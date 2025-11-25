Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Министр армии США Дэн Дрисколл провел успешные переговоры с российскими официальными лицами в ОАЭ. Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов также находится в Абу-Даби для встреч.
Переговоры министра армии США Дэна Дрисколла во время визита в ОАЭ, где он в понедельник и вторник встретился с российскими официальными лицами, идут хорошо, сообщил его представитель. На фоне сообщений о его ожидаемых переговорах с украинскими чиновниками стало известно, что руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов также находится в Абу-Даби для встреч, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Дрисколл поздно вечером в понедельник и в течение всего вторника вел переговоры с российскими официальными лицами, заявил подполковник Джефф Толберт, представитель Дрисколла.
"Переговоры идут хорошо, и мы остаемся оптимистичными", – сказал Толберт.
По словам человека, знакомого с этим вопросом, "руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов также находится в Абу-Даби для встреч". Украинская военная разведка не ответила на запросы Bloomberg News о комментариях.
CBS News первым сообщило о переговорах Дрисколла, а Financial Times - об ожидаемых встречах Буданова в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
москва ожидает, что США представят промежуточную версию плана после его завершения после согласования с европейцами и украинцами, заявил во вторник глава мид рф сергей лавров.
Дополнение
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктный мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.
На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.
В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.
Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.
В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.