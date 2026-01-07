$42.560.14
49.800.29
ukenru
10:27 • 3070 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 4436 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 6420 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 7516 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 25092 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 49275 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 135833 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 210442 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 82431 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 90098 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
публикации
Эксклюзивы
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа

Киев • УНН

 • 3112 просмотра

Президент Владимир Зеленский анонсировал третью сессию переговоров за два дня с представителями США во Франции. Будут обсуждаться самые сложные вопросы по окончанию войны, в частности Запорожская АЭС и территорий, а также форматы встреч лидеров.

Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа

Президент Владимир Зеленский анонсировал третью сессию переговоров за два дня с переговорщиками США во Франции, где ожидается обсуждение самых сложных вопросов из базовой рамки по окончании войны - по Запорожской АЭС и территориям, и поручил обсудить возможные форматы встреч лидеров Украины, Европы и США, пишет УНН.

Сегодня уже был первый доклад Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции. Состоится очередная сессия переговоров с представителями Президента Соединенных Штатов, и это уже третья сессия таких переговоров за два дня. Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончании войны, а именно – вопросы по Запорожской атомной станции и территориям. Также поручил команде обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, другими государствами Европы и Соединенными Штатами

- написал Зеленский в соцсетях 7 января.

Президент подчеркнул: "Украина не скрывается от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой для мира". "Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров – обеспечат ли они реальную готовность россии закончить войну", - указал он.

По итогам этого дня ожидаю подробный доклад от нашей переговорной команды

- отметил Зеленский.

Украину, по его словам, сегодня будут представлять на встречах Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Бевз.

Юлия Шрамко

