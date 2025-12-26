$42.150.05
25 декабря, 16:14 • 13039 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 45646 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 49228 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 61642 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 31493 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 24582 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 18820 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 63124 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 79422 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 34967 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Совет федерации РФ инициировал закон, обязывающий владельцев крупных каналов в соцсетях размещать пропаганду. Этот шаг усиливает контроль кремля над блогерами и грозит тюремными сроками за отказ.

российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД

В совете федерации рф инициировали законодательно обязать блогеров распространять пропагандистскую рекламу. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что размещать такую рекламу будут обязаны все владельцы крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.

Эта инициатива - очередной шаг на пути установления полного контроля кремля над соцсетями и блогерами на территории рф. С начала полномасштабного вторжения власти россии системно привлекают блогеров к публичному оправданию так называемой "сво" и продвижению пропагандистских нарративов

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что тем, кто не соглашается работать в интересах кремля, грозит наказание вплоть до реальных тюремных сроков за распространение "фейков о вооруженных силах рф".

Напомним

российские медиа активно продвигают "черную книгу о преступлениях украинских неонацистов на Донбассе", выпущенную российским военно-историческим обществом.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости МираМультимедиа
российская пропаганда
Социальная сеть
Блогеры
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина