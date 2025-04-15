Johnson & Johnson інвестує $55 млрд у заводи в США, щоб уникнути мит Трампа

Johnson & Johnson вкладає $55 млрд у заводи в США, щоб уникнути мит Трампа. Компанія планує збудувати чотири заводи, один з яких у Вілсоні, Північна Кароліна.