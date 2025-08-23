Игорь Гарбарук

Вице-президент «Украинского международного института восстановления», эксперт ГС «Экономический дискуссионный клуб».

Игорь Николаевич Гарбарук родился в 1969 году в Ровно. Окончил Харьковский государственный институт искусств имени И.П. Котляревского и Львовский региональный институт государственного управления Украинской академии государственного управления при Президенте Украины. В течение 2011 – 2013 гг. работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины. В 2020 -23 гг. был заместителем Министра образования и науки Украины. Сейчас является вице-президентом «Украинского международного института восстановления», экспертом ГС «Экономический дискуссионный клуб».