У COVID новий штам Nimbus: лікарі попереджають про "дуже болісний" симптом

Новий варіант COVID Nimbus може викликати один "дуже болісний" симптом, попередив лікар, пише УНН з посиланням на The Independent.

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Новий штам COVID Nimbus (NB.1.8.1) наразі, як повідомляється, швидко поширюється по всьому світу і перебуває під пильним наглядом Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зокрема, останні дані Агентства з питань охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) показали, що госпіталізації, пов'язані з COVID, зросли майже на 10 відсотків: за тиждень до 31 травня надійшло 947 пацієнтів. Кількість випадків також зросла на 6,9%: за тиждень до 4 червня було зареєстровано 1211 випадків.

Доктор Навід Асіф, лікар загальної практики в Лондонській лікарні загальної практики, попередив, що цей варіант має відмітний симптом - сильний біль у горлі, відомий як "відчуття леза бритви".

Він викликає гострий біль при ковтанні, часто в задній частині горла.

Відпочинок, рідина та знеболювальні - найкращі засоби від хворобливого симптому.

Доктор Мохамед Імран Лакхі розповів The Mirror: "Люди зазвичай скаржаться на сильний біль у горлі, постійну втому, легкий кашель, лихоманку, м'язові болі та закладеність носа".

"Деякі також мають проблеми з травленням, такі як нудота або діарея, що не завжди типово для варіантів COVID", - зазначив медик.

Проте вакцини, які зараз схвалені, також ефективні проти цього нового варіанту, заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Незважаючи на супутнє зростання випадків і госпіталізацій у деяких країнах, де широко поширений NB.1.8.1, поточні дані не вказують на те, що цей варіант призводить до більш тяжкого захворювання, ніж інші варіанти, що циркулюють", - заявила ВООЗ.

"Ви, можливо, бачили новини чи обговорення в соціальних мережах про варіант COVID NB.1.8.1, який ви, можливо, знаєте як "варіант Nimbus". NB.1.8.1 був виявлений у невеликій кількості у Великій Британії на сьогоднішній день, але міжнародні дані свідчать про те, що його частка зростає в загальній кількості випадків захворювання на COVID", - зазначив Доктор Гаятрі Амірталінгам, один із заступників директора UKHSA.

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