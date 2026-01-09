МАГАТЕ закликало рф та Україну домовитись про припинення вогню біля ЗАЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав рф та Україну домовитися про тимчасову зону припинення біля ЗАпорізької АЕС, щоб українські техніки могли безпечно виконувати необхідні ремонтні роботи, передає УНН із посиланням на МАГАТЕ.

Деталі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив сьогодні, що МАГАТЕ розпочало консультації щодо встановлення тимчасової зони припинення вогню в районі, де 2 січня в результаті військових дій була пошкоджена та відключена остання резервна лінія 330 кВ Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що залишило станцію повністю залежною від єдиної функціонуючої лінії 750 кВ.

У пропозиції міститься прохання до російської федерації та України домовитися про тимчасову зону припинення вогню приблизно за 10 кілометрів від відкритого розподільчого пристрою 330 кВ Запорізької АЕС, щоб українські техніки могли безпечно виконувати необхідні ремонтні роботи.

Остання пропозиція щодо припинення вогню з'явилася після успішного проведення ремонтних робіт у рамках місцевого припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ, 30 грудня. Це вже третій випадок за останні місяці, коли тимчасові домовленості про перемир'я, узгоджені та контрольовані МАГАТЕ, дозволили проводити роботи на лініях електропередач, критично важливих для ядерної безпеки, які були пошкоджені під час конфлікту.

"МАГАТЕ продовжує активно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки та захищеності на станції", – сказав Генеральний директор Гроссі. "Ми впевнені, що російська федерація та Україна продовжуватимуть конструктивно співпрацювати з нами для проведення цих необхідних ремонтних робіт та зменшення ризику аварії".

Протягом минулого тижня команда МАГАТЕ, присутня на ЗАЕС, також повідомила про значне збільшення військової діяльності в районах навколо ЗАЕС, зокрема про деякі вибухи, чутні поблизу майданчика.

