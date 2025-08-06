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Financial Times

США планируют изменить приоритеты в вакцинации: 500 миллионов долларов перенаправят с мРНК-вакцин

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил о перенаправлении 500 миллионов долларов с разработки новых мРНК-вакцин на другие, более безопасные и универсальные технологии.

США планируют изменить приоритеты в вакцинации: 500 миллионов долларов перенаправят с мРНК-вакцин

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил, что правительство перенаправит 500 миллионов долларов с разработки новых мРНК-вакцин на другие, по его словам, более безопасные технологические платформы. Решение вызвало противоречивые реакции среди ученых и экспертов по нацбезопасности. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Во вторник глава Министерства здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший сообщил, что страна меняет подход к вакцинации. Половина миллиарда долларов, которые ранее планировали потратить на разработку новых мРНК-вакцин, теперь пойдут на создание "более безопасных и универсальных" вакцинных технологий.

"Мы перенаправляем это финансирование на более безопасные, широкие платформы вакцин, которые остаются эффективными даже при мутации вирусов", – заявил Кеннеди-младший.

По словам министра, новые платформы должны оставаться эффективными даже тогда, когда вирусы мутируют. Он подчеркнул, что исследования показали: нынешние мРНК-вакцины не всегда хорошо защищают от инфекций верхних дыхательных путей, таких как COVID-19 или грипп.

Среди проектов, которые будут свернуты, — грант компании Moderna на создание вакцины против птичьего гриппа H5N1. Также отменены предложения от Pfizer и Sanofi Pasteur, входившие в быстрое реагирование программы BARDA.

Впрочем, несколько контрактов на завершающей стадии производства вакцин, в частности против пандемического птичьего гриппа, все же доведут до конца, чтобы не потерять уже вложенные средства налогоплательщиков. Новых проектов на основе мРНК правительство больше не будет начинать.

Решение уже вызвало критику части научного сообщества. Эксперты напоминают, что ни одна вакцина против респираторных вирусов – от COVID до гриппа — не обеспечивает полной защиты от заражения. Их основная задача — уменьшение количества тяжелых случаев и смертей.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансирование исследований по повышению функций, которые улучшают патогены.

Тем временем страны-члены ВОЗ разработали соглашение об обмене медицинскими технологиями для подготовки к будущим пандемиям. Соглашение будет стимулировать передачу технологий, но на условиях взаимного согласия.

Лилия Подоляк

ЗдоровьеНовости Мира
Роберт Ф. Кеннеди-младший
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Всемирная организация здравоохранения
Дональд Трамп
Соединённые Штаты