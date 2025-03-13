Лабораторна помилка в Китаї могла стати причиною пандемії COVID-19 - німецька розвідка

Служба зовнішньої розвідки Німеччини BND дійшла висновку, що спалах всесвітньої пандемії коронавірусу в 2020 році цілком міг бути спровокований аварією в китайській лабораторії, яка займається дослідженням вірусів. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

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Зазначається, що ще у 2020 році німецька розвідка дійшла висновку, що Covid поширився через лабораторну помилку. З вірогідністю від 80 до 95% відповідальність лежить на Уханському інституті вірусології, методи дослідження в якому було названо "ризикованими", а правила безпеки "постійно порушувалися".

Розвідка також вважає, що співробітники лабораторії втручалися у віруси, які зустрічаються в природі, що призводило до зміни механізму зараження та характеру того, як носій хворіє.

Китай неодноразово відкидав будь-які звинувачення щодо штучного походження Covid з лабораторії. Проте Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів також двічі висувало версію про те, що коронавірус поширився через людський фактор.

Нагадаємо

У січні цього року ЦРУ дійшло висновку, що COVID-19 найімовірніше виник через витік у лабораторії Уханя. Агентство зробило цей висновок із низьким ступенем упевненості, приєднавшись до позиції ФБР і Міненерго США.