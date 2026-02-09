Біткоїн стабілізувався вище 70 000 доларів після різких коливань курсу

$43.140.00
8 лютого, 19:59
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Популярнi новини
Ракети для ППО потрібні кожен день, захист від російської балістики потрібен кожен день - Зеленський до партнерів
8 лютого, 18:57
У Києві пролунали вибухи на тлі балістичної загрози
8 лютого, 19:07
Епічні кадри: у Повітряних силах показали, як пілот F-16 знищує ворожий шахед
8 лютого, 20:13
Підтримка стійкості: Фінляндія виділяє 3 мільйони євро на допомогу жінкам в Україні
8 лютого, 21:13
У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення
8 лютого, 22:41
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих
8 лютого, 07:00
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
7 лютого, 07:00
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
6 лютого, 11:15
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
6 лютого, 17:59
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
5 лютого, 18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
5 лютого, 15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
5 лютого, 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
5 лютого, 11:46
Біткоїн стабілізувався вище 70 000 доларів після різких коливань курсу

Київ • УНН

 0 перегляди

Біткоїн закріпився вище 70 000 доларів після падіння до 60 033 доларів. Експерти називають ситуацію "стримано конструктивною", а інституційні інвестори продовжують демонструвати інтерес.

Біткоїн стабілізувався вище 70 000 доларів після різких коливань курсу

Криптовалютний ринок продемонстрував ознаки відновлення після періоду екстремальної волатильності, коли ціна біткоїна здійснювала різкі стрибки в діапазоні десяти тисяч доларів. Під час азійських торгів у понеділок, 9 лютого, актив закріпився вище психологічної позначки у 70 000 доларів, що дало інвесторам надію на завершення фази панічних розпродажів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Поточна стабілізація стала полегшенням для трейдерів після подій минулого тижня, коли курс біткоїна обвалився до 60 033 доларів – найнижчого показника з жовтня 2024 року. Попри короткочасне падіння на торгах у Сінгапурі, актив швидко повернувся до позначки 70 700 доларів.

Біткоїн на порозі $60 000 на тлі втечі інвесторів від ризикованих ставок06.02.26, 08:25 • 4293 перегляди

Експерти зазначають, що ринок все ще перебуває у стані невизначеності, хоча найгірші прогнози наразі не справдилися.

Крипторинки стабілізувалися, але ринок все ще не впевнений, що найгірше вже позаду

– заявила Керолайн Морон, співзасновниця Orbit Markets.

За її словами, рівень 60 000 доларів залишається критичною підтримкою. Поточну ситуацію аналітики називають "стримано конструктивною", оскільки нещодавня турбулентність допомогла очистити ринок від надмірних спекуляцій.

Перспективи відновлення цифрового золота

Попри падіння з історичного піку у 126 000 доларів, зафіксованого минулого жовтня, інституційні інвестори продовжують демонструвати інтерес до активу. 

Зокрема, 6 лютого американські біткоїн-ETF зафіксували чистий приплив капіталу в розмірі 221 мільйона доларів. Це свідчить про те, що великі гравці скористалися падінням ціни для накопичення позицій, незважаючи на дискусії щодо здатності криптовалюти виконувати роль захисного активу в часи геополітичної нестабільності.

Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза07.02.26, 12:00 • 31964 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаФінанси
Біткойн
Reuters
Сінгапур