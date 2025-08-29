$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
08:48 • 100 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 13297 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 15306 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 22107 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 46700 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 56716 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 129812 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 68680 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 77848 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113106 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.3м/с
32%
752мм
Популярные новости
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина29 августа, 00:54 • 19415 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана29 августа, 01:44 • 17324 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды03:05 • 17944 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе04:11 • 15282 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией04:31 • 10481 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 22107 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 46700 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 67678 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 129812 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 205783 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 132419 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 162509 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 164496 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 154101 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 184546 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
ЧатГПТ
Ракетная система С-400
Холм

РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Авторская статья Игоря Гарбарука: Украина снимает розовые очки демократии — что скрывает европейская политика.

РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ

Игорь ГАРБАРУК, вице-президент "Украинского международного института восстановления", эксперт ОС "Экономический дискуссионный клуб"

После очередной страшной ночи после российских ракетных обстрелов раздавались утренние звонки от родителей и друзей – "Привет, у тебя все норм? есть попадания?.." Именно в такие моменты с какой-то по-особенному четкой ясностью понимаешь, что ключевая ценность для каждого человека это его личная жизнь, и безопасность и здоровье его близких. Все остальное, что еще вчера казалось таким важным, глобальным и ценным, отходит на другой, совсем крайний уровень сознания.

Как, например, так называемые "демократические ценности".

Как же часто до войны мы слышали это словосочетание от наших европейских партнеров. Как, затаив дыхание, с пиететом слушали рекомендации разнообразных многоуважаемых еврочиновников:

-          о равенстве всех и каждого и гарантировании европейским устройством паритетных прав и свобод для любого отдельно взятого законопослушного человека,

-          о невозможности дискриминации по национальному признаку в настоящем демократическом обществе.

И когда мы с ужасом и непониманием "почему так?!" созерцали видео с польскими фермерами, блокировавшими границу с Украиной и высыпавшими на землю украинское зерно, мы, в своем большинстве, думали, что это: какая-то случайность, недоразумение, влияние российских спецслужб на крайне радикальные политические группировки, пытающиеся дестабилизировать ситуацию с оказанием Украине помощи. Но:

-          когда мы видим нового Президента Польши, блокирующего продолжение оказания помощи украинским беженцам (которые эмигрировали с началом российской агрессии),

-          когда мы слышим, что глава его канцелярии говорит о том, что поляки должны иметь НАИБОЛЬШИЕ ПРИВИЛЕГИИ, а не любая другая национальность - мы должны …им искренне поблагодарить.

Действительно, поблагодарить за то, что помогли окончательно снять с глаз розовые очки европейской демократии и избавиться от обмана пустопорожних слов, лозунгов и обещаний, которые нам все когда-то давали.

Вспоминая историческую цитату лорда Пальмерстона, нужно всегда осознавать, что у любой страны в этом мире действительно нет как вечных врагов, так и вечных друзей. Вечными являются лишь интересы именно этой страны. И они могут меняться в зависимости от политической конъюнктуры, внутренних социальных или внешних геополитических сдвигов, а иногда от обычных глупостей или гиперболизированных псевдо-амбиций собственных политиков, от гипертрофированности их личной ценности и надуманного политического веса, сформированных собственным экзальтированным воображением.

Именно поэтому, когда участвую в эфирах на телевидении, я всегда говорю о том, что стратегически мы должны не просто желать попасть в число стран европейского сообщества, о которых известный политик и премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю говорил, что еврозона напоминает ему собой разношерстную толпу, которую заставили маршировать под один барабан. Мы должны дальновидно направлять свои усилия на то, чтобы, обеспечивая для ЕС стратегическую функцию безопасности, формировать Европу именно вокруг Украины! И точно не быть в когорте ее наименее экономически развитых стран, чтобы с вечно протянутой рукой обращаться в Брюссель с просьбой об очередной дотации.

Мы должны строить послевоенную Украину именно как ключевое европейское государство, которое сформирует вокруг себя вектор восточноевропейского партнерства и, например, вместе с той же Польшей, Британией и прибалтийскими странами возьмет на себя стратегическое лидерство в Европе и, лишенная проблем и закостенелой западноевропейской бюрократии, будет внедрять ее стратегию развития в новых геополитических реалиях.

На сегодняшний день украинская армия сильнейшая в Европе, обладает реальным боевым опытом и способна сдерживать российского агрессора. Поэтому именно Украина является краеугольным камнем форпоста безопасности Европы. Это константа!

Экономика страны находится в крайне сложном положении, и это тоже печальный, но факт.

ВВП Европы по итогам прошлого года составил ориентировочно 17 триллионов долларов - Украины чуть более 190 миллиардов:

-          с одной стороны цифры несопоставимы;

-          с другой, при правильном подходе, у нас есть возможность сформировать собственную стратегию системного проникновения на европейский рынок и стабильного присутствия на нем украинского бизнеса.

Прежде всего, в полной мере должно наконец проявить себя государство и как главный лоббист сформировать и реализовать на международном уровне долгосрочную системную политику экономического протекционизма украинского бизнеса - как внутри страны, так и за ее пределами. 

Экономический протекционизм, или своеобразная стратегия тысячи ручейков должна быть напрямую или опосредованно реализована в той же Европе, когда украинское Правительство на внешних рынках будет лоббировать не только интересы национальной экономики в целом или отдельных ее секторов, но и отдельных отраслей или даже компаний. Через специализированные представительства при дипломатических учреждениях или партнерские отраслевые ассоциации продвигать интересы отдельных компаний, которые сотнями и тысячами будут закрепляться в определенных сегментах европейского рынка и формировать вокруг себя устойчивые аудитории потребителей, которые будут отдавать предпочтение именно украинским товарам и услугам, предоставляемым нашими компаниями за рубежом.

Европейские бизнесмены, во время введенного с 4 июня 2022 года так называемого "таможенного безвиза", который был сформирован как временная мера для поддержки экономики Украины, на собственном опыте ощутили, что такое наш национальный бизнес с его инновационным подходом и что такое украинская продукция, которая при сопоставимом с европейским качестве может быть ощутимо дешевле и привлекательнее для конечного потребителя. Именно поэтому они надавили на свои правительства, и те с 5 июня этого года прекратили действие "таможенного безвиза" с целью внедрения защитных механизмов для собственного бизнеса в виде ограничивающих пошлин и квот для нас с вами – создавая искусственные препятствия экспорту украинской продукции на свои рынки. И это мы говорим о ситуации, когда в Европу из Украины шел в своем подавляющем большинстве именно сырьевой экспорт – зерно, семена, масло, металлы, химикаты и прочее. При этом любой первокурсник университета скажет вам, что наибольшая добавленная стоимость и то, что называется прибылью, можно получить точно не за счет экспорта сырья, а именно за счет поставки в другие страны продуктов конечного потребления, или хотя бы полуфабрикатов, а также безусловно услуг. Напомню, что именно услуги формируют в пределах 80% ВВП (2024 = 79.68%) США - наиболее экономически развитой страны мира, чья доля в общемировом ВВП составляет около 26%.

Ни для кого не секрет, что украинцы, вынужденно эмигрировавшие в страны ЕС, достаточно быстро поняли разницу между туризмом и реалиями постоянного там проживания. Также они столкнулись с ситуацией, когда получить привычный для них в Украине уровень сервисов и услуг, а также возможность их получения в Европе день в день бывает непросто, не говоря о том, что дорого. Это может касаться даже обычных услуг косметологии – например, качественно сделанного маникюра для наших самых красивых в мире женщин. О ситуации с необходимостью долгого ожидания даты визита к врачу, когда это нужно сделать быстро, наши беженцы рассказывают целые истории. О том, что сравнивать уровень услуг в украинских ресторанах с европейскими в большинстве даже не приходится – у нас он значительно выше. У нас реально лучше мобильная связь и интернет, и цифровизация в целом. Доступность и оперативность услуг частной медицины тоже у нас отработана более качественно.

И то, что я перечислил, и еще много чего другого - это все возможности для украинцев и украинских предпринимателей строить в Европе собственные бизнес-сети, а украинское государство должно этому способствовать и помогать.

С другой стороны, должна нарабатывать инструменты - как сгенерированный на международном уровне опыт дальше внедрять в самой Украине. Как выстроить привлекательную для инвестиций базу, например, в жилищное строительство, чтобы обеспечить всех, кто вынужденно покинул свое жилье во временно оккупированных регионах или потерял его после ракетных атак.

Нужны отработанные налоговые стимулы как для наших предпринимателей - которые заинтересованы развивать свой бизнес в Европе, так и для западных бизнесменов - что заинтересованы инвестировать в бизнес в Украине. Как сказал один мой коллега: "Украина должна стать пространством для развития тех, кто мотивирован развиваться, но ему трудно это делать в условиях бюрократий, которые есть в Европе".

Одновременно с тем, как поддержать наших граждан, находящихся сегодня в Европе, государство должно думать и как их вернуть в Украину, прежде всего молодежь. Потому что сейчас они экономически поднимают именно Европу - и особенно им за это почему-то пока никто не благодарит.

Например, в уже упомянутой Польше, согласно исследованию международной компании "Deloitte", которое она сделала по заказу Агентства ООН по делам беженцев, украинцы с начала войны сгенерировали в пределах 328.6 млрд злотых, а это 76.9 млрд. евро, и это в 8 раз больше, чем вся помощь вместе, которую Польша предоставила Украине.

Еще задолго до войны в Польше говорили о необходимости привлечения 5 млн. трудовых мигрантов, чтобы обеспечить спрос их предприятий в рабочей силе. Поэтому работая в Польше, как в стране, которая предоставила нашим беженцам убежище, они сегодня напрямую влияют на увеличение фонда заработной платы, налогов, увеличение потребления товаров и услуг и в целом на рост ВВП Польши = 2.7% которого в 2024 году были сформированы именно украинцами (98.7 млрд. злотых).

Именно поэтому вышеупомянутые высказывания и действия руководства дружественного нам польского народа вызывают не то что удивление, а скорее напоминают о вечности существования двойных стандартов в международной политике и о том, что своя рубашка всегда ближе к телу. Именно поэтому поднятие на уровне нашего Правительства вопроса хотя бы частичного перераспределения налогов, уплачиваемых украинцами в той же Польше в пользу бюджета Украины, должно быть реализовано.

$12.8 млрд. – именно на такую сумму пополнили украинцы бюджет Польши, например, только в виде налогов. Соответственно, хотя бы часть этих средств логично должна была бы поступить в бюджет Украины и пополнить, например, Пенсионный фонд. Ведь исключить ситуацию с тем, что в будущем очередной политик не скажет, что при достижении возраста 60-65 лет украинцы будут обязаны покинуть Польшу и получать пенсию в Украине, исключить невозможно. Или если и согласятся выплачивать пенсию, то только за соответствующую сумму инвестиций или приобретение недвижимости. Тем более, что практика применения таких инструментов в некоторых других странах имела свою реализацию.

Соответственно, уже сегодня мы на уровне государства, общества и отдельных бизнес-компаний должны формировать собственный план мягкого проникновения в европейскую экономику, как бы это фантастически ни казалось на сегодня. Иностранные компании работают на территории Украины, а наши работают у них – правило паритета.

Война снимает очки. Именно поэтому нас должны больше интересовать не двойные стандарты западноевропейской демократии и не пропагандируемые нам бумажные ценности, а платежеспособный спрос европейских потребителей. Так же как международные компании выводят полученные прибыли за границы нашего государства, так и сгенерированные украинскими предприятиями в Европе прибыли должны возвращаться в Украину, чтобы быть реинвестированы в бизнес здесь на Родине.

Война закончится. Но мы по-настоящему победим тогда, когда каждый украинец, в какой бы точке этой планеты ни находился и ни работал, будет исповедовать принцип национального единства:

один за всех и все за Украину!

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Игорь Гарбарук
Всемирный банк
НАТО
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
Польша