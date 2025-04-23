Тайна происхождения COVID-19: Китай призывает США прекратить политические манипуляции в том, что является научным вопросом

$41.520.14
47.710.05
ukenru
НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив
12:48 • 86 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
12:29 • 5112 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
11:49 • 12494 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
11:37 • 15175 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
08:41 • 26459 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

07:58 • 39365 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

22 апреля, 18:22 • 62674 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 91495 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 137281 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 109549 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+26°
1м/с
21%
749 мм
Популярные новости

ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

23 апреля, 03:03 • 44443 просмотра

В Харькове ликвидируют последствия массированных ударов по жилой инфраструктуре: предварительно, без жертв

23 апреля, 03:50 • 40673 просмотра

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники

23 апреля, 04:31 • 54251 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

23 апреля, 06:22 • 38956 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 33924 просмотра
публикации

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

11:46 • 11616 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 34660 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

23 апреля, 06:22 • 39701 просмотра

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 73724 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 137281 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 28116 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 27961 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 58089 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 48708 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 93749 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

Тайна происхождения COVID-19: Китай призывает США прекратить политические манипуляции в том, что является научным вопросом

Киев • УНН

 • 2768 просмотра

Пекин отрицает обвинения в лабораторной утечке вируса и призывает США сосредоточиться на научном исследовании. Китай настаивает на проведении расследования происхождения COVID-19 в США.

Тайна происхождения COVID-19: Китай призывает США прекратить политические манипуляции в том, что является научным вопросом

С точки зрения Пекина, вопрос происхождения SARS-CoV-2 используется Вашингтоном, чтобы "очернить" Китай. Теории о "лабораторной утечке" инфекционной болезни в КНР считают "очередным приемом", который Соединенные Штаты используют для политических манипуляций.

Об этом говорится в серии публикаций Global Times на странице в соцсети, передает УНН.

Детали

Китай призывает США немедленно прекратить "безосновательные обвинения" обвинения и учитывать, что отслеживание происхождения происхождения SARS-CoV-2 - является важным научным вопросом, исследование которого официально поддерживает Пекин. Ряд заявлений, которые опубликовал подконтрольный Коммунистической партии КНР таблоид Global Times (Huánqiú Shíbào), призваны дать ответ на недавнюю статью на сайте Белого дома под названием "Лабораторная утечка: Настоящие истоки COVID-19".

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая заявил, что обоснование статьи полностью лишено научной основы, а "доказательства" являются полностью сфабрикованными.

Неоднократные попытки США обвинить и очернить Китай в вопросе происхождения SARS-CoV-2 лишь разоблачают его злонамеренное намерение политизировать научные вопросы, практику, которая давно отвергается международным научным сообществом

- говорится в публикации на странице издания, в частности в сети Х.

Официальный представитель Пекина также заявил следующее:

Все больше информации и доказательств свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 появился в США еще раньше.

В этом контексте указывается, что "следующий этап отслеживания происхождения вируса должен быть проведен в США".

Мы призываем США немедленно прекратить безосновательные обвинения и клеветническую кампанию против Китая, нести ответственность за собственную проблему и предоставить достоверное, ответственное объяснение международному сообществу и людям во всем мире,

- отмечается в материале Global Times.

Напомним

США обновили данные о происхождении COVID-19, теперь считая наиболее вероятной утечку вируса из китайской лаборатории в Ухане. Белый дом указывает на необычную биологическую характеристику вируса и болезнь исследователей осенью 2019.

Риск миокардита увеличивается в 6,1 раз после вакцинации Pfizer или Moderna: Голубовская об исследовании 25.03.25, 12:18 • 18230 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

COVID-19ЗдоровьеНовости Мира
Pfizer
Белый дом
Китай
Соединенные Штаты
Brent
$67.42
Bitcoin
$93,465.70
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.82
Золото
$3,335.36
Ethereum
$1,797.20