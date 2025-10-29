Пропаганда кремля системно искажает реальность относительно мирных переговоров - ЦПД

российская пропаганда системно искажает реальность относительно мирных переговоров. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что официальные российские лица в среднем четыре раза в месяц заявляют о готовности к миру, но каждый раз это не приводит к сдвигам в переговорах.

Украина еще в марте согласилась на полное прекращение огня, но российская сторона, прикрываясь различными отговорками, продолжает боевые действия. За 10 месяцев РФ не сделала ни одного реального шага к миру, лишь выдвигает заведомо неприемлемые ультиматумы, чем фактически срывает переговоры - говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что на самом деле кремль использует переговоры для затягивания времени, а не для поиска мира, одновременно распространяя спекуляции, якобы это Украина и Запад не хотят мира. Кроме того, такими действиями москва пытается дискредитировать мирные усилия президента США Дональда Трампа.

Напомним

В ЦПД прогнозируют, что в первой половине ноября кремлевская пропаганда сосредоточится на дискредитации санкций ЕС и США, а также на новых ядерных угрозах. Ожидается продвижение нарративов о якобы неэффективности санкций и военном превосходстве РФ.

