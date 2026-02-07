Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис

Биткойн в феврале опустился до 63 000 долларов, а крипторынок с октября 2025 года потерял около 2 трлн долларов капитализации, потянув за собой акции компаний с крупными крипторезервами и усилив нервозность на фондовых площадках. На фоне более жестких ожиданий относительно политики ФРС, регуляторных сигналов из ключевых юрисдикций и массового оттока средств из криптофондов индустрия входит в фазу "криптозимы" и вынуждена пересчитывать риски, от майнеров до публичных компаний и политически чувствительных проектов.

Что происходит на рынке виртуальной валюты, станет ли недавнее падение началом конца криптоденег и чего ожидать инвесторам - читайте в материале УНН.

Глобальный риск и ФРС: макроэкономические факторы падения биткойна

Падение биткойна до 63 тыс. долларов в феврале 2026 года наполовину от пика было обусловлено резким ухудшением "аппетита к риску" на мировых рынках.

В конце 2025 года ведущие фондовые индексы США начали терять позиции на фоне опасений относительно перегретого технологического сектора (в частности, возможного пузыря роста акций искусственного интеллекта). Криптовалюты, теснее интегрированные с глобальными рынками, отреагировали синхронным спадом.

Дополнительное давление оказала монетарная политика США. Президент Дональд Трамп выдвинул Кевина Варша на должность главы Федерального резерва, что сигнализирует о более жесткой кредитно-денежной политике. Рынки "испугались ястреба" - ожидания, что ФРС сократит баланс и не будет предоставлять ликвидность, стали одним из факторов распродажи криптоактивов.

Регуляторные инициативы и рыночные правила

На динамику повлияли и изменения в регуляторной среде. Администрация Трампа декларировала поддержку криптоиндустрии, но фактическое отсутствие новых правил насторожило наблюдателей. Некоторые политики в США обвиняют команду Трампа в конфликте интересов и чрезмерной мягкости в регулировании, особенно после новостей о значительных иностранных инвестициях в криптопроекты, связанные с его семьей.

Тем временем другие страны, наоборот, усилили надзор. Китай в феврале 2026 года объявил об очередном шаге против криптовалют. В частности, запретил выпуск стейблкоинов, привязанных к юаню, без разрешения государства. Это продолжает серию жестких действий Пекина, которые ранее уже приводили к обвалам рынка. Подобные инициативы усиливают неопределенность и сдерживают приток капитала в криптовалютный сектор.

Настроения инвесторов: от эйфории до капитуляции

Резкий разворот курса биткойна от исторического максимума $126 тыс. (октябрь 2025) до нынешних уровней сопровождается изменением настроений от эйфории до паники.

На пике царили смелые прогнозы (некоторые банки ожидали роста до 150 - 200 тыс. долларов), но уже в начале 2026 года рынок вошел в фазу "полной капитуляции". Инвесторы массово фиксируют убытки и выходят из позиций, что еще больше давит на цену. Аналитики отмечают, что это не кратковременная коррекция, а более длительный период перезагрузки рынка, который может длиться месяцами.

Кроме того, подрывается доверие традиционных участников. По данным Deutsche Bank, из криптовалютных фондов и биржевых фондов (ETF) с октября 2025 года ежемесячно выводились миллиарды долларов, что свидетельствует о росте пессимизма среди институциональных инвесторов. В результате таких шоков участники рынка перешли в оборону, резко сократив спрос на рисковые активы.

Роль крупных игроков и "китов"

Действия крупных владельцев криптоактивов усугубили масштаб падения. В период роста 2024 - 2025 годов многие публичные компании, следуя примеру MicroStrategy, накапливали биткойны в резервах. Однако с началом спада эти ходлеры начали нести огромные бумажные убытки и терять капитализацию.

Компания MicroStrategy, бывшая флагманом тренда, потеряла около 76% стоимости акций от своего пика за полгода. Другие корпоративные инвесторы в BTC в США, Европе и Азии также просели двузначными процентами.

Крупные частные владельцы ("киты") могли провоцировать дополнительные колебания, фиксируя прибыли на вершинах рынка. Сейчас же рынок обеспокоен потенциальными проблемами майнеров: если цена дольше будет оставаться низкой, майнинговые компании могут быть вынуждены продавать добытые монеты, чтобы покрыть расходы. Это грозит новой волной предложения и новым витком падения. Таким образом, разворот крупных игроков от скупки к продаже стал одной из движущих сил нынешнего обвала.

60 - 63 тыс. долларов за биткойн это еще не дно: экономист о сценариях падения и что будет дальше

Падение биткойна до уровней около 60 – 63 тыс. долларов в феврале снова подсветило старую проблему крипторынка: он живет не столько на экономических основаниях, сколько на нарративах, ожиданиях и страхе упустить последний шанс разбогатеть.

В эксклюзивном комментарии для УНН экономист и международный эксперт Игорь Гарбарук называет ситуацию не случайностью, а закономерностью.

Это абсолютно системная ситуация, системный момент. Криптовалюта – это достаточно эфемерный продукт, который ни проконтролировать, ни как-то постичь фактически невозможно - заявил он.

В этой рамке проседание цен воспринимается как следствие изменения информационной температуры.

По мнению спикера УНН, крипторынок очень зависим от информационного фона. И пока в инфополе доминирует оптимистичный тон, деньги "заходят", котировки растут, а эфемерность актива маскируется хайпом. Когда же в новостной ленте становится больше негатива и рисков, эффект работает в обратную сторону.

Отдельно экономист акцентирует на отсутствии системы предохранителей.

Реальное существование системы контроля рисков на криптовалютном рынке… ее нет физически. Она просто отсутствует - говорит Гарбарук.

Для инвестора это означает неприятную вещь: в традиционных финансах риски хотя бы пытаются измерять, в крипте часто даже нет общего языка, чтобы договориться, что считать нормой волатильности.

Собеседник УНН также привязывает текущую фазу падения к более широким событиям, которые произошли в США.

Все события с давлением на Европу… Канада, Мексика… они сказались. (Кроме того, — ред.) Федрезерв тоже закручивает гайки по полной программе - заявил он.

В такой среде дорожает ликвидность и растет привлекательность менее рисковых инструментов, а спекулятивные активы традиционно страдают первыми.

При этом Гарбарук не считает показатель 60 тыс. долларов дном на крипторынке.

60 тысяч долларов, это еще не дно. Проседание может быть значительно больше - прогнозирует эксперт.

По его словам, логика здесь неприятная, но практичная: падать легко, а восстанавливаться сложно, особенно если драйвером был не спрос на полезность, а вера в вечный рост.

На тезис о возможном скором конце крипторынка Игорь Гарбарук отвечает прямо:

Абсолютно нет. Этот рынок выгоден сильным игрокам и работает как механизм перетока реальных средств. Это инструмент обогащения для них всех (финансовых элит, — ред.), но и инструмент выкачивания реальных средств с рынка. Богатые - богатеют, бедные - беднеют - говорит он.

Поэтому сценарий, который он описывает, скорее о смене оболочки рынка, чем о его гибели.

Он (рынок виртуальных валют, - ред.) просто будет иметь определенные трансформации. Будут выходить новые (валюты, - ред.) будут меняться инструменты. То есть исчезновение маловероятно, а вот переформатирование правил игры и волны банкротств, слияний и перезапусков выглядят реалистично - уточнил Гарбарук.

Кроме того, эксперт прямо называет крипту "пирамидой" и советует инвесторам, готовым вкладывать средства, не тратить их на виртуальные активы, а обратить свое внимание хотя бы на драгоценные металлы вроде золота и серебра. Ведь в периоды нервной ликвидности инвестор стремится к активам с понятной природой риска и хотя бы минимально прогнозируемой моделью спроса.

Золото дорожает на фоне обвала рынков, серебро демонстрирует волатильность

Еще одна ниша, которую Игорь Гарбарук предлагает инвесторам, это так называемый "реальный сектор экономики".

Да, это сложнее и медленнее, зато сдержаннее, может (уберечь, — ред.) сбережения и дать прибыль - говорит экономист.

В контексте Украины он отдельно выделяет оборонно-промышленный комплекс и инфраструктуру, как ниши, в которые можно начать вкладываться.

Падение биткойна в феврале 2026: последствия для рынка, компаний и бирж

С начала октября 2025 года глобальный рынок криптовалют потерял более 2 трлн долларов капитализации. Биткойн опустился до минимумов за 16 месяцев, а эфир и другие альткойны упали на 30 – 50% с начала года. Этот обвал усилил волатильность на традиционных рынках: инвесторы стали осторожнее, что повлияло и на высокотехнологичные акции.

Наибольшие потери понесли компании, активно вкладывавшиеся в биткойн. Например, акции MicroStrategy упали почти на 76% от своего максимума. Значительный удар понесли и проекты, связанные с семьей Трампа: майнинговая American Bitcoin Corp подешевела примерно на 78% (с вершины 9,3 до 1,9 долларов), акции медиахолдинга TMTG потеряли около 74%, а токен WLFI обесценился на треть.

Криптовалютные биржи также вынуждены приспосабливаться к "криптозиме". Объемы торгов упали, и прибыли тают, поэтому крупные платформы оптимизируют деятельность.

Например, биржа Gemini объявила о сокращении 25% персонала и сворачивании бизнеса в Европе и Австралии. Подобные трудности переживают и другие игроки: от падающих котировок Coinbase до банкротств отдельных меньших бирж, что является прямым следствием общего спада на крипторынке.

Перспективы на рынке криптовалюты: восстановление или затяжная "зима"?

Дальнейшее развитие событий на крипторынке будет зависеть от макроэкономических тенденций и регуляторного фона.

Пессимистический сценарий предполагает, что 2026 год станет затяжным периодом стагнации для биткойна - так называемой "криптозимой". Высокие ставки и низкая ликвидность могут удерживать цену на относительно низких уровнях, а новый существенный подъем откладывается до улучшения экономических условий. Представители индустрии открыто говорят о возможности такого варианта. Например, руководство Strategy предупреждало о риске еще осенью.

Оптимистический сценарий опирается на потенциальное ослабление денежно-кредитной политики и постепенное возвращение интереса инвесторов. Фьючерсные рынки уже закладывают большую вероятность снижения ставок ФРС в 2026 году, что может вернуть капитал в рисковые активы.

Некоторые аналитики ожидают, что биткойн восстановится, когда Федеральный резерв перейдет от жесткой политики к смягчению, а также если новые продукты вроде биткойн-ETF начнут привлекать свежие средства.

В банке Standard Chartered в конце 2025 года прогнозировали, что после последнего спада биткойн уже не опустится ниже 100 тыс. долларов, хотя ранее ожидали роста до 200 тыс. долларов.

В целом рынок находится в поиске нового баланса. "Самые перегретые" проекты уже исчезли или сократились, и отрасль "очищается" от излишеств. Те компании и инвесторы, которые сохраняют веру в фундаментальную ценность биткойна, рассматривают нынешние низкие цены как возможность для постепенного накопления актива на долгий срок.

В то же время большинство финансовых аналитиков соглашаются, что быстрого возвращения к рекордным значениям ждать не стоит: восстановление, если и произойдет, скорее будет постепенным, по мере улучшения макроэкономической конъюнктуры и восстановления доверия к криптовалютному сектору.

