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Витік з китайської лабораторії: США змінили офіційну версію про походження COVID-19

Київ • УНН

 • 3482 перегляди

США оновили дані про походження COVID-19, тепер вважаючи найбільш ймовірним витік вірусу з китайської лабораторії в Ухані. Білий дім вказує на незвичайну біологічну характеристику вірусу та хворобу дослідників восені 2019.

Витік з китайської лабораторії: США змінили офіційну версію про походження COVID-19

Сполучені Штати Америки оновили дані стосовно питання пандемії через коронавірус, змінивши минулу офіційну версію щодо походження вірусу SARS-CoV-2. Тепер Вашингтон схиляється до сценарію про витік вірусу з китайської лабораторії. Про це йдеться на сайті Білого дому, передає УНН.

Публікація "Найближче походження SARS-CoV-2", яка неодноразово використовувалася посадовими особами охорони здоров'я та засобами масової інформації для дискредитації теорії витоку з лабораторії, була підказана доктором Фаучі, щоб просувати кращу версію про те, що COVID-19 виник природним чином

- йдеться у дописі.

Зазначається, що даний вірус має біологічну характеристику, яка не зустрічається в природі.

Дані показують, що всі випадки COVID-19 походять від одного введення в організм людини. Це суперечить попереднім пандеміям, коли було кілька побічних ефектів

- повідомляє Адміністрація президента США.

Крім того, у Білому домі звертають увагу, що Ухань є місцем розташування "провідної в Китаї дослідницької лабораторії SARS, яка має історію проведення досліджень посилення функцій (зміни генів і перезарядження організму) за неадекватних рівнів біобезпеки".

Як вказує американська сторона, китайські дослідники з Уханьського інституту вірусології (WIV) захворіли на COVID-подібні симптоми восени 2019 року, тобто "за кілька місяців" до того, як світом почала поширюватися ця хвороба.

За всіма мірками науки, якби існували докази природного походження, вони вже з'явилися б . Але їх немає

- повідомляє ресурс.

У Білому домі зазначили, що найвірогіднішим джерелом COVID-19 "є інцидент, пов’язаний з лабораторією, пов'язаний із дослідженням підвищення функції".

Нагадаємо

Комітет, який відповідає за нагляд за розвідувальною діяльністю ФРН, вважає позитивним той факт, що німецька розвідувальна служба провела розслідування причин виникнення пандемії. 

Німецька розвідка BND вважає, що пандемія COVID-19 у 2020 році могла початися через аварію в китайській лабораторії. Вони оцінюють вірогідність цього у 80-95%.

У США можуть змінити підхід до COVID-щеплень: оновлену вакцину пропонуватимуть лише групам ризику16.04.25, 17:10 • 10305 переглядiв

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