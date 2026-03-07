Біткойн дедалі більше нагадує звичайні акції та падає разом із американським ринком – Bloomberg

Криптовалюта номер один втратила статус незалежного активу та дедалі частіше повторює рух фондових індексів США, що розчаровує багатьох інвесторів. 30-денний показник залежності біткойна від ринку акцій зріс до найвищого рівня у 2026 році, підтверджуючи, що цифрові монети більше не рятують від фінансових потрясінь. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Замість того, щоб зростати під час кризи, як це зазвичай робить золото, біткойн тепер реагує на погані новини так само, як і акції великих компаній. У п'ятницю головний американський індекс S&P 500 впав на 1%, а слідом за ним криптовалюта обвалилася одразу на 5% за одну сесію. Фахівці зазначають, що такий тісний зв'язок із традиційними фінансами позбавляє біткойн його головної переваги – бути захищеною альтернативою під час світової волатильності.

Це суперечить перевагам біткойна під час сплеску волатильності. Я б хотів, щоб це було менш корельовано, а не більше – заявив аналітик Bloomberg Intelligence Атанасіос Псарофагіс.

Що чекає на власників біткойна найближчим часом

Експерти вважають, що найближчими тижнями ситуація може змінитися, якщо великі продавці на ринку нарешті вичерпають свої запаси. Проте поки акції США перебувають під тиском через інфляцію та високі ціни на нафту, біткойн залишатиметься вразливим до будь-яких негативних новин. Подальша доля активу залежатиме від того, чи зможе він знову стати самостійним інструментом, або ж остаточно перетвориться на ризиковане доповнення до звичайних інвестицій.

Якщо акції різко впадуть, біткойн може зіткнутися з подальшою слабкістю. Або він може почати демонструвати кращі показники, оскільки його продавці вже виснажені – зазначила експертка Ноель Ачесон.

