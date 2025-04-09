Johnson & Johnson инвестирует $55 млрд в заводы в США, чтобы избежать пошлин Трампа

Johnson & Johnson вкладывает $55 млрд в заводы в США, чтобы избежать пошлин Трампа. Компания планирует построить четыре завода, один из которых в Уилсоне, Северная Каролина.