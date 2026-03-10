Австралия отправляет в ОАЭ разведывательный самолет и ракеты

Австралия предоставит Объединенным Арабским Эмиратам разведывательный самолет и ракеты для защиты австралийцев и других гражданских лиц, находящихся там. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Подробности

По словам премьер-министра Австралии Энтони Албаниза, страна отправит радиолокационный самолет E-7A Wedgetail для обеспечения дальней разведки и безопасности воздушного пространства региона. В свою очередь министр обороны Ричард Марлес добавил, что самолетом будут управлять 85 членов экипажа.

Австралия также отправит неопределенное количество усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM) для оборонных целей.

Это оборудование развертывается для обороны стран Персидского залива, в частности ОАЭ, где проживает значительное количество австралийцев - сказал Марлес.

Ранее Албаниз настаивал, что его правительство не предпринимает наступательных действий против Ирана и не будет развертывать австралийские войска в этой стране.

Напомним

Правительство Австралии изучает возможность оказания помощи государствам, которые стали целями иранских ракетных ударов и атак беспилотников на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Австралия опровергла информацию о подготовке массовой репатриации семей боевиков ИГИЛ из сирийских лагерей