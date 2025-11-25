Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби

$42.370.10
Эксклюзив
11:46 • 4664 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 10466 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 22379 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 19272 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 27496 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 35218 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 32176 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 28272 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 46591 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 71367 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
Ночная атака врага на Киевскую область привела к гибели человека в Белоцерковской общине25 ноября, 03:32 • 8956 просмотра
Главы комитетов 20 европейских стран выступили с совместным заявлением по войне в Украине25 ноября, 04:01 • 4836 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 61270 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали08:01 • 42133 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 30587 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 22379 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 75596 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 103803 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 93987 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 100002 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Лавров Сергей Викторович
Александр Стабб
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Киевская область
Европа
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 30690 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 62544 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 63904 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 71236 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 80549 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Ракетная система С-400

Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Министр армии США Дэн Дрисколл провел успешные переговоры с российскими официальными лицами в ОАЭ. Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов также находится в Абу-Даби для встреч.

Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби

Переговоры министра армии США Дэна Дрисколла во время визита в ОАЭ, где он в понедельник и вторник встретился с российскими официальными лицами, идут хорошо, сообщил его представитель. На фоне сообщений о его ожидаемых переговорах с украинскими чиновниками стало известно, что руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов также находится в Абу-Даби для встреч, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Дрисколл поздно вечером в понедельник и в течение всего вторника вел переговоры с российскими официальными лицами, заявил подполковник Джефф Толберт, представитель Дрисколла.

"Переговоры идут хорошо, и мы остаемся оптимистичными", – сказал Толберт.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, "руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов также находится в Абу-Даби для встреч". Украинская военная разведка не ответила на запросы Bloomberg News о комментариях.

CBS News первым сообщило о переговорах Дрисколла, а Financial Times - об ожидаемых встречах Буданова в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

москва ожидает, что США представят промежуточную версию плана после его завершения после согласования с европейцами и украинцами, заявил во вторник глава мид рф сергей лавров.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктный мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Марко Рубио
Женева
Financial Times
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Украина