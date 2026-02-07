$43.140.00
50.900.00
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 100 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
06:00 • 9634 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 23296 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 37657 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 32733 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 28109 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 36328 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15271 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 36365 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 18487 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
89%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Адские санкции": Стефанчук в США обсудил с Грэмом и Блюменталем средства влияния на рфPhoto7 февраля, 00:38 • 16426 просмотра
российские войска ищут альтернативы Starlink на фронте - "Флеш"7 февраля, 01:46 • 5844 просмотра
Украина под комбинированной атакой врага: взрывы в Харькове, Виннице и Бурштыне7 февраля, 04:07 • 10782 просмотра
ISW: кремль настаивает на полной дипломатической и военной капитуляции Украины04:30 • 19566 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto07:00 • 11187 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto07:00 • 11413 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 36325 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 34321 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 36363 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 46756 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Винница
Харьков
Винницкая область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 10765 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 24860 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 27389 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 36432 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 39493 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Старлинк

Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В феврале 2026 года биткоин упал до $63 000, а крипторынок потерял $2 трлн капитализации с октября 2025 года. Это вызвало падение акций компаний с крупными крипторезервами и усилило нервозность на фондовых площадках.

Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис

Биткойн в феврале опустился до 63 000 долларов, а крипторынок с октября 2025 года потерял около 2 трлн долларов капитализации, потянув за собой акции компаний с крупными крипторезервами и усилив нервозность на фондовых площадках. На фоне более жестких ожиданий относительно политики ФРС, регуляторных сигналов из ключевых юрисдикций и массового оттока средств из криптофондов индустрия входит в фазу "криптозимы" и вынуждена пересчитывать риски, от майнеров до публичных компаний и политически чувствительных проектов.

Что происходит на рынке виртуальной валюты, станет ли недавнее падение началом конца криптоденег и чего ожидать инвесторам - читайте в материале УНН.

Глобальный риск и ФРС: макроэкономические факторы падения биткойна

Падение биткойна до 63 тыс. долларов в феврале 2026 года наполовину от пика было обусловлено резким ухудшением "аппетита к риску" на мировых рынках.

В конце 2025 года ведущие фондовые индексы США начали терять позиции на фоне опасений относительно перегретого технологического сектора (в частности, возможного пузыря роста акций искусственного интеллекта). Криптовалюты, теснее интегрированные с глобальными рынками, отреагировали синхронным спадом.

Дополнительное давление оказала монетарная политика США. Президент Дональд Трамп выдвинул Кевина Варша на должность главы Федерального резерва, что сигнализирует о более жесткой кредитно-денежной политике. Рынки "испугались ястреба" - ожидания, что ФРС сократит баланс и не будет предоставлять ликвидность, стали одним из факторов распродажи криптоактивов.

Регуляторные инициативы и рыночные правила

На динамику повлияли и изменения в регуляторной среде. Администрация Трампа декларировала поддержку криптоиндустрии, но фактическое отсутствие новых правил насторожило наблюдателей. Некоторые политики в США обвиняют команду Трампа в конфликте интересов и чрезмерной мягкости в регулировании, особенно после новостей о значительных иностранных инвестициях в криптопроекты, связанные с его семьей.

Тем временем другие страны, наоборот, усилили надзор. Китай в феврале 2026 года объявил об очередном шаге против криптовалют. В частности, запретил выпуск стейблкоинов, привязанных к юаню, без разрешения государства. Это продолжает серию жестких действий Пекина, которые ранее уже приводили к обвалам рынка. Подобные инициативы усиливают неопределенность и сдерживают приток капитала в криптовалютный сектор.

Настроения инвесторов: от эйфории до капитуляции

Резкий разворот курса биткойна от исторического максимума $126 тыс. (октябрь 2025) до нынешних уровней сопровождается изменением настроений от эйфории до паники.

На пике царили смелые прогнозы (некоторые банки ожидали роста до 150 - 200 тыс. долларов), но уже в начале 2026 года рынок вошел в фазу "полной капитуляции". Инвесторы массово фиксируют убытки и выходят из позиций, что еще больше давит на цену. Аналитики отмечают, что это не кратковременная коррекция, а более длительный период перезагрузки рынка, который может длиться месяцами.

Кроме того, подрывается доверие традиционных участников. По данным Deutsche Bank, из криптовалютных фондов и биржевых фондов (ETF) с октября 2025 года ежемесячно выводились миллиарды долларов, что свидетельствует о росте пессимизма среди институциональных инвесторов. В результате таких шоков участники рынка перешли в оборону, резко сократив спрос на рисковые активы.

Роль крупных игроков и "китов"

Действия крупных владельцев криптоактивов усугубили масштаб падения. В период роста 2024 - 2025 годов многие публичные компании, следуя примеру MicroStrategy, накапливали биткойны в резервах. Однако с началом спада эти ходлеры начали нести огромные бумажные убытки и терять капитализацию.

Компания MicroStrategy, бывшая флагманом тренда, потеряла около 76% стоимости акций от своего пика за полгода. Другие корпоративные инвесторы в BTC в США, Европе и Азии также просели двузначными процентами.

Крупные частные владельцы ("киты") могли провоцировать дополнительные колебания, фиксируя прибыли на вершинах рынка. Сейчас же рынок обеспокоен потенциальными проблемами майнеров: если цена дольше будет оставаться низкой, майнинговые компании могут быть вынуждены продавать добытые монеты, чтобы покрыть расходы. Это грозит новой волной предложения и новым витком падения. Таким образом, разворот крупных игроков от скупки к продаже стал одной из движущих сил нынешнего обвала.

60 - 63 тыс. долларов за биткойн это еще не дно: экономист о сценариях падения и что будет дальше

Падение биткойна до уровней около 60 – 63 тыс. долларов в феврале снова подсветило старую проблему крипторынка: он живет не столько на экономических основаниях, сколько на нарративах, ожиданиях и страхе упустить последний шанс разбогатеть.

В эксклюзивном комментарии для УНН экономист и международный эксперт Игорь Гарбарук называет ситуацию не случайностью, а закономерностью.

Это абсолютно системная ситуация, системный момент. Криптовалюта – это достаточно эфемерный продукт, который ни проконтролировать, ни как-то постичь фактически невозможно

 - заявил он.

В этой рамке проседание цен воспринимается как следствие изменения информационной температуры.

По мнению спикера УНН, крипторынок очень зависим от информационного фона. И пока в инфополе доминирует оптимистичный тон, деньги "заходят", котировки растут, а эфемерность актива маскируется хайпом. Когда же в новостной ленте становится больше негатива и рисков, эффект работает в обратную сторону.

Отдельно экономист акцентирует на отсутствии системы предохранителей.

Реальное существование системы контроля рисков на криптовалютном рынке… ее нет физически. Она просто отсутствует

- говорит Гарбарук.

Для инвестора это означает неприятную вещь: в традиционных финансах риски хотя бы пытаются измерять, в крипте часто даже нет общего языка, чтобы договориться, что считать нормой волатильности.

Собеседник УНН также привязывает текущую фазу падения к более широким событиям, которые произошли в США.

Все события с давлением на Европу… Канада, Мексика… они сказались. (Кроме того, — ред.) Федрезерв тоже закручивает гайки по полной программе

- заявил он.

В такой среде дорожает ликвидность и растет привлекательность менее рисковых инструментов, а спекулятивные активы традиционно страдают первыми.

При этом Гарбарук не считает показатель 60 тыс. долларов дном на крипторынке.

60 тысяч долларов, это еще не дно. Проседание может быть значительно больше

 - прогнозирует эксперт.

По его словам, логика здесь неприятная, но практичная: падать легко, а восстанавливаться сложно, особенно если драйвером был не спрос на полезность, а вера в вечный рост.

На тезис о возможном скором конце крипторынка Игорь Гарбарук отвечает прямо:

Абсолютно нет. Этот рынок выгоден сильным игрокам и работает как механизм перетока реальных средств. Это инструмент обогащения для них всех (финансовых элит, — ред.), но и инструмент выкачивания реальных средств с рынка. Богатые - богатеют, бедные - беднеют

- говорит он.

Поэтому сценарий, который он описывает, скорее о смене оболочки рынка, чем о его гибели.

Он (рынок виртуальных валют, - ред.) просто будет иметь определенные трансформации. Будут выходить новые (валюты, - ред.) будут меняться инструменты. То есть исчезновение маловероятно, а вот переформатирование правил игры и волны банкротств, слияний и перезапусков выглядят реалистично

- уточнил Гарбарук.

Кроме того, эксперт прямо называет крипту "пирамидой" и советует инвесторам, готовым вкладывать средства, не тратить их на виртуальные активы, а обратить свое внимание хотя бы на драгоценные металлы вроде золота и серебра. Ведь в периоды нервной ликвидности инвестор стремится к активам с понятной природой риска и хотя бы минимально прогнозируемой моделью спроса.

Золото дорожает на фоне обвала рынков, серебро демонстрирует волатильность06.02.2026, 08:58 • 3008 просмотров

Еще одна ниша, которую Игорь Гарбарук предлагает инвесторам, это так называемый "реальный сектор экономики".

Да, это сложнее и медленнее, зато сдержаннее, может (уберечь, — ред.) сбережения и дать прибыль

- говорит экономист.

В контексте Украины он отдельно выделяет оборонно-промышленный комплекс и инфраструктуру, как ниши, в которые можно начать вкладываться. 

Падение биткойна в феврале 2026: последствия для рынка, компаний и бирж

С начала октября 2025 года глобальный рынок криптовалют потерял более 2 трлн долларов капитализации. Биткойн опустился до минимумов за 16 месяцев, а эфир и другие альткойны упали на 30 – 50% с начала года. Этот обвал усилил волатильность на традиционных рынках: инвесторы стали осторожнее, что повлияло и на высокотехнологичные акции.

Наибольшие потери понесли компании, активно вкладывавшиеся в биткойн. Например, акции MicroStrategy упали почти на 76% от своего максимума. Значительный удар понесли и проекты, связанные с семьей Трампа: майнинговая American Bitcoin Corp подешевела примерно на 78% (с вершины 9,3 до 1,9 долларов), акции медиахолдинга TMTG потеряли около 74%, а токен WLFI обесценился на треть.

Криптовалютные биржи также вынуждены приспосабливаться к "криптозиме". Объемы торгов упали, и прибыли тают, поэтому крупные платформы оптимизируют деятельность.

Например, биржа Gemini объявила о сокращении 25% персонала и сворачивании бизнеса в Европе и Австралии. Подобные трудности переживают и другие игроки: от падающих котировок Coinbase до банкротств отдельных меньших бирж, что является прямым следствием общего спада на крипторынке.

Перспективы на рынке криптовалюты: восстановление или затяжная "зима"?

Дальнейшее развитие событий на крипторынке будет зависеть от макроэкономических тенденций и регуляторного фона.

Пессимистический сценарий предполагает, что 2026 год станет затяжным периодом стагнации для биткойна - так называемой "криптозимой". Высокие ставки и низкая ликвидность могут удерживать цену на относительно низких уровнях, а новый существенный подъем откладывается до улучшения экономических условий. Представители индустрии открыто говорят о возможности такого варианта. Например, руководство Strategy предупреждало о риске еще осенью.

Оптимистический сценарий опирается на потенциальное ослабление денежно-кредитной политики и постепенное возвращение интереса инвесторов. Фьючерсные рынки уже закладывают большую вероятность снижения ставок ФРС в 2026 году, что может вернуть капитал в рисковые активы.

Некоторые аналитики ожидают, что биткойн восстановится, когда Федеральный резерв перейдет от жесткой политики к смягчению, а также если новые продукты вроде биткойн-ETF начнут привлекать свежие средства.

В банке Standard Chartered в конце 2025 года прогнозировали, что после последнего спада биткойн уже не опустится ниже 100 тыс. долларов, хотя ранее ожидали роста до 200 тыс. долларов.

В целом рынок находится в поиске нового баланса. "Самые перегретые" проекты уже исчезли или сократились, и отрасль "очищается" от излишеств. Те компании и инвесторы, которые сохраняют веру в фундаментальную ценность биткойна, рассматривают нынешние низкие цены как возможность для постепенного накопления актива на долгий срок.

В то же время большинство финансовых аналитиков соглашаются, что быстрого возвращения к рекордным значениям ждать не стоит: восстановление, если и произойдет, скорее будет постепенным, по мере улучшения макроэкономической конъюнктуры и восстановления доверия к криптовалютному сектору.

Биткойн на пороге $60 000 на фоне бегства инвесторов от рискованных ставок06.02.2026, 08:25 • 3956 просмотров

Александра Василенко

ЭкономикаТехнологии
Тренд
Золото
Игорь Гарбарук
Федеральная резервная система
Дойче Банк
Австралия
Дональд Трамп
Европа
Китай
Соединённые Штаты