Біткоїн стабілізувався вище 70 000 доларів після різких коливань курсу

Криптовалютний ринок продемонстрував ознаки відновлення після періоду екстремальної волатильності, коли ціна біткоїна здійснювала різкі стрибки в діапазоні десяти тисяч доларів. Під час азійських торгів у понеділок, 9 лютого, актив закріпився вище психологічної позначки у 70 000 доларів, що дало інвесторам надію на завершення фази панічних розпродажів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Поточна стабілізація стала полегшенням для трейдерів після подій минулого тижня, коли курс біткоїна обвалився до 60 033 доларів – найнижчого показника з жовтня 2024 року. Попри короткочасне падіння на торгах у Сінгапурі, актив швидко повернувся до позначки 70 700 доларів.

Біткоїн на порозі $60 000 на тлі втечі інвесторів від ризикованих ставок

Експерти зазначають, що ринок все ще перебуває у стані невизначеності, хоча найгірші прогнози наразі не справдилися.

Крипторинки стабілізувалися, але ринок все ще не впевнений, що найгірше вже позаду – заявила Керолайн Морон, співзасновниця Orbit Markets.

За її словами, рівень 60 000 доларів залишається критичною підтримкою. Поточну ситуацію аналітики називають "стримано конструктивною", оскільки нещодавня турбулентність допомогла очистити ринок від надмірних спекуляцій.

Перспективи відновлення цифрового золота

Попри падіння з історичного піку у 126 000 доларів, зафіксованого минулого жовтня, інституційні інвестори продовжують демонструвати інтерес до активу.

Зокрема, 6 лютого американські біткоїн-ETF зафіксували чистий приплив капіталу в розмірі 221 мільйона доларів. Це свідчить про те, що великі гравці скористалися падінням ціни для накопичення позицій, незважаючи на дискусії щодо здатності криптовалюти виконувати роль захисного активу в часи геополітичної нестабільності.

Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза