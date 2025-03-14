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Розвідку Німеччини закликали оприлюднити дані розслідування про походження COVID-19

Київ • УНН

 • 13118 перегляди

Комітет, який відповідає за нагляд за розвідувальною діяльністю ФРН, вважає позитивним той факт, що німецька розвідувальна служба провела розслідування причин виникнення пандемії. Тепер представники комітету очікують на доповідь.

Розвідку Німеччини закликали оприлюднити дані розслідування про походження COVID-19

У ФРН комітет, якому доручено здійснювати нагляд за спецслужбами,  закликав уряд Німеччини та федеральну розвідслужбу поділитися з громадськістю висновками щодо походження пандемії коронавірусу. 

Передає УНН з посиланням на Spiegel.

Комітет прямо вітає інтерес до роз'яснення та самого процесу розслідування

- йдеться у заяві, узгодженій парламентським контрольним комітетом.

При цьому комітет очікує, що федеральний уряд повідомить громадськість про результати не пізніше, ніж після найближчого завершення розслідування.

Одразу кілька медіа-ресурсів повідомляли цього тижня, що Канцлерство попросило вчених вивчити докази Федеральної розвідувальної служби (BND) щодо твердження про те, що вірус виник у лабораторії в центральному китайському місті Ухань.

Згідно з інформацією низки ЗМІ, BND мала правдоподібні докази так званої "лабораторної теорії". Вони повинні були бути оцінені групою експертів на зустрічах в останні місяці.

Відповідно до "лабораторної теорії", вірус Sars-CoV-2 походить з китайської біолабораторії, Інституту вірусології Уханя. Саме там проводяться дослідження коронавірусів.

Друга теорія полягає в тому, що вірус, як і епідемія SARS 2002-2003 років, мав природне походження.

Берлінський вірусолог Крістіан Дростен, заявив, що хоча він був вражений підсумком результатів BND, вихідні дані не були надані науковому співтовариству.

Я не можу зробити наукове судження просто через відсутність доступу до даних

- заявив Дростен.Орган, який відповідає за нагляд за розвідувальними службами, оголосив, що взяв до відома повідомлення ЗМІ.

Проте федеральний уряд описав факти в деяких аспектах інакше, ніж вони були представлені у медіа. Тим не менш, переконані у комітеті, уряд був зобов’язаний повідомити раніше про конкретні робочі гіпотези щодо походження пандемії, які BND розслідувала та уточнювала.

Доповнення

Служба зовнішньої розвідки Німеччини BND дійшла висновку, що спалах всесвітньої пандемії коронавірусу в 2020 році міг бути спровокований аварією в китайській лабораторії, яка займається дослідженням вірусів.

Повідомляється, що ще у 2020 році німецька розвідка дійшла висновку, що Covid поширився через лабораторну помилку. З вірогідністю від 80 до 95% відповідальність лежить на Уханському інституті вірусології, методи дослідження в якому було названо "ризикованими". Крім того, правила безпеки "постійно порушувалися".

Раніше у січні цього року ЦРУ дійшло висновку що COVID-19 найімовірніше виник через витік у лабораторії Уханя.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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