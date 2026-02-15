США завдали серії авіаударів по десятках об'єктів "Ісламської держави" в Сирії
Київ • УНН
Центральне командування США повідомило про серію з 10 авіаударів понад 30 об'єктах ІДІЛ у Сирії з 3 по 12 лютого 2026 року. Операція "Hawkeye Strike" ліквідувала або захопила понад 50 бойовиків, знищивши понад сотню інфраструктурних об'єктів.
Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) відзвітувало про проведення масштабної повітряної операції проти терористичного угруповання ІДІЛ на території Сирії. Атаки, що тривали протягом першої половини лютого 2026 року, стали черговим етапом операції "Hawkeye Strike", спрямованої на повну деградацію бойових спроможностей екстремістів та недопущення їхнього відродження в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
У період з 3 по 12 лютого американська авіація здійснила 10 точкових ударів, уразивши понад 30 стратегічних об'єктів терористів. Головними цілями стали склади зі зброєю, вузли зв'язку та об'єкти критичної логістики. За підрахунками командування, загалом за останні два місяці операції було ліквідовано або захоплено в полон понад 50 бойовиків, а кількість знищених інфраструктурних об'єктів перевищила сотню.
Уряд Сирії розпочав розгортання сил у курдських районах за підтримки США03.02.26, 03:12 • 4761 перегляд
Застосування сотень одиниць високоточного озброєння дозволило мінімізувати побічні збитки, одночасно завдаючи максимальної шкоди командній структурі ІДІЛ. Командувач CENTCOM адмірал Бред Купер підкреслив, що ці удари демонструють непохитну рішучість США переслідувати терористів, які загрожують американським громадянам та військовослужбовцям, незалежно від їхнього місця перебування.
Політичний контекст та співпраця з Дамаском
Авіаудари стали прямою відповіддю на грудневу засідку в Пальмірі, де внаслідок нападу загинули двоє американських солдатів та перекладач. Важливою особливістю поточної кампанії є зближення Вашингтона з новою владою в Дамаску. Держсекретар Марко Рубіо позитивно оцінив роль Сирії в антитерористичній коаліції, відзначивши готовність уряду країни до повної координації зусиль.
ООН бере під контроль табори ІДІЛ у Сирії після відступу курдських сил23.01.26, 03:22 • 4259 переглядiв
Паралельно з військовими діями США завершили масштабну операцію з транспортування понад 5 700 підозрюваних у тероризмі з сирійських тюрем до Іраку для подальшого суду. Ці кроки відбуваються на тлі поступового скорочення американської військової присутності, зокрема евакуації бази Аль-Танф, та зміни пріоритетів у відносинах із курдськими формуваннями на користь зміцнення центральної влади Сирії.
США розпочали перевезення бойовиків "Ісламської держави" із Сирії до Іраку22.01.26, 01:21 • 4355 переглядiв