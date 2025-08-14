В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав

В Украине лабораторно подтвердили случаи новых субвариантов коронавируса - "Nimbus" и "Stratus", сообщили в Минздраве Украины 14 августа, пишет УНН.

Случай нового субварианта коронавируса Омикрон под названием "Nimbus" в августе обнаружили в Винницкой области. Сейчас в Украине подтверждено 38 случаев субварианта коронавируса "Stratus" и один случай субварианта "Nimbus" - сообщили в Минздраве.

Выделить "Nimbus" (NB.1.8.1), как указано, удалось благодаря секвенированию - лабораторному исследованию, которое позволяет генетически расшифровать вирус и выявить, какие мутации произошли в геноме вируса.

Субвариант коронавируса "Nimbus" (NB.1.8.1), как и субвариант коронавируса "Stratus" (XFG) сейчас доминирующие в мире. Это новые мутации штамма Омикрон.

У COVID новый штамм Nimbus: врачи предупреждают об "очень болезненном" симптоме

По мировой классификации Всемирной организации здравоохранения оба субварианта включены в перечень, как требующие мониторинга на уровне стран.

Какие особенности

Из-за специфических мутаций в белке-шипе субвариантов вирус быстрее распространяется и вызывает тяжелое течение COVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом. Заболеть могут и ранее вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни.

Впервые субвариант коронавируса "Nimbus" (NB.1.8.1) в мире зафиксировали в январе 2025 года, а в США Центр контроля и профилактики болезней (CDC) зарегистрировал NB.1.8.1 в начале весны 2025 года. По данным мониторинга субвариант не вызывает более тяжелого течения болезни, чем предыдущие варианты. Обычно его характерный симптом - острая боль в горле. Остальные симптомы субварианта такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

Субвариант коронавируса "Stratus" (XFG) в мире обнаружили в конце января 2025 года. По данным мониторинга субвариант не вызывает более тяжелого течения болезни, чем предыдущие варианты. Его характерный симптом - хриплый голос, охриплость. Остальные симптомы субварианта такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает

Вакцинация

Вакцинация остается основным способом защиты для избежания тяжелого течения болезни и осложнений. В Украине используют омикрон-специфическую вакцину, которая адаптирована для защиты против варианта "Omicron" коронавируса SARS-CoV-2 и его субвариантов, циркулирующих в мире. Каждый сезон вакцинация остается рекомендованной для людей, входящих в группу риска тяжелого течения COVID-19.

Ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев:

взрослым и детям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;

беременным;

людям старше 60 лет;

взрослым и детям, находящимся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной инфекции,

представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и др.).

Потребность в ревакцинации определяет врач - учитывая утвержденные Минздравом Украины рекомендации.

В прошлом году Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против коронавирусной инфекции. Согласно им, рекомендованная вакцинация определена для людей из групп риска. Потребность в ревакцинации определяет врач. Люди, которые в предыдущие годы прошли базовый курс прививок (*два или три прививки, в зависимости от вакцины) и сделали бустерную прививку - могут и в дальнейшем бесплатно ревакцинироваться. Для этого необходимо записаться к семейному врачу и после визита вакцинироваться.