Разведку Германии призвали обнародовать данные расследования о происхождении COVID-19

В ФРГ комитет, которому поручено осуществлять надзор за спецслужбами, призвал правительство Германии и федеральную разведслужбу поделиться с общественностью выводами о происхождении пандемии коронавируса.

Сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Комитет прямо приветствует интерес к разъяснению и самому процессу расследования - говорится в заявлении, согласованном парламентским контрольным комитетом.

При этом комитет ожидает, что федеральное правительство сообщит общественности о результатах не позднее, чем после ближайшего завершения расследования.

Сразу несколько медиа-ресурсов сообщали на этой неделе, что Канцлерство попросило ученых изучить доказательства Федеральной разведывательной службы (BND) относительно утверждения о том, что вирус возник в лаборатории в центральном китайском городе Ухань.

Согласно информации ряда СМИ, BND имела правдоподобные доказательства так называемой "лабораторной теории". Они должны были быть оценены группой экспертов на встречах в последние месяцы.

В соответствии с "лабораторной теорией", вирус Sars-CoV-2 происходит из китайской биолаборатории, Института вирусологии Уханя. Именно там проводятся исследования коронавирусов.

Вторая теория заключается в том, что вирус, как и эпидемия SARS 2002-2003 годов, имел естественное происхождение.

Берлинский вирусолог Кристиан Дростен заявил, что хотя он был впечатлен итогом результатов BND, исходные данные не были предоставлены научному сообществу.

Я не могу сделать научное суждение просто из-за отсутствия доступа к данным - заявил Дростен.Орган, отвечающий за надзор за разведывательными службами, объявил, что принял к сведению сообщения СМИ.

Однако федеральное правительство описало факты в некоторых аспектах иначе, чем они были представлены в медиа. Тем не менее, убеждены в комитете, правительство было обязано сообщить ранее о конкретных рабочих гипотезах о происхождении пандемии, которые BND расследовала и уточняла.

Дополнение

Служба внешней разведки Германии BND пришла к выводу, что вспышка всемирной пандемии коронавируса в 2020 году могла быть спровоцирована аварией в китайской лаборатории, которая занимается исследованием вирусов.

Сообщается, что еще в 2020 году немецкая разведка пришла к выводу, что Covid распространился из-за лабораторной ошибки. С вероятностью от 80 до 95% ответственность лежит на Уханьском институте вирусологии, методы исследования в котором были названы "рискованными". Кроме того, правила безопасности "постоянно нарушались".

Ранее в январе этого года ЦРУ пришло к выводу, что COVID-19 вероятнее всего возник из-за утечки в лаборатории Уханя.