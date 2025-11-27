Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливі переговори наступного тижня, які відбудуться не лише в української делегації, а й у нього. Він зазначив, що готується твердий ґрунт для цих перемовин.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня відбудуться важливі перемовини не лише в української делегації, а й і у нього. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки у нашої делегації, а і у мене. Ми готуємо твердий грунт для таких перемовин
Контекст
Раніше голова ОП Андрій Єрмак заявив, що Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.
Проте президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, "але тільки тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії".