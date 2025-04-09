Китайский регулятор проверит соглашение между CK Hutchison и консорциумом BlackRock по портам в Панаме. Пекин опасается влияния
соглашения на конкуренцию в судоходстве и торговле.
Высокопоставленный чиновник Китая Дин Сюэсян призвал к расширению сотрудничества и выступил против протекционизма, намекая на
дестабилизацию торговых отношений со стороны США. Китай стремится привлечь инвестиции.
27 марта отмечают День "Виагры" в честь одобрения препарата, Международный день виски, основанный в честь Майкла Джексона, и
Международный день театра.
После вакцинации Pfizer и Moderna риск миокардита возрастает в 6,1 раза. Исследование с 99 млн участников выявило связь между мРНК-вакцинами и рядом побочных эффектов.
Вице-премьер Китая заверил CEO иностранных компаний в бизнес-потенциале страны. Инвестбанки осторожно улучшили прогнозы для Китая
на 2025 год, но не достигли официального прогноза роста.
Johnson & Johnson вкладывает $55 млрд в заводы в США, чтобы избежать пошлин Трампа. Компания планирует построить четыре завода,
один из которых в Уилсоне, Северная Каролина.