США нанесли серию авиаударов по десяткам объектов «Исламского государства» в Сирии

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Центральное командование США сообщило о серии из 10 авиаударов по более чем 30 объектам ИГИЛ в Сирии с 3 по 12 февраля 2026 года. Операция «Hawkeye Strike» ликвидировала или захватила более 50 боевиков, уничтожив более сотни инфраструктурных объектов.

США нанесли серию авиаударов по десяткам объектов «Исламского государства» в Сирии

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось о проведении масштабной воздушной операции против террористической группировки ИГИЛ на территории Сирии. Атаки, продолжавшиеся в течение первой половины февраля 2026 года, стали очередным этапом операции "Hawkeye Strike", направленной на полную деградацию боевых возможностей экстремистов и недопущение их возрождения в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В период с 3 по 12 февраля американская авиация совершила 10 точечных ударов, поразив более 30 стратегических объектов террористов. Главными целями стали склады с оружием, узлы связи и объекты критической логистики. По подсчетам командования, всего за последние два месяца операции было ликвидировано или захвачено в плен более 50 боевиков, а количество уничтоженных инфраструктурных объектов превысило сотню.

Правительство Сирии начало развертывание сил в курдских районах при поддержке США03.02.26, 03:12 • 4761 просмотр

Применение сотен единиц высокоточного вооружения позволило минимизировать побочные убытки, одновременно нанося максимальный ущерб командной структуре ИГИЛ. Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер подчеркнул, что эти удары демонстрируют непоколебимую решимость США преследовать террористов, угрожающих американским гражданам и военнослужащим, независимо от их места нахождения.

Политический контекст и сотрудничество с Дамаском

Авиаудары стали прямым ответом на декабрьскую засаду в Пальмире, где в результате нападения погибли двое американских солдат и переводчик. Важной особенностью текущей кампании является сближение Вашингтона с новой властью в Дамаске. Госсекретарь Марко Рубио положительно оценил роль Сирии в антитеррористической коалиции, отметив готовность правительства страны к полной координации усилий.

ООН бере под контроль лагеря ИГИЛ в Сирии после отступления курдских сил23.01.26, 03:22 • 4259 просмотров

Параллельно с военными действиями США завершили масштабную операцию по транспортировке более 5 700 подозреваемых в терроризме из сирийских тюрем в Ирак для дальнейшего суда. Эти шаги происходят на фоне постепенного сокращения американского военного присутствия, в частности эвакуации базы Аль-Танф, и изменения приоритетов в отношениях с курдскими формированиями в пользу укрепления центральной власти Сирии.

США начали переброску боевиков "Исламского государства" из Сирии в Ирак22.01.26, 01:21 • 4355 просмотров

Степан Гафтко

