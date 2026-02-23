Біткоїн впав нижче позначки $65 тис через побоювання інвесторів щодо нової тарифної політики США
Київ • УНН
На азійських торгах біткоїн впав до 64 300 доларів, анулювавши приріст після виборів у США. Причиною стали макроекономічна невизначеність та суперечливі заяви Вашингтона щодо торговельних угод.
У понеділок вартість провідної криптовалюти продемонструвала різке зниження, досягнувши найнижчого рівня з початку лютого. Падіння цифрових активів спровокувала загальна макроекономічна невизначеність та суперечливі заяви офіційного Вашингтона щодо статусу міжнародних торговельних угод після рішення Верховного суду США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Біткоїн втратив близько 4,8% своєї вартості, опустившись до рівня 64 300 доларів, що фактично анулювало весь приріст, зафіксований після листопадових виборів у США. Ще гіршу динаміку продемонстрував Ether, який відступив на 5,2%, а загальна капіталізація крипторинку скоротилася на понад 2 трильйони доларів.
Трейдери занепокоєні, що оптимізм щодо "криптодружньої" політики адміністрації Трампа, який раніше підняв ціну активу до рекордних 126 000 доларів, тепер повністю нівельований протекціоністськими заходами та ризиками глобальної торгової війни.
Крипторинок залишається нестабільним, учасники ринку розраховують на підтримку на рівні 60 000 доларів. Макроекономічна невизначеність зараз тисне на ринок, від геополітичної напруженості щодо Ірану до різкого зростання тарифів США
Вплив судових рішень на цифрові активи
Поштовхом до розпродажу стали коментарі американських посадовців про те, що чинні торговельні угоди залишаються в силі, попри обмеження надзвичайних повноважень президента Трампа судом.
Це створило додатковий шар правової невизначеності, який у поєднанні з геополітичною напруженістю змушує інвесторів виходити з ризикованих активів. Аналітики прогнозують, що найближчим часом ринок може знову випробувати психологічну межу в 60 000 доларів, якщо адміністрація США не надасть чітких роз’яснень щодо подальших кроків у митній сфері.
