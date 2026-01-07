Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский анонсировал третью сессию переговоров за два дня с переговорщиками США во Франции, где ожидается обсуждение самых сложных вопросов из базовой рамки по окончании войны - по Запорожской АЭС и территориям, и поручил обсудить возможные форматы встреч лидеров Украины, Европы и США, пишет УНН.
Сегодня уже был первый доклад Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции. Состоится очередная сессия переговоров с представителями Президента Соединенных Штатов, и это уже третья сессия таких переговоров за два дня. Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончании войны, а именно – вопросы по Запорожской атомной станции и территориям. Также поручил команде обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, другими государствами Европы и Соединенными Штатами
Президент подчеркнул: "Украина не скрывается от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой для мира". "Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров – обеспечат ли они реальную готовность россии закончить войну", - указал он.
По итогам этого дня ожидаю подробный доклад от нашей переговорной команды
Украину, по его словам, сегодня будут представлять на встречах Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Бевз.
