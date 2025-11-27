$42.300.10
18:30 • 26 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
18:19 • 410 перегляди
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США
17:31 • 1330 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 13011 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 20587 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 15325 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 21770 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 17483 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 12860 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 16650 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливі переговори наступного тижня, які відбудуться не лише в української делегації, а й у нього. Він зазначив, що готується твердий ґрунт для цих перемовин.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня відбудуться важливі перемовини не лише в української делегації, а й і у нього. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки у нашої делегації, а і у мене. Ми готуємо твердий грунт для таких перемовин 

- сказав Зеленський.

"Ми дуже близькі до мирної угоди…" – Трамп25.11.25, 19:40 • 8372 перегляди

Контекст

Раніше голова ОП Андрій Єрмак заявив, що Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.

Проте президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, "але тільки тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії".

Павло Башинський

