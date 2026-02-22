Австралия опровергла информацию о подготовке массовой репатриации семей боевиков ИГИЛ из сирийских лагерей
Киев • УНН
Правительство Австралии отклонило сообщения о планах возвращения десятков женщин и детей из сирийских лагерей. Канберра подчеркнула, что приоритетом является национальная безопасность, решения будут приниматься после индивидуальной проверки.
Правительство Австралии официально отклонило сообщения о планах по возвращению на родину десятков женщин и детей, находящихся в лагерях для интернированных на северо-востоке Сирии. Официальная Канберра подчеркнула, что приоритетом остается национальная безопасность, а любые решения по репатриации будут приниматься исключительно после тщательной индивидуальной проверки каждого гражданина. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Правительство не подтверждает сообщения о том, что идет процесс массовой репатриации. Любые операции такого рода сложны и зависят от многих факторов безопасности на местах
Заявление правительства появилось после публикации отчетов о том, что австралийские спецслужбы якобы готовят логистику для вывоза своих граждан из лагерей Аль-Холь и Рож, где условия проживания считаются критическими.
США готовятся открыть посольство в Сирии после 14-летнего перерыва21.02.26, 05:02 • 5044 просмотра
Правозащитные организации годами давят на власти страны, требуя спасти детей австралийского происхождения, однако оппозиционные политики предостерегают от возвращения лиц, которые могут быть радикализированы. Сейчас в Сирии остаются около 40 австралийских женщин и детей, судьба которых остается неопределенной из-за отсутствия консолидированного политического решения.
Риски безопасности и политическое давление
Вопрос репатриации остается одним из самых чувствительных во внутренней политике Австралии, поскольку правоохранительные органы обеспокоены потенциальными угрозами от взрослых членов семей боевиков.
Правительство подчеркивает, что не собирается подвергать риску жизни австралийских служащих ради операций в зонах конфликта, где ситуация с безопасностью остается нестабильной. В то же время международные партнеры призывают Канберру взять ответственность за своих граждан, чтобы предотвратить дальнейшую радикализацию нового поколения в условиях лагерей для беженцев.
США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии - WSJ19.02.26, 05:56 • 30535 просмотров