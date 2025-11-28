В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ближайшее время встречи с американской стороной. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Скоро будут переговоры, будут наши представители – это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка. И когда у нас у всех есть такой внешний вызов – война, мы должны внутри быть крепкими. Именно на защите Украины будут сосредоточены сто процентов нашей силы. Каждый должен сейчас действовать именно так, в интересах нашего государства, и защищать наше государство. Это неизменный принцип. Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе состоятся важные переговоры не только у украинской делегации, но и у него.