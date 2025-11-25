"Ми дуже близькі до мирної угоди…" – Трамп

$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 11383 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 12563 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 12373 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 11894 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 11965 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 12346 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 24314 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13386 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11557 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф25 листопада, 08:07 • 28822 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 47620 перегляди
Атака рф на Україну 25 листопада: російський дрон впав на будинок у МолдовіPhoto25 листопада, 08:39 • 4024 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді25 листопада, 09:24 • 20527 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 7340 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 24314 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 34485 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 86209 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 115004 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 104198 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 7540 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 47720 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 67423 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 68420 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 75585 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Financial Times

"Ми дуже близькі до мирної угоди…" – Трамп

Київ • УНН

Американський президент Трамп висловив упевненість у поступі до мирної угоди для України, виступаючи у Саду троянд Білого дому. Він зазначив, що очікував легшого завершення вторгнення росії в Україну.

"Ми дуже близькі до мирної угоди…" – Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у поступі на шляху до мирної угоди для України, виступаючи у Саду троянд Білого дому під час традиційної церемонії помилування індички на День подяки. Про це йдеться на сторінці Білого дому у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Це непросто, але я думаю, що ми туди (до закінчення війни – ред.) дійдемо 

– сказав Трамп, коментуючи війну в Україні.

Він додав: "Я думаю, ми дуже близькі до угоди, дізнаємося… Я думаю, ми робимо прогрес".

Крім цього, Трамп повторив свої попередні заяви про прагнення завершити кілька воєн у світі та зазначив, що очікував, що зупинити вторгнення росії в Україну буде легше, ніж це відбувається насправді.

Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі25.11.25, 14:32 • 10224 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Соціальна мережа
Війна в Україні
Білий дім
Bloomberg
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Україна