российских блогеров заставляют распространять пропагандистскую рекламу - ЦПД
Киев • УНН
Совет федерации РФ инициировал закон, обязывающий владельцев крупных каналов в соцсетях размещать пропаганду. Этот шаг усиливает контроль кремля над блогерами и грозит тюремными сроками за отказ.
В совете федерации рф инициировали законодательно обязать блогеров распространять пропагандистскую рекламу. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что размещать такую рекламу будут обязаны все владельцы крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.
Эта инициатива - очередной шаг на пути установления полного контроля кремля над соцсетями и блогерами на территории рф. С начала полномасштабного вторжения власти россии системно привлекают блогеров к публичному оправданию так называемой "сво" и продвижению пропагандистских нарративов
Там добавляют, что тем, кто не соглашается работать в интересах кремля, грозит наказание вплоть до реальных тюремных сроков за распространение "фейков о вооруженных силах рф".
Напомним
российские медиа активно продвигают "черную книгу о преступлениях украинских неонацистов на Донбассе", выпущенную российским военно-историческим обществом.
