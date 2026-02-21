$43.270.03
20 февраля, 19:44 • 7838 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 13625 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 14318 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 20096 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 21532 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 20761 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 23598 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 42315 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15075 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21183 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
США готовятся открыть посольство в Сирии после 14-летнего перерыва

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Администрация Трампа уведомила Конгресс о планах поэтапного возобновления работы дипломатической миссии США в Сирии, закрытой с 2012 года. Вашингтон начал финансирование подготовительных работ, а спецпосланник Том Баррак лоббирует полную реинтеграцию Сирии.

США готовятся открыть посольство в Сирии после 14-летнего перерыва

Администрация Дональда Трампа официально уведомила Конгресс о планах поэтапного возобновления работы американской дипломатической миссии в Сирии, которая оставалась закрытой с 2012 года. Вашингтон уже начал финансирование подготовительных работ, а специальный посланник США Том Баррак активно лоббирует полную реинтеграцию Сирии в мировое сообщество и отмену остатков экономических санкций. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Администрация намерена ввести поэтапный подход к потенциальному возобновлению деятельности посольства в Сирии. Это приоритетная задача для обеспечения стабильности в регионе и налаживания связей с новым сирийским правительством

– говорится в сообщении Государственного департамента США.

Дипломатическое сближение и новые союзники

Возвращение американских дипломатов в Дамаск является частью более широкой стратегии администрации Трампа по Ближнему Востоку, которая предусматривает тесное сотрудничество с президентом аш-Шараа в борьбе с терроризмом.

США начали переброску боевиков "Исламского государства" из Сирии в Ирак22.01.26, 01:21 • 4400 просмотров

Том Баррак, который уже успел поднять флаг США над резиденцией посла в прошлом году, отмечает, что Сирия продемонстрировала готовность к партнерству, присоединившись к коалиции против ИГИЛ. Ожидается, что возобновление работы посольства позволит США непосредственно контролировать процессы восстановления страны и укрепить свое влияние в противовес иранским и российским интересам, которые доминировали во времена Асада.

Вызовы безопасности и вывод войск

Несмотря на планы открытия посольства, Пентагон параллельно начал процесс полного вывода американского военного контингента из Сирии, передавая стратегические базы под контроль новой сирийской армии.

США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии - WSJ19.02.26, 05:56 • 29493 просмотра

В Вашингтоне считают, что большое военное присутствие больше не является необходимым, поскольку Дамаск способен самостоятельно гарантировать безопасность при поддержке западных союзников. В то же время Государственный департамент сохраняет осторожность относительно точных сроков возвращения персонала на полный рабочий день, поскольку в стране все еще остаются риски со стороны радикальных группировок.

США нанесли серию авиаударов по десяткам объектов «Исламского государства» в Сирии15.02.26, 00:20 • 7898 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дамаск
Дональд Трамп
Сирия
Соединённые Штаты