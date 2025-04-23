Тайна происхождения COVID-19: Китай призывает США прекратить политические манипуляции в том, что является научным вопросом
Киев • УНН
Пекин отрицает обвинения в лабораторной утечке вируса и призывает США сосредоточиться на научном исследовании. Китай настаивает на проведении расследования происхождения COVID-19 в США.
С точки зрения Пекина, вопрос происхождения SARS-CoV-2 используется Вашингтоном, чтобы "очернить" Китай. Теории о "лабораторной утечке" инфекционной болезни в КНР считают "очередным приемом", который Соединенные Штаты используют для политических манипуляций.
Об этом говорится в серии публикаций Global Times на странице в соцсети, передает УНН.
Детали
Китай призывает США немедленно прекратить "безосновательные обвинения" обвинения и учитывать, что отслеживание происхождения происхождения SARS-CoV-2 - является важным научным вопросом, исследование которого официально поддерживает Пекин. Ряд заявлений, которые опубликовал подконтрольный Коммунистической партии КНР таблоид Global Times (Huánqiú Shíbào), призваны дать ответ на недавнюю статью на сайте Белого дома под названием "Лабораторная утечка: Настоящие истоки COVID-19".
Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая заявил, что обоснование статьи полностью лишено научной основы, а "доказательства" являются полностью сфабрикованными.
Неоднократные попытки США обвинить и очернить Китай в вопросе происхождения SARS-CoV-2 лишь разоблачают его злонамеренное намерение политизировать научные вопросы, практику, которая давно отвергается международным научным сообществом
Официальный представитель Пекина также заявил следующее:
Все больше информации и доказательств свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 появился в США еще раньше.
В этом контексте указывается, что "следующий этап отслеживания происхождения вируса должен быть проведен в США".
Мы призываем США немедленно прекратить безосновательные обвинения и клеветническую кампанию против Китая, нести ответственность за собственную проблему и предоставить достоверное, ответственное объяснение международному сообществу и людям во всем мире,
Напомним
США обновили данные о происхождении COVID-19, теперь считая наиболее вероятной утечку вируса из китайской лаборатории в Ухане. Белый дом указывает на необычную биологическую характеристику вируса и болезнь исследователей осенью 2019.
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