Минздрав озвучил продолжительность волны подъема заболеваемости COVID и необходимы ли карантинные ограничения

Очередная волна роста заболеваемости COVID-19 в Украине продлится почти до конца сентября. По состоянию на сегодня на территории ни одной из областей нет оснований для введения локальных карантинных мер.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин во время брифинга, передает УНН.

Мы уже видим такую ситуацию второй год подряд. В прошлом году была аналогичная ситуация, когда повышенный уровень заболеваемости мы наблюдаем в августе, а не в октябре-ноябре, как происходило раньше. Очередная волна роста заболеваемости сейчас в Украине есть, она приходится на август. Скорее всего, будет продолжаться почти до конца сентября - сказал Кузин.

Он отметил, что в среднем количество заболевших существенно меньше по сравнению с прошлым годом.

Если смотреть на основные характеристики, то мы видим, что в среднем количество заболевших существенно меньше по сравнению с прошлым годом. В этом году у нас заболело чуть более 8 тыс., а за аналогичный период прошлого года было 26 тыс. заболевших COVID-19 - сообщил Кузин.

Также он отметил, что не наблюдается существенного роста количества пациентов с тяжелыми формами, или тех, кто нуждается в госпитализации.

Карантинные ограничения

Кузин прокомментировал необходимость введения карантинных ограничений в Украине из-за COVID-19.

Относительно введения карантинных или ограничительных мер. По состоянию на сегодня на территории ни одной из областей нет оснований для введения локальных карантинных мер. Вместе с тем, начиная с сентября, на еженедельной основе начинается отдельная система мониторинга острых респираторных вирусных инфекций, если в какой-то области будут хотя бы приближаться показатели по всем суммарным ОРВИ к пандемическому уровню, то, безусловно, не исключается, что какая-то область может ввести такие локальные ограничительные меры - пояснил Кузин

Он подчеркнул, что текущий подъем заболеваемости не отличается какой-то особенностью, не является более строгим или сложным.

COVID-19: заболеваемость в Украине выросла втрое за неделю

Смещение подъема заболеваемости именно на август второй год подряд. Кроме того, Кузин отметил, что COVID-19 действительно существенно меняет картину острых респираторных вирусных инфекций.

Скорее всего, мы будем и в дальнейшем наблюдать такие подъемы заболеваемости именно в августе с последующим переходом в острые респираторные вирусные инфекции и далее в грипп, как было в прошлом году в декабре-январе - сказал Кузин.

Ситуация с вакцинами в Украине против COVID-19. Кузин рассказал, что вакцинация до сих пор остается единственным средством защиты, особенно для тех, кто пропустил прививку.

Сейчас растет количество украинцев, которые не получили прививку, потому что она сейчас рекомендована. В Украине доступна вакцина от COVID-19 для детей от 12 лет. Ее в Украине около 300 тыс. есть. Осенью мы получим еще поставку вакцин для вакцинации детей от 6 месяцев и около 5 тыс. доз вакцины будет доставлено и развезено. Также мы ожидаем в этом году поставки не менее 20 тыс. доз вакцины от гриппа - сообщил Кузин.

