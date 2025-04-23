С точки зрения Пекина, вопрос происхождения SARS-CoV-2 используется Вашингтоном, чтобы "очернить" Китай. Теории о "лабораторной утечке" инфекционной болезни в КНР считают "очередным приемом", который Соединенные Штаты используют для политических манипуляций.

Об этом говорится в серии публикаций Global Times на странице в соцсети, передает УНН.

Китай призывает США немедленно прекратить "безосновательные обвинения" обвинения и учитывать, что отслеживание происхождения происхождения SARS-CoV-2 - является важным научным вопросом, исследование которого официально поддерживает Пекин. Ряд заявлений, которые опубликовал подконтрольный Коммунистической партии КНР таблоид Global Times (Huánqiú Shíbào), призваны дать ответ на недавнюю статью на сайте Белого дома под названием "Лабораторная утечка: Настоящие истоки COVID-19".

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая заявил, что обоснование статьи полностью лишено научной основы, а "доказательства" являются полностью сфабрикованными.

Неоднократные попытки США обвинить и очернить Китай в вопросе происхождения SARS-CoV-2 лишь разоблачают его злонамеренное намерение политизировать научные вопросы, практику, которая давно отвергается международным научным сообществом