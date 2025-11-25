Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
Київ • УНН
Міністр армії США Ден Дрісколл провів успішні переговори з російськими офіційними особами в ОАЕ. Керівник військової розвідки України Кирило Буданов також перебуває в Абу-Дабі для зустрічей.
Переговори міністра армії США Дена Дрісколла під час візиту в ОАЕ, де він у понеділок і вівторок зустрівся з російськими офіційними особами, йдуть добре, повідомив його речник. На тлі повідомлень про його очікувані переговори з українськими чиновниками стало відомо, що керівник військової розвідки України Кирило Буданов також в Абу-Дабі для зустрічей, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Дрісколл пізно ввечері в понеділок та протягом усього вівторка вів переговори з російськими офіційними особами, заявив підполковник Джефф Толберт, речник Дрісколла.
"Переговори йдуть добре, і ми залишаємося оптимістичними", – сказав Толберт.
За словами особи, знайомої з цим питанням, "керівник військової розвідки України Кирило Буданов також перебуває в Абу-Дабі для зустрічей". Українська військова розвідка не відповіла на запити Bloomberg News про коментарі.
CBS News першим повідомило про переговори Дрісколла, а Financial Times - про очікувані зустрічі Буданова у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.
москва очікує, що США представлять проміжну версію версію плану після його завершення після узгодження з європейцями та українцями, заявив у вівторок голова мзс росії сергій лавров.
Доповнення
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.
Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.
В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.