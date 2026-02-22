Австралия опровергла информацию о подготовке массовой репатриации семей боевиков ИГИЛ из сирийских лагерей

$43.270.00
50.920.00
ukenru
00:48 • 7788 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 13879 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:51 • 15804 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 31910 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 29134 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 34422 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 33534 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27645 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24311 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 28023 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2м/с
70%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский призывает ЕС к санкциям против морских сервисов россииVideo21 февраля, 18:57 • 5606 просмотра
"Ультиматумы - в кремль" - МИД отреагировал на шантаж Словакии и Венгрии21 февраля, 19:18 • 6520 просмотра
Удар по РСЗО "Торнадо-С" и нефтебазе в Крыму - СБС показали кадры пораженияVideo21 февраля, 19:38 • 3730 просмотра
Таисия Повалий призвала к российской оккупации Киева в интервью пропагандистским медиа РФVideo21 февраля, 21:18 • 6748 просмотра
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавшихVideo22:57 • 10371 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 52214 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 61531 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 72967 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 86731 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 124621 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Дональд Туск
Виктор Орбан
Ярослав Качиньский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Львов
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 22433 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 26277 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 27795 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 20081 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 22715 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Сериал
ТикТок

Австралия опровергла информацию о подготовке массовой репатриации семей боевиков ИГИЛ из сирийских лагерей

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Правительство Австралии отклонило сообщения о планах возвращения десятков женщин и детей из сирийских лагерей. Канберра подчеркнула, что приоритетом является национальная безопасность, решения будут приниматься после индивидуальной проверки.

Австралия опровергла информацию о подготовке массовой репатриации семей боевиков ИГИЛ из сирийских лагерей

Правительство Австралии официально отклонило сообщения о планах по возвращению на родину десятков женщин и детей, находящихся в лагерях для интернированных на северо-востоке Сирии. Официальная Канберра подчеркнула, что приоритетом остается национальная безопасность, а любые решения по репатриации будут приниматься исключительно после тщательной индивидуальной проверки каждого гражданина. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Правительство не подтверждает сообщения о том, что идет процесс массовой репатриации. Любые операции такого рода сложны и зависят от многих факторов безопасности на местах

– заявил представитель Министерства внутренних дел Австралии.

Заявление правительства появилось после публикации отчетов о том, что австралийские спецслужбы якобы готовят логистику для вывоза своих граждан из лагерей Аль-Холь и Рож, где условия проживания считаются критическими.

США готовятся открыть посольство в Сирии после 14-летнего перерыва21.02.26, 05:02 • 5044 просмотра

Правозащитные организации годами давят на власти страны, требуя спасти детей австралийского происхождения, однако оппозиционные политики предостерегают от возвращения лиц, которые могут быть радикализированы. Сейчас в Сирии остаются около 40 австралийских женщин и детей, судьба которых остается неопределенной из-за отсутствия консолидированного политического решения.

Риски безопасности и политическое давление

Вопрос репатриации остается одним из самых чувствительных во внутренней политике Австралии, поскольку правоохранительные органы обеспокоены потенциальными угрозами от взрослых членов семей боевиков.

Правительство подчеркивает, что не собирается подвергать риску жизни австралийских служащих ради операций в зонах конфликта, где ситуация с безопасностью остается нестабильной. В то же время международные партнеры призывают Канберру взять ответственность за своих граждан, чтобы предотвратить дальнейшую радикализацию нового поколения в условиях лагерей для беженцев.

США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии - WSJ19.02.26, 05:56 • 30535 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Австралия
Сирия