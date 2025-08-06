США планують змінити пріоритети у вакцинації: 500 мільйонів доларів перенаправлять з мРНК-вакцин

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший оголосив, що уряд перенаправить 500 мільйонів доларів із розробки нових мРНК-вакцин на інші, за його словами, безпечніші технологічні платформи. Рішення викликало суперечливі реакції серед науковців та експертів з нацбезпеки. Про це повідомляє Аxios, пише УНН.

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У вівторок глава Міністерства охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший повідомив, що країна змінює підхід до вакцинації. Половина мільярда доларів, які раніше планували витратити на розробку нових мРНК-вакцин, тепер підуть на створення "безпечніших і універсальніших" вакцинних технологій.

"Ми перенаправляємо це фінансування на безпечніші, ширші платформи вакцин, які залишаються ефективними навіть за умови мутації вірусів", – заявив Кеннеді-молодший.

За словами міністра, нові платформи мають залишатися ефективними навіть тоді, коли віруси мутують. Він підкреслив, що дослідження показали: нинішні мРНК-вакцини не завжди добре захищають від інфекцій верхніх дихальних шляхів, як-от від COVID-19 чи грипу.

Серед проєктів, які будуть згорнуті, — грант компанії Moderna на створення вакцини проти пташиного грипу H5N1. Також скасовано пропозиції від Pfizer та Sanofi Pasteur, що входили до швидкого реагування програми BARDA.

Втім, кілька контрактів на завершальній стадії виробництва вакцин, зокрема проти пандемічного пташиного грипу, все ж доведуть до кінця, аби не втратити вже вкладені кошти платників податків. Нових проєктів на основі мРНК уряд більше не розпочинатиме.

Рішення вже викликало критику частини наукової спільноти. Експерти нагадують, що жодна вакцина проти респіраторних вірусів – від COVID до грипу — не забезпечує повного захисту від зараження. Їхнє основне завдання — зменшення кількості тяжких випадків та смертей.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє фінансування досліджень з підвищення функцій, які покращують патогени.

Тим часом країни-члени ВООЗ розробили угоду про обмін медичними технологіями для підготовки до майбутніх пандемій. Угода стимулюватиме передачу технологій, але на умовах взаємної згоди.