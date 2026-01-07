Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа

Президент Володимир Зеленський анонсував третю сесію переговорів за два дні з перемовниками США у Франції, де очікується обговорення найскладніших питань з базової рамки щодо закінчення війни - щодо Запорізької АЕС і територій, і доручив обговорити можливі формати зустрічей лідерів України, Європи та США, пише УНН.

Сьогодні вже була перша доповідь Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Франції. Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками Президента Сполучених Штатів, і це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій. Також доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та Сполученими Штатами - написав Зеленський у соцмережах 7 січня.

Президент наголосив: "Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру". "Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність росії закінчити війну", - вказав він.

За підсумками цього дня очікую детальну доповідь від нашої переговорної команди - зазначив Зеленський.

Україну, з його слів, сьогодні представлятимуть на зустрічах Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Бевз.

