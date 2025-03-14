Розвідку Німеччини закликали оприлюднити дані розслідування про походження COVID-19

У ФРН комітет, якому доручено здійснювати нагляд за спецслужбами, закликав уряд Німеччини та федеральну розвідслужбу поділитися з громадськістю висновками щодо походження пандемії коронавірусу.

Передає УНН з посиланням на Spiegel.

Комітет прямо вітає інтерес до роз'яснення та самого процесу розслідування - йдеться у заяві, узгодженій парламентським контрольним комітетом.

При цьому комітет очікує, що федеральний уряд повідомить громадськість про результати не пізніше, ніж після найближчого завершення розслідування.

Одразу кілька медіа-ресурсів повідомляли цього тижня, що Канцлерство попросило вчених вивчити докази Федеральної розвідувальної служби (BND) щодо твердження про те, що вірус виник у лабораторії в центральному китайському місті Ухань.

Згідно з інформацією низки ЗМІ, BND мала правдоподібні докази так званої "лабораторної теорії". Вони повинні були бути оцінені групою експертів на зустрічах в останні місяці.

Відповідно до "лабораторної теорії", вірус Sars-CoV-2 походить з китайської біолабораторії, Інституту вірусології Уханя. Саме там проводяться дослідження коронавірусів.

Друга теорія полягає в тому, що вірус, як і епідемія SARS 2002-2003 років, мав природне походження.

Берлінський вірусолог Крістіан Дростен, заявив, що хоча він був вражений підсумком результатів BND, вихідні дані не були надані науковому співтовариству.

Я не можу зробити наукове судження просто через відсутність доступу до даних - заявив Дростен.Орган, який відповідає за нагляд за розвідувальними службами, оголосив, що взяв до відома повідомлення ЗМІ.

Проте федеральний уряд описав факти в деяких аспектах інакше, ніж вони були представлені у медіа. Тим не менш, переконані у комітеті, уряд був зобов’язаний повідомити раніше про конкретні робочі гіпотези щодо походження пандемії, які BND розслідувала та уточнювала.

Доповнення

Служба зовнішньої розвідки Німеччини BND дійшла висновку, що спалах всесвітньої пандемії коронавірусу в 2020 році міг бути спровокований аварією в китайській лабораторії, яка займається дослідженням вірусів.

Повідомляється, що ще у 2020 році німецька розвідка дійшла висновку, що Covid поширився через лабораторну помилку. З вірогідністю від 80 до 95% відповідальність лежить на Уханському інституті вірусології, методи дослідження в якому було названо "ризикованими". Крім того, правила безпеки "постійно порушувалися".

Раніше у січні цього року ЦРУ дійшло висновку що COVID-19 найімовірніше виник через витік у лабораторії Уханя.