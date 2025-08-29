РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ

Игорь ГАРБАРУК, вице-президент "Украинского международного института восстановления", эксперт ОС "Экономический дискуссионный клуб"

После очередной страшной ночи после российских ракетных обстрелов раздавались утренние звонки от родителей и друзей – "Привет, у тебя все норм? есть попадания?.." Именно в такие моменты с какой-то по-особенному четкой ясностью понимаешь, что ключевая ценность для каждого человека это его личная жизнь, и безопасность и здоровье его близких. Все остальное, что еще вчера казалось таким важным, глобальным и ценным, отходит на другой, совсем крайний уровень сознания.

Как, например, так называемые "демократические ценности".

Как же часто до войны мы слышали это словосочетание от наших европейских партнеров. Как, затаив дыхание, с пиететом слушали рекомендации разнообразных многоуважаемых еврочиновников:

- о равенстве всех и каждого и гарантировании европейским устройством паритетных прав и свобод для любого отдельно взятого законопослушного человека,

- о невозможности дискриминации по национальному признаку в настоящем демократическом обществе.

И когда мы с ужасом и непониманием "почему так?!" созерцали видео с польскими фермерами, блокировавшими границу с Украиной и высыпавшими на землю украинское зерно, мы, в своем большинстве, думали, что это: какая-то случайность, недоразумение, влияние российских спецслужб на крайне радикальные политические группировки, пытающиеся дестабилизировать ситуацию с оказанием Украине помощи. Но:

- когда мы видим нового Президента Польши, блокирующего продолжение оказания помощи украинским беженцам (которые эмигрировали с началом российской агрессии),

- когда мы слышим, что глава его канцелярии говорит о том, что поляки должны иметь НАИБОЛЬШИЕ ПРИВИЛЕГИИ, а не любая другая национальность - мы должны …им искренне поблагодарить.

Действительно, поблагодарить за то, что помогли окончательно снять с глаз розовые очки европейской демократии и избавиться от обмана пустопорожних слов, лозунгов и обещаний, которые нам все когда-то давали.

Вспоминая историческую цитату лорда Пальмерстона, нужно всегда осознавать, что у любой страны в этом мире действительно нет как вечных врагов, так и вечных друзей. Вечными являются лишь интересы именно этой страны. И они могут меняться в зависимости от политической конъюнктуры, внутренних социальных или внешних геополитических сдвигов, а иногда от обычных глупостей или гиперболизированных псевдо-амбиций собственных политиков, от гипертрофированности их личной ценности и надуманного политического веса, сформированных собственным экзальтированным воображением.

Именно поэтому, когда участвую в эфирах на телевидении, я всегда говорю о том, что стратегически мы должны не просто желать попасть в число стран европейского сообщества, о которых известный политик и премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю говорил, что еврозона напоминает ему собой разношерстную толпу, которую заставили маршировать под один барабан. Мы должны дальновидно направлять свои усилия на то, чтобы, обеспечивая для ЕС стратегическую функцию безопасности, формировать Европу именно вокруг Украины! И точно не быть в когорте ее наименее экономически развитых стран, чтобы с вечно протянутой рукой обращаться в Брюссель с просьбой об очередной дотации.

Мы должны строить послевоенную Украину именно как ключевое европейское государство, которое сформирует вокруг себя вектор восточноевропейского партнерства и, например, вместе с той же Польшей, Британией и прибалтийскими странами возьмет на себя стратегическое лидерство в Европе и, лишенная проблем и закостенелой западноевропейской бюрократии, будет внедрять ее стратегию развития в новых геополитических реалиях.

На сегодняшний день украинская армия сильнейшая в Европе, обладает реальным боевым опытом и способна сдерживать российского агрессора. Поэтому именно Украина является краеугольным камнем форпоста безопасности Европы. Это константа!

Экономика страны находится в крайне сложном положении, и это тоже печальный, но факт.

ВВП Европы по итогам прошлого года составил ориентировочно 17 триллионов долларов - Украины чуть более 190 миллиардов:

- с одной стороны цифры несопоставимы;

- с другой, при правильном подходе, у нас есть возможность сформировать собственную стратегию системного проникновения на европейский рынок и стабильного присутствия на нем украинского бизнеса.

Прежде всего, в полной мере должно наконец проявить себя государство и как главный лоббист сформировать и реализовать на международном уровне долгосрочную системную политику экономического протекционизма украинского бизнеса - как внутри страны, так и за ее пределами.

Экономический протекционизм, или своеобразная стратегия тысячи ручейков должна быть напрямую или опосредованно реализована в той же Европе, когда украинское Правительство на внешних рынках будет лоббировать не только интересы национальной экономики в целом или отдельных ее секторов, но и отдельных отраслей или даже компаний. Через специализированные представительства при дипломатических учреждениях или партнерские отраслевые ассоциации продвигать интересы отдельных компаний, которые сотнями и тысячами будут закрепляться в определенных сегментах европейского рынка и формировать вокруг себя устойчивые аудитории потребителей, которые будут отдавать предпочтение именно украинским товарам и услугам, предоставляемым нашими компаниями за рубежом.

Европейские бизнесмены, во время введенного с 4 июня 2022 года так называемого "таможенного безвиза", который был сформирован как временная мера для поддержки экономики Украины, на собственном опыте ощутили, что такое наш национальный бизнес с его инновационным подходом и что такое украинская продукция, которая при сопоставимом с европейским качестве может быть ощутимо дешевле и привлекательнее для конечного потребителя. Именно поэтому они надавили на свои правительства, и те с 5 июня этого года прекратили действие "таможенного безвиза" с целью внедрения защитных механизмов для собственного бизнеса в виде ограничивающих пошлин и квот для нас с вами – создавая искусственные препятствия экспорту украинской продукции на свои рынки. И это мы говорим о ситуации, когда в Европу из Украины шел в своем подавляющем большинстве именно сырьевой экспорт – зерно, семена, масло, металлы, химикаты и прочее. При этом любой первокурсник университета скажет вам, что наибольшая добавленная стоимость и то, что называется прибылью, можно получить точно не за счет экспорта сырья, а именно за счет поставки в другие страны продуктов конечного потребления, или хотя бы полуфабрикатов, а также безусловно услуг. Напомню, что именно услуги формируют в пределах 80% ВВП (2024 = 79.68%) США - наиболее экономически развитой страны мира, чья доля в общемировом ВВП составляет около 26%.

Ни для кого не секрет, что украинцы, вынужденно эмигрировавшие в страны ЕС, достаточно быстро поняли разницу между туризмом и реалиями постоянного там проживания. Также они столкнулись с ситуацией, когда получить привычный для них в Украине уровень сервисов и услуг, а также возможность их получения в Европе день в день бывает непросто, не говоря о том, что дорого. Это может касаться даже обычных услуг косметологии – например, качественно сделанного маникюра для наших самых красивых в мире женщин. О ситуации с необходимостью долгого ожидания даты визита к врачу, когда это нужно сделать быстро, наши беженцы рассказывают целые истории. О том, что сравнивать уровень услуг в украинских ресторанах с европейскими в большинстве даже не приходится – у нас он значительно выше. У нас реально лучше мобильная связь и интернет, и цифровизация в целом. Доступность и оперативность услуг частной медицины тоже у нас отработана более качественно.

И то, что я перечислил, и еще много чего другого - это все возможности для украинцев и украинских предпринимателей строить в Европе собственные бизнес-сети, а украинское государство должно этому способствовать и помогать.

С другой стороны, должна нарабатывать инструменты - как сгенерированный на международном уровне опыт дальше внедрять в самой Украине. Как выстроить привлекательную для инвестиций базу, например, в жилищное строительство, чтобы обеспечить всех, кто вынужденно покинул свое жилье во временно оккупированных регионах или потерял его после ракетных атак.

Нужны отработанные налоговые стимулы как для наших предпринимателей - которые заинтересованы развивать свой бизнес в Европе, так и для западных бизнесменов - что заинтересованы инвестировать в бизнес в Украине. Как сказал один мой коллега: "Украина должна стать пространством для развития тех, кто мотивирован развиваться, но ему трудно это делать в условиях бюрократий, которые есть в Европе".

Одновременно с тем, как поддержать наших граждан, находящихся сегодня в Европе, государство должно думать и как их вернуть в Украину, прежде всего молодежь. Потому что сейчас они экономически поднимают именно Европу - и особенно им за это почему-то пока никто не благодарит.

Например, в уже упомянутой Польше, согласно исследованию международной компании "Deloitte", которое она сделала по заказу Агентства ООН по делам беженцев, украинцы с начала войны сгенерировали в пределах 328.6 млрд злотых, а это 76.9 млрд. евро, и это в 8 раз больше, чем вся помощь вместе, которую Польша предоставила Украине.

Еще задолго до войны в Польше говорили о необходимости привлечения 5 млн. трудовых мигрантов, чтобы обеспечить спрос их предприятий в рабочей силе. Поэтому работая в Польше, как в стране, которая предоставила нашим беженцам убежище, они сегодня напрямую влияют на увеличение фонда заработной платы, налогов, увеличение потребления товаров и услуг и в целом на рост ВВП Польши = 2.7% которого в 2024 году были сформированы именно украинцами (98.7 млрд. злотых).

Именно поэтому вышеупомянутые высказывания и действия руководства дружественного нам польского народа вызывают не то что удивление, а скорее напоминают о вечности существования двойных стандартов в международной политике и о том, что своя рубашка всегда ближе к телу. Именно поэтому поднятие на уровне нашего Правительства вопроса хотя бы частичного перераспределения налогов, уплачиваемых украинцами в той же Польше в пользу бюджета Украины, должно быть реализовано.

$12.8 млрд. – именно на такую сумму пополнили украинцы бюджет Польши, например, только в виде налогов. Соответственно, хотя бы часть этих средств логично должна была бы поступить в бюджет Украины и пополнить, например, Пенсионный фонд. Ведь исключить ситуацию с тем, что в будущем очередной политик не скажет, что при достижении возраста 60-65 лет украинцы будут обязаны покинуть Польшу и получать пенсию в Украине, исключить невозможно. Или если и согласятся выплачивать пенсию, то только за соответствующую сумму инвестиций или приобретение недвижимости. Тем более, что практика применения таких инструментов в некоторых других странах имела свою реализацию.

Соответственно, уже сегодня мы на уровне государства, общества и отдельных бизнес-компаний должны формировать собственный план мягкого проникновения в европейскую экономику, как бы это фантастически ни казалось на сегодня. Иностранные компании работают на территории Украины, а наши работают у них – правило паритета.

Война снимает очки. Именно поэтому нас должны больше интересовать не двойные стандарты западноевропейской демократии и не пропагандируемые нам бумажные ценности, а платежеспособный спрос европейских потребителей. Так же как международные компании выводят полученные прибыли за границы нашего государства, так и сгенерированные украинскими предприятиями в Европе прибыли должны возвращаться в Украину, чтобы быть реинвестированы в бизнес здесь на Родине.

Война закончится. Но мы по-настоящему победим тогда, когда каждый украинец, в какой бы точке этой планеты ни находился и ни работал, будет исповедовать принцип национального единства:

один за всех и все за Украину!