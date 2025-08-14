В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав

$41.510.09
48.650.57
ukenru
07:51 • 368 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 3934 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 17017 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 32627 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 37914 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 38893 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41442 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75593 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77527 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 151014 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
45%
756мм
Популярные новости
"Коалиция желающих": Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в "мирном" соглашении13 августа, 23:47 • 8722 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 10922 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 10651 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 7438 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 11170 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 151009 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 126653 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 117308 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 128151 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 99037 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 24622 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 47173 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 100555 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 117023 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 49637 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Signal
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent

В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав

Киев • УНН

 • 130 просмотра

В Украине подтверждено 38 случаев субварианта "Stratus" и один случай "Nimbus". Оба субварианта являются доминирующими в мире и включены в перечень ВОЗ для мониторинга.

В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав

В Украине лабораторно подтвердили случаи новых субвариантов коронавируса - "Nimbus" и "Stratus", сообщили в Минздраве Украины 14 августа, пишет УНН.

Случай нового субварианта коронавируса Омикрон под названием "Nimbus" в августе обнаружили в Винницкой области. Сейчас в Украине подтверждено 38 случаев субварианта коронавируса "Stratus" и один случай субварианта "Nimbus"

- сообщили в Минздраве.

Выделить "Nimbus" (NB.1.8.1), как указано, удалось благодаря секвенированию - лабораторному исследованию, которое позволяет генетически расшифровать вирус и выявить, какие мутации произошли в геноме вируса.

Субвариант коронавируса "Nimbus" (NB.1.8.1), как и субвариант коронавируса "Stratus" (XFG) сейчас доминирующие в мире. Это новые мутации штамма Омикрон.

У COVID новый штамм Nimbus: врачи предупреждают об "очень болезненном" симптоме16.06.25, 17:03 • 4918 просмотров

По мировой классификации Всемирной организации здравоохранения оба субварианта включены в перечень, как требующие мониторинга на уровне стран.

Какие особенности

Из-за специфических мутаций в белке-шипе субвариантов вирус быстрее распространяется и вызывает тяжелое течение COVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом. Заболеть могут и ранее вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни.

Впервые субвариант коронавируса "Nimbus" (NB.1.8.1) в мире зафиксировали в январе 2025 года, а в США Центр контроля и профилактики болезней (CDC) зарегистрировал NB.1.8.1 в начале весны 2025 года. По данным мониторинга субвариант не вызывает более тяжелого течения болезни, чем предыдущие варианты. Обычно его характерный симптом - острая боль в горле. Остальные симптомы субварианта такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

Субвариант коронавируса "Stratus" (XFG) в мире обнаружили в конце января 2025 года. По данным мониторинга субвариант не вызывает более тяжелого течения болезни, чем предыдущие варианты. Его характерный симптом - хриплый голос, охриплость. Остальные симптомы субварианта такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает12.08.25, 14:50 • 158227 просмотров

Вакцинация

Вакцинация остается основным способом защиты для избежания тяжелого течения болезни и осложнений. В Украине используют омикрон-специфическую вакцину, которая адаптирована для защиты против варианта "Omicron" коронавируса SARS-CoV-2 и его субвариантов, циркулирующих в мире. Каждый сезон вакцинация остается рекомендованной для людей, входящих в группу риска тяжелого течения COVID-19.

Ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев:

  • взрослым и детям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;
    • беременным;
      • людям старше 60 лет;
        • взрослым и детям, находящимся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной инфекции,
          • представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и др.).

            Потребность в ревакцинации определяет врач - учитывая утвержденные Минздравом Украины рекомендации.

            В прошлом году Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против коронавирусной инфекции. Согласно им, рекомендованная вакцинация определена для людей из групп риска. Потребность в ревакцинации определяет врач. Люди, которые в предыдущие годы прошли базовый курс прививок (*два или три прививки, в зависимости от вакцины) и сделали бустерную прививку - могут и в дальнейшем бесплатно ревакцинироваться. Для этого необходимо записаться к семейному врачу и после визита вакцинироваться.

            Юлия Шрамко

            ОбществоЗдоровье
            Центры по контролю и профилактике заболеваний
            Всемирная организация здравоохранения
            Соединённые Штаты
            Украина