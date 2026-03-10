$43.730.0850.540.36
9 марта, 19:48
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 45415 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 29988 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 36660 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 41815 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 26217 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 57032 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 32656 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 48559 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 66106 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Австралия отправляет в ОАЭ разведывательный самолет и ракеты

Киев • УНН

 • 1206 просмотра

Австралия предоставит ОАЭ разведывательный самолет E-7A и ракеты для защиты гражданских. Экипаж из 85 человек будет обеспечивать безопасность воздушного пространства региона.

Австралия отправляет в ОАЭ разведывательный самолет и ракеты

Австралия предоставит Объединенным Арабским Эмиратам разведывательный самолет и ракеты для защиты австралийцев и других гражданских лиц, находящихся там. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Подробности

По словам премьер-министра Австралии Энтони Албаниза, страна отправит радиолокационный самолет E-7A Wedgetail для обеспечения дальней разведки и безопасности воздушного пространства региона. В свою очередь министр обороны Ричард Марлес добавил, что самолетом будут управлять 85 членов экипажа.

Австралия также отправит неопределенное количество усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM) для оборонных целей.

Это оборудование развертывается для обороны стран Персидского залива, в частности ОАЭ, где проживает значительное количество австралийцев

- сказал Марлес.

Ранее Албаниз настаивал, что его правительство не предпринимает наступательных действий против Ирана и не будет развертывать австралийские войска в этой стране.

Напомним

Правительство Австралии изучает возможность оказания помощи государствам, которые стали целями иранских ракетных ударов и атак беспилотников на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Вадим Хлюдзинский

