У COVID новый штамм Nimbus: врачи предупреждают об "очень болезненном" симптоме

Новый вариант COVID Nimbus может вызвать один "очень болезненный" симптом, предупредил врач, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Новый штамм COVID Nimbus (NB.1.8.1) в настоящее время, как сообщается, быстро распространяется по всему миру и находится под пристальным наблюдением Всемирной организации здравоохранения.

В частности, последние данные Агентства по вопросам здравоохранения Великобритании (UKHSA) показали, что госпитализации, связанные с COVID, выросли почти на 10 процентов: за неделю до 31 мая поступило 947 пациентов. Количество случаев также возросло на 6,9%: за неделю до 4 июня было зарегистрировано 1211 случаев.

Доктор Навид Асиф, врач общей практики в Лондонской больнице общей практики, предупредил, что этот вариант имеет отличительный симптом - сильную боль в горле, известную как "ощущение лезвия бритвы".

Он вызывает острую боль при глотании, часто в задней части горла.

Отдых, жидкость и обезболивающие - лучшие средства от болезненного симптома.

Доктор Мохамед Имран Лакхи рассказал The Mirror: "Люди обычно жалуются на сильную боль в горле, постоянную усталость, легкий кашель, лихорадку, мышечные боли и заложенность носа".

"У некоторых также есть проблемы с пищеварением, такие как тошнота или диарея, что не всегда типично для вариантов COVID", - отметил медик.

Тем не менее, вакцины, которые сейчас одобрены, также эффективны против этого нового варианта, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения.

"Несмотря на сопутствующий рост случаев и госпитализаций в некоторых странах, где широко распространен NB.1.8.1, текущие данные не указывают на то, что этот вариант приводит к более тяжелому заболеванию, чем другие циркулирующие варианты", - заявила ВОЗ.

"Вы, возможно, видели новости или обсуждения в социальных сетях о варианте COVID NB.1.8.1, который вы, возможно, знаете как "вариант Nimbus". NB.1.8.1 был обнаружен в небольшом количестве в Великобритании на сегодняшний день, но международные данные свидетельствуют о том, что его доля растет в общем количестве случаев заболевания COVID", - отметил Доктор Гаятри Амирталингам, один из заместителей директора UKHSA.

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