Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа

Президент Владимир Зеленский анонсировал третью сессию переговоров за два дня с переговорщиками США во Франции, где ожидается обсуждение самых сложных вопросов из базовой рамки по окончании войны - по Запорожской АЭС и территориям, и поручил обсудить возможные форматы встреч лидеров Украины, Европы и США, пишет УНН.

Сегодня уже был первый доклад Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции. Состоится очередная сессия переговоров с представителями Президента Соединенных Штатов, и это уже третья сессия таких переговоров за два дня. Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончании войны, а именно – вопросы по Запорожской атомной станции и территориям. Также поручил команде обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, другими государствами Европы и Соединенными Штатами - написал Зеленский в соцсетях 7 января.

Президент подчеркнул: "Украина не скрывается от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой для мира". "Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров – обеспечат ли они реальную готовность россии закончить войну", - указал он.

По итогам этого дня ожидаю подробный доклад от нашей переговорной команды - отметил Зеленский.

Украину, по его словам, сегодня будут представлять на встречах Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Бевз.

"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже