"Мы очень близки к мирному соглашению…" – Трамп
Киев • УНН
Американский президент Трамп выразил уверенность в продвижении к мирному соглашению для Украины, выступая в Розовом саду Белого дома. Он отметил, что ожидал более легкого завершения вторжения России в Украину.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в продвижении к мирному соглашению для Украины, выступая в Розовом саду Белого дома во время традиционной церемонии помилования индейки на День благодарения. Об этом говорится на странице Белого дома в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Это непросто, но я думаю, что мы туда (к окончанию войны – ред.) дойдем
Он добавил: "Я думаю, мы очень близки к соглашению, узнаем… Я думаю, мы делаем прогресс".
Кроме этого, Трамп повторил свои предыдущие заявления о стремлении завершить несколько войн в мире и отметил, что ожидал, что остановить вторжение россии в Украину будет легче, чем это происходит на самом деле.
