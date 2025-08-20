$41.360.10
Эксклюзив
09:46 • 1576 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 8046 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
08:52 • 8958 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14 • 42459 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
06:54 • 21896 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 24492 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 25944 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 136150 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 119153 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 109304 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Минздрав озвучил продолжительность волны подъема заболеваемости COVID и необходимы ли карантинные ограничения

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что текущая волна COVID-19 продлится до конца сентября. В настоящее время нет оснований для введения карантинных ограничений ни в одной области.

Минздрав озвучил продолжительность волны подъема заболеваемости COVID и необходимы ли карантинные ограничения

Очередная волна роста заболеваемости COVID-19 в Украине продлится почти до конца сентября. По состоянию на сегодня на территории ни одной из областей нет оснований для введения локальных карантинных мер.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин во время брифинга, передает УНН.

Мы уже видим такую ситуацию второй год подряд. В прошлом году была аналогичная ситуация, когда повышенный уровень заболеваемости мы наблюдаем в августе, а не в октябре-ноябре, как происходило раньше. Очередная волна роста заболеваемости сейчас в Украине есть, она приходится на август. Скорее всего, будет продолжаться почти до конца сентября

- сказал Кузин. 

Он отметил, что в среднем количество заболевших существенно меньше по сравнению с прошлым годом. 

Если смотреть на основные характеристики, то мы видим, что в среднем количество заболевших существенно меньше по сравнению с прошлым годом. В этом году у нас заболело чуть более 8 тыс., а за аналогичный период прошлого года было 26 тыс. заболевших COVID-19

- сообщил Кузин. 

Также он отметил, что не наблюдается существенного роста количества пациентов с тяжелыми формами, или тех, кто нуждается в госпитализации.

Карантинные ограничения

Кузин прокомментировал необходимость введения карантинных ограничений в Украине из-за COVID-19. 

Относительно введения карантинных или ограничительных мер. По состоянию на сегодня на территории ни одной из областей нет оснований для введения локальных карантинных мер. Вместе с тем, начиная с сентября, на еженедельной основе начинается отдельная система мониторинга острых респираторных вирусных инфекций, если в какой-то области будут хотя бы приближаться показатели по всем суммарным ОРВИ к пандемическому уровню, то, безусловно, не исключается, что какая-то область может ввести такие локальные ограничительные меры

- пояснил Кузин

Он подчеркнул, что текущий подъем заболеваемости не отличается какой-то особенностью, не является более строгим или сложным.

COVID-19: заболеваемость в Украине выросла втрое за неделю19.08.25, 10:59 • 2846 просмотров

Смещение подъема заболеваемости именно на август второй год подряд. Кроме того, Кузин отметил, что COVID-19 действительно существенно меняет картину острых респираторных вирусных инфекций. 

Скорее всего, мы будем и в дальнейшем наблюдать такие подъемы заболеваемости именно в августе с последующим переходом в острые респираторные вирусные инфекции и далее в грипп, как было в прошлом году в декабре-январе

- сказал Кузин. 

Ситуация с вакцинами в Украине против COVID-19. Кузин рассказал, что вакцинация до сих пор остается единственным средством защиты, особенно для тех, кто пропустил прививку. 

Сейчас растет количество украинцев, которые не получили прививку, потому что она сейчас рекомендована. В Украине доступна вакцина от COVID-19 для детей от 12 лет. Ее в Украине около 300 тыс. есть. Осенью мы получим еще поставку вакцин для вакцинации детей от 6 месяцев и около 5 тыс. доз вакцины будет доставлено и развезено. Также мы ожидаем в этом году поставки не менее 20 тыс. доз вакцины от гриппа

- сообщил Кузин.

В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав14.08.25, 10:55 • 101743 просмотра

Анна Мурашко

COVID-19Здоровье
Игорь Гарбарук
Ребенок
COVID-19
Украина