Биткойн стабилизировался выше 70 000 долларов после резких колебаний курса

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Биткойн закрепился выше 70 000 долларов после падения до 60 033 долларов. Эксперты называют ситуацию "сдержанно конструктивной", а институциональные инвесторы продолжают демонстрировать интерес.

Биткойн стабилизировался выше 70 000 долларов после резких колебаний курса

Криптовалютный рынок продемонстрировал признаки восстановления после периода экстремальной волатильности, когда цена биткойна совершала резкие скачки в диапазоне десяти тысяч долларов. Во время азиатских торгов в понедельник, 9 февраля, актив закрепился выше психологической отметки в 70 000 долларов, что дало инвесторам надежду на завершение фазы панических распродаж. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Текущая стабилизация стала облегчением для трейдеров после событий прошлой недели, когда курс биткойна обвалился до 60 033 долларов – самого низкого показателя с октября 2024 года. Несмотря на кратковременное падение на торгах в Сингапуре, актив быстро вернулся к отметке 70 700 долларов.

Биткойн на пороге $60 000 на фоне бегства инвесторов от рискованных ставок

Эксперты отмечают, что рынок все еще находится в состоянии неопределенности, хотя худшие прогнозы пока не сбылись.

Крипторынки стабилизировались, но рынок все еще не уверен, что худшее уже позади

– заявила Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets.

По ее словам, уровень 60 000 долларов остается критической поддержкой. Текущую ситуацию аналитики называют "сдержанно конструктивной", поскольку недавняя турбулентность помогла очистить рынок от чрезмерных спекуляций.

Перспективы восстановления цифрового золота

Несмотря на падение с исторического пика в 126 000 долларов, зафиксированного в прошлом октябре, институциональные инвесторы продолжают демонстрировать интерес к активу. 

В частности, 6 февраля американские биткойн-ETF зафиксировали чистый приток капитала в размере 221 миллиона долларов. Это свидетельствует о том, что крупные игроки воспользовались падением цены для накопления позиций, несмотря на дискуссии относительно способности криптовалюты выполнять роль защитного актива во времена геополитической нестабильности.

Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис

