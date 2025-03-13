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Лабораторная ошибка в Китае могла стать причиной пандемии COVID-19 - немецкая разведка

Киев • УНН

 • 16698 просмотра

Немецкая разведка BND считает, что пандемия COVID-19 в 2020 году могла начаться из-за аварии в китайской лаборатории. Они оценивают вероятность этого в 80-95%.

Лабораторная ошибка в Китае могла стать причиной пандемии COVID-19 - немецкая разведка

Служба внешней разведки Германии BND пришла к выводу, что вспышка всемирной пандемии коронавируса в 2020 году вполне могла быть спровоцирована аварией в китайской лаборатории, занимающейся исследованием вирусов. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что еще в 2020 году немецкая разведка пришла к выводу, что Covid распространился из-за лабораторной ошибки. С вероятностью от 80 до 95% ответственность лежит на Уханьском институте вирусологии, методы исследования в котором были названы "рискованными", а правила безопасности "постоянно нарушались".

Разведка также считает, что сотрудники лаборатории вмешивались в вирусы, которые встречаются в природе, что приводило к изменению механизма заражения и характера того, как носитель болеет. 

Китай неоднократно отвергал любые обвинения в искусственном происхождении Covid из лаборатории. Однако Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов также дважды выдвигало версию о том, что коронавирус распространился из-за человеческого фактора. 

Напомним

В январе этого года ЦРУ пришло к выводу, что COVID-19 вероятнее всего возник из-за утечки в лаборатории Уханя. Агентство сделало этот вывод с низкой степенью уверенности, присоединившись к позиции ФБР и Минэнерго США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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