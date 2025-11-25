"Мы очень близки к мирному соглашению…" – Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в продвижении к мирному соглашению для Украины, выступая в Розовом саду Белого дома во время традиционной церемонии помилования индейки на День благодарения. Об этом говорится на странице Белого дома в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Это непросто, но я думаю, что мы туда (к окончанию войны – ред.) дойдем – сказал Трамп, комментируя войну в Украине.

Он добавил: "Я думаю, мы очень близки к соглашению, узнаем… Я думаю, мы делаем прогресс".

Кроме этого, Трамп повторил свои предыдущие заявления о стремлении завершить несколько войн в мире и отметил, что ожидал, что остановить вторжение россии в Украину будет легче, чем это происходит на самом деле.

