"Ми дуже близькі до мирної угоди…" – Трамп
Київ • УНН
Американський президент Трамп висловив упевненість у поступі до мирної угоди для України, виступаючи у Саду троянд Білого дому. Він зазначив, що очікував легшого завершення вторгнення росії в Україну.
Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у поступі на шляху до мирної угоди для України, виступаючи у Саду троянд Білого дому під час традиційної церемонії помилування індички на День подяки. Про це йдеться на сторінці Білого дому у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Це непросто, але я думаю, що ми туди (до закінчення війни – ред.) дійдемо
Він додав: "Я думаю, ми дуже близькі до угоди, дізнаємося… Я думаю, ми робимо прогрес".
Крім цього, Трамп повторив свої попередні заяви про прагнення завершити кілька воєн у світі та зазначив, що очікував, що зупинити вторгнення росії в Україну буде легше, ніж це відбувається насправді.
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі25.11.25, 14:32 • 10224 перегляди