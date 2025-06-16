У COVID новий штам Nimbus: лікарі попереджають про "дуже болісний" симптом

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
13:59 • 6100 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
12:56 • 17749 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
11:24 • 27629 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
09:55 • 41333 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 91208 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 62215 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
16 червня, 06:29 • 66112 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Ексклюзив
16 червня, 06:27 • 57737 перегляди
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня
16 червня, 05:14 • 54976 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios
15 червня, 05:00 • 76287 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.7м/с
37%
748мм
Популярнi новини
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 88458 перегляди
Поки США сповільнили допомогу Україні, Європа нарощує її - серед лідерів країни Скандинавії та Британія16 червня, 08:36 • 24223 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля09:17 • 51466 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 82405 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню09:40 • 66185 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню09:40 • 66876 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 83158 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 147655 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 219599 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 277083 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля09:17 • 52079 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 89034 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 72054 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 67163 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 164678 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

У COVID новий штам Nimbus: лікарі попереджають про "дуже болісний" симптом

Київ • УНН

 • 1712 перегляди

Новий штам COVID Nimbus (NB.1.8.1) швидко поширюється у світі. Лікарі кажуть, що він має відмітний симптом - сильний біль у горлі, відомий як "відчуття леза бритви".

У COVID новий штам Nimbus: лікарі попереджають про "дуже болісний" симптом

Новий варіант COVID Nimbus може викликати один "дуже болісний" симптом, попередив лікар, пише УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Новий штам COVID Nimbus (NB.1.8.1) наразі, як повідомляється, швидко поширюється по всьому світу і перебуває під пильним наглядом Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зокрема, останні дані Агентства з питань охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) показали, що госпіталізації, пов'язані з COVID, зросли майже на 10 відсотків: за тиждень до 31 травня надійшло 947 пацієнтів. Кількість випадків також зросла на 6,9%: за тиждень до 4 червня було зареєстровано 1211 випадків.

Доктор Навід Асіф, лікар загальної практики в Лондонській лікарні загальної практики, попередив, що цей варіант має відмітний симптом - сильний біль у горлі, відомий як "відчуття леза бритви".

Він викликає гострий біль при ковтанні, часто в задній частині горла.

Відпочинок, рідина та знеболювальні - найкращі засоби від хворобливого симптому.

Доктор Мохамед Імран Лакхі розповів The Mirror: "Люди зазвичай скаржаться на сильний біль у горлі, постійну втому, легкий кашель, лихоманку, м'язові болі та закладеність носа".

"Деякі також мають проблеми з травленням, такі як нудота або діарея, що не завжди типово для варіантів COVID", - зазначив медик.

Проте вакцини, які зараз схвалені, також ефективні проти цього нового варіанту, заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Незважаючи на супутнє зростання випадків і госпіталізацій у деяких країнах, де широко поширений NB.1.8.1, поточні дані не вказують на те, що цей варіант призводить до більш тяжкого захворювання, ніж інші варіанти, що циркулюють", - заявила ВООЗ.

"Ви, можливо, бачили новини чи обговорення в соціальних мережах про варіант COVID NB.1.8.1, який ви, можливо, знаєте як "варіант Nimbus". NB.1.8.1 був виявлений у невеликій кількості у Великій Британії на сьогоднішній день, але міжнародні дані свідчать про те, що його частка зростає в загальній кількості випадків захворювання на COVID", - зазначив Доктор Гаятрі Амірталінгам, один із заступників директора UKHSA.

У США можуть змінити підхід до COVID-щеплень: оновлену вакцину пропонуватимуть лише групам ризику16.04.25, 18:10 • 10586 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

COVID-19Здоров'яНовини Світу
Всесвітня організація охорони здоров'я
Велика Британія
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9