Пропаганда кремля системно искажает реальность относительно мирных переговоров - ЦПД
Киев • УНН
российские официальные лица ежемесячно заявляют о готовности к миру, но это не приводит к сдвигам в переговорах. кремль использует переговоры для затягивания времени, распространяя спекуляции о нежелании Украины и Запада к миру.
российская пропаганда системно искажает реальность относительно мирных переговоров. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что официальные российские лица в среднем четыре раза в месяц заявляют о готовности к миру, но каждый раз это не приводит к сдвигам в переговорах.
Украина еще в марте согласилась на полное прекращение огня, но российская сторона, прикрываясь различными отговорками, продолжает боевые действия. За 10 месяцев РФ не сделала ни одного реального шага к миру, лишь выдвигает заведомо неприемлемые ультиматумы, чем фактически срывает переговоры
В ЦПД указывают, что на самом деле кремль использует переговоры для затягивания времени, а не для поиска мира, одновременно распространяя спекуляции, якобы это Украина и Запад не хотят мира. Кроме того, такими действиями москва пытается дискредитировать мирные усилия президента США Дональда Трампа.
Напомним
В ЦПД прогнозируют, что в первой половине ноября кремлевская пропаганда сосредоточится на дискредитации санкций ЕС и США, а также на новых ядерных угрозах. Ожидается продвижение нарративов о якобы неэффективности санкций и военном превосходстве РФ.
