Китайський регулятор перевірить угоду між CK Hutchison і консорціумом BlackRock щодо портів у Панамі. Пекін побоюється впливу угоди на конкуренцію в судноплавстві та торгівлі.
Високопосадовець Китаю Дін Сюесян закликав до розширення співпраці та виступив проти протекціонізму, натякаючи на дестабілізацію
торговельних відносин з боку США. Китай прагне залучити інвестиції.
27 березня відзначають День"Віагри" на честь схвалення препарату, Міжнародний день віскі, заснований на честь Майкла Джексона, та
Міжнародний день театру.
Після вакцинації Pfizer і Moderna ризик міокардиту зростає в 6,1 раза. Дослідження з 99 млн учасників виявило зв'язок між
мРНК-вакцинами і низкою побічних ефектів.
Віцепрем'єр Китаю запевнив CEO іноземних компаній у бізнес-потенціалі країни. Інвестбанки обережно покращили прогнози для Китаю на
2025 рік, але не досягли офіційного прогнозу зростання.
Johnson & Johnson вкладає $55 млрд у заводи в США, щоб уникнути мит Трампа. Компанія планує збудувати чотири заводи, один з яких у
Вілсоні, Північна Кароліна.