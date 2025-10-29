$42.070.07
20:10 • 4880 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
16:50 • 36993 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 28428 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 33440 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 58560 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 35433 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26377 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21793 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16986 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 54675 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Пропаганда кремля системно искажает реальность относительно мирных переговоров - ЦПД

Киев • УНН

 • 266 просмотра

российские официальные лица ежемесячно заявляют о готовности к миру, но это не приводит к сдвигам в переговорах. кремль использует переговоры для затягивания времени, распространяя спекуляции о нежелании Украины и Запада к миру.

Пропаганда кремля системно искажает реальность относительно мирных переговоров - ЦПД

российская пропаганда системно искажает реальность относительно мирных переговоров. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что официальные российские лица в среднем четыре раза в месяц заявляют о готовности к миру, но каждый раз это не приводит к сдвигам в переговорах.

Украина еще в марте согласилась на полное прекращение огня, но российская сторона, прикрываясь различными отговорками, продолжает боевые действия. За 10 месяцев РФ не сделала ни одного реального шага к миру, лишь выдвигает заведомо неприемлемые ультиматумы, чем фактически срывает переговоры

- говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что на самом деле кремль использует переговоры для затягивания времени, а не для поиска мира, одновременно распространяя спекуляции, якобы это Украина и Запад не хотят мира. Кроме того, такими действиями москва пытается дискредитировать мирные усилия президента США Дональда Трампа.

Напомним

В ЦПД прогнозируют, что в первой половине ноября кремлевская пропаганда сосредоточится на дискредитации санкций ЕС и США, а также на новых ядерных угрозах. Ожидается продвижение нарративов о якобы неэффективности санкций и военном превосходстве РФ.

Трамп продолжает унижать путина, указывая на слабости рф - руководитель ЦПД15.10.25, 07:15 • 4808 просмотров

