"Ми дуже близькі до мирної угоди…" – Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у поступі на шляху до мирної угоди для України, виступаючи у Саду троянд Білого дому під час традиційної церемонії помилування індички на День подяки. Про це йдеться на сторінці Білого дому у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Це непросто, але я думаю, що ми туди (до закінчення війни – ред.) дійдемо – сказав Трамп, коментуючи війну в Україні.

Він додав: "Я думаю, ми дуже близькі до угоди, дізнаємося… Я думаю, ми робимо прогрес".

Крім цього, Трамп повторив свої попередні заяви про прагнення завершити кілька воєн у світі та зазначив, що очікував, що зупинити вторгнення росії в Україну буде легше, ніж це відбувається насправді.

