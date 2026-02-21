США готовятся открыть посольство в Сирии после 14-летнего перерыва

Администрация Дональда Трампа официально уведомила Конгресс о планах поэтапного возобновления работы американской дипломатической миссии в Сирии, которая оставалась закрытой с 2012 года. Вашингтон уже начал финансирование подготовительных работ, а специальный посланник США Том Баррак активно лоббирует полную реинтеграцию Сирии в мировое сообщество и отмену остатков экономических санкций. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Администрация намерена ввести поэтапный подход к потенциальному возобновлению деятельности посольства в Сирии. Это приоритетная задача для обеспечения стабильности в регионе и налаживания связей с новым сирийским правительством – говорится в сообщении Государственного департамента США.

Дипломатическое сближение и новые союзники

Возвращение американских дипломатов в Дамаск является частью более широкой стратегии администрации Трампа по Ближнему Востоку, которая предусматривает тесное сотрудничество с президентом аш-Шараа в борьбе с терроризмом.

Том Баррак, который уже успел поднять флаг США над резиденцией посла в прошлом году, отмечает, что Сирия продемонстрировала готовность к партнерству, присоединившись к коалиции против ИГИЛ. Ожидается, что возобновление работы посольства позволит США непосредственно контролировать процессы восстановления страны и укрепить свое влияние в противовес иранским и российским интересам, которые доминировали во времена Асада.

Вызовы безопасности и вывод войск

Несмотря на планы открытия посольства, Пентагон параллельно начал процесс полного вывода американского военного контингента из Сирии, передавая стратегические базы под контроль новой сирийской армии.

В Вашингтоне считают, что большое военное присутствие больше не является необходимым, поскольку Дамаск способен самостоятельно гарантировать безопасность при поддержке западных союзников. В то же время Государственный департамент сохраняет осторожность относительно точных сроков возвращения персонала на полный рабочий день, поскольку в стране все еще остаются риски со стороны радикальных группировок.

