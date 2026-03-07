Біткойн дедалі більше нагадує звичайні акції та падає разом із американським ринком – Bloomberg

$43.810.09
6 березня, 15:35 • 24120 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 34763 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 30498 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 52594 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 25035 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 23263 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 22244 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20384 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20559 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17970 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 30625 перегляди
Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах6 березня, 13:37 • 6728 перегляди
Захоплення інкасаторів в Угорщині - Будапешт показав кадри затримання і вилученої готівкиPhotoVideo6 березня, 14:16 • 5528 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 23033 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 9204 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 23055 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 30648 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 52593 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 34117 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 42220 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto18:52 • 4600 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 9238 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 30100 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 26674 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 28375 перегляди
Біткойн дедалі більше нагадує звичайні акції та падає разом із американським ринком – Bloomberg

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Біткойн втратив статус незалежного активу, його 30-денний показник залежності від ринку акцій зріс до найвищого рівня у 2026 році. Криптовалюта тепер реагує на погані новини так само, як і акції, що розчаровує інвесторів.

Біткойн дедалі більше нагадує звичайні акції та падає разом із американським ринком – Bloomberg

Криптовалюта номер один втратила статус незалежного активу та дедалі частіше повторює рух фондових індексів США, що розчаровує багатьох інвесторів. 30-денний показник залежності біткойна від ринку акцій зріс до найвищого рівня у 2026 році, підтверджуючи, що цифрові монети більше не рятують від фінансових потрясінь. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Замість того, щоб зростати під час кризи, як це зазвичай робить золото, біткойн тепер реагує на погані новини так само, як і акції великих компаній. У п'ятницю головний американський індекс S&P 500 впав на 1%, а слідом за ним криптовалюта обвалилася одразу на 5% за одну сесію. Фахівці зазначають, що такий тісний зв'язок із традиційними фінансами позбавляє біткойн його головної переваги – бути захищеною альтернативою під час світової волатильності.

Це суперечить перевагам біткойна під час сплеску волатильності. Я б хотів, щоб це було менш корельовано, а не більше

– заявив аналітик Bloomberg Intelligence Атанасіос Псарофагіс.

Що чекає на власників біткойна найближчим часом

Експерти вважають, що найближчими тижнями ситуація може змінитися, якщо великі продавці на ринку нарешті вичерпають свої запаси. Проте поки акції США перебувають під тиском через інфляцію та високі ціни на нафту, біткойн залишатиметься вразливим до будь-яких негативних новин. Подальша доля активу залежатиме від того, чи зможе він знову стати самостійним інструментом, або ж остаточно перетвориться на ризиковане доповнення до звичайних інвестицій.

Якщо акції різко впадуть, біткойн може зіткнутися з подальшою слабкістю. Або він може почати демонструвати кращі показники, оскільки його продавці вже виснажені

– зазначила експертка Ноель Ачесон.

Біткоїн впав нижче позначки $65 тис через побоювання інвесторів щодо нової тарифної політики США23.02.26, 07:20 • 5284 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Біткойн
Bloomberg