Біткоїн впав нижче позначки $65 тис через побоювання інвесторів щодо нової тарифної політики США

22 лютого, 19:57 • 12824 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 26302 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 30288 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 37282 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 36718 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 46909 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 52663 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 42271 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 68526 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 74524 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22 лютого, 19:41 • 19986 перегляди
Air Canada припинила авіасполучення з мексиканським курортом Пуерто-Вальярта через загострення безпекової ситуації22 лютого, 21:22 • 4286 перегляди
Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі22 лютого, 21:44 • 9644 перегляди
Іран та рф уклали секретну угоду на пів мільярда євро щодо постачання сучасних зенітних комплексів22 лютого, 21:59 • 5468 перегляди
Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю23:24 • 13265 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 86716 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 96522 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 103900 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 115778 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 153857 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Лев XIV
Кім Чен Ин
Сполучені Штати Америки
Україна
Львів
Іран
Білий дім
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 42520 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 44336 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 44342 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 35399 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 37869 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Золото

Біткоїн впав нижче позначки $65 тис через побоювання інвесторів щодо нової тарифної політики США

Київ • УНН

 • 18 перегляди

На азійських торгах біткоїн впав до 64 300 доларів, анулювавши приріст після виборів у США. Причиною стали макроекономічна невизначеність та суперечливі заяви Вашингтона щодо торговельних угод.

Біткоїн впав нижче позначки $65 тис через побоювання інвесторів щодо нової тарифної політики США

У понеділок вартість провідної криптовалюти продемонструвала різке зниження, досягнувши найнижчого рівня з початку лютого. Падіння цифрових активів спровокувала загальна макроекономічна невизначеність та суперечливі заяви офіційного Вашингтона щодо статусу міжнародних торговельних угод після рішення Верховного суду США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Біткоїн втратив близько 4,8% своєї вартості, опустившись до рівня 64 300 доларів, що фактично анулювало весь приріст, зафіксований після листопадових виборів у США. Ще гіршу динаміку продемонстрував Ether, який відступив на 5,2%, а загальна капіталізація крипторинку скоротилася на понад 2 трильйони доларів.

Біткоїн стабілізувався вище 70 000 доларів після різких коливань курсу09.02.26, 06:44 • 4019 переглядiв

Трейдери занепокоєні, що оптимізм щодо "криптодружньої" політики адміністрації Трампа, який раніше підняв ціну активу до рекордних 126 000 доларів, тепер повністю нівельований протекціоністськими заходами та ризиками глобальної торгової війни.

Крипторинок залишається нестабільним, учасники ринку розраховують на підтримку на рівні 60 000 доларів. Макроекономічна невизначеність зараз тисне на ринок, від геополітичної напруженості щодо Ірану до різкого зростання тарифів США

– зазначила співзасновниця Orbit Markets Керолайн Морон.

Вплив судових рішень на цифрові активи

Поштовхом до розпродажу стали коментарі американських посадовців про те, що чинні торговельні угоди залишаються в силі, попри обмеження надзвичайних повноважень президента Трампа судом.

Це створило додатковий шар правової невизначеності, який у поєднанні з геополітичною напруженістю змушує інвесторів виходити з ризикованих активів. Аналітики прогнозують, що найближчим часом ринок може знову випробувати психологічну межу в 60 000 доларів, якщо адміністрація США не надасть чітких роз’яснень щодо подальших кроків у митній сфері.

Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза07.02.26, 12:00 • 33692 перегляди

Степан Гафтко

Вибори в США
Біткойн
Ethereum
Верховний суд США
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран