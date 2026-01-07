$42.560.14
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 1282 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 3488 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 4668 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 23805 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 48252 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 133898 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 207858 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 81810 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 89709 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Президент Володимир Зеленський анонсував третю сесію переговорів за два дні з представниками США у Франції. Обговорюватимуться найскладніші питання щодо закінчення війни, зокрема Запорізька АЕС і територій, а також формати зустрічей лідерів.

Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа

Президент Володимир Зеленський анонсував третю сесію переговорів за два дні з перемовниками США у Франції, де очікується обговорення найскладніших питань з базової рамки щодо закінчення війни - щодо Запорізької АЕС і територій, і доручив обговорити можливі формати зустрічей лідерів України, Європи та США, пише УНН.

Сьогодні вже була перша доповідь Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Франції. Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками Президента Сполучених Штатів, і це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій. Також доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та Сполученими Штатами

- написав Зеленський у соцмережах 7 січня.

Президент наголосив: "Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру". "Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність росії закінчити війну", - вказав він.

За підсумками цього дня очікую детальну доповідь від нашої переговорної команди

- зазначив Зеленський.

Україну, з його слів, сьогодні представлятимуть на зустрічах Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Бевз.

Юлія Шрамко

