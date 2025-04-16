У США можуть змінити підхід до COVID-щеплень: оновлену вакцину пропонуватимуть лише групам ризику
Київ • УНН
CDC розглядає можливість рекомендувати оновлену COVID-вакцину лише групам ризику, що може вплинути на продажі вакцин Pfizer та Moderna. Остаточне рішення очікується у червні.
Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) можуть змінити підхід до вакцинації проти COVID-19, звузивши рекомендації щодо щеплення лише для груп із підвищеним ризиком. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Таку можливість обговорювали у вівторок члени Консультативного комітету з практики імунізації (ACIP) на відкритому засіданні.
Більшість учасників виступили за підхід, заснований на оцінці ризику, проте остаточне рішення щодо рекомендацій буде ухвалено в червні. Наразі CDC рекомендує вакцинуватися всім американцям віком від шести місяців.
За інформацією, потенційна рекомендація, що ґрунтується на оцінці ризику, може згубити продажі вакцини проти COVID, що й так скорочуються, для таких виробників ліків, як Pfizer та Moderna.
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Консультативний комітет із практики імунізації проведе в середу голосування щодо рекомендацій з використання трьох вакцин, які також обговорювали під час дводенного засідання: вакцини від респіраторно-синцитіального вірусу, вірусу чикунгуньї (хвороби, яку переносять комарі) і менінгококової вакцини.
Також комісія планує обговорити ситуацію з триваючим спалахом кору у США, який уже спричинив понад 700 заражень, здебільшого серед нещепленого населення Техасу та Нью-Мексико.
Обговорення відбулося після кількох місяців затримок, зокрема через політичні зміни в керівництві міністерства охорони здоров’я. Нове керівництво CDC поки що не затверджене Сенатом, тому рішення наразі розглядатиме керівник апарату агентства Метью Баззеллі.
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