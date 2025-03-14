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Разведку Германии призвали обнародовать данные расследования о происхождении COVID-19

Киев • УНН

 • 13111 просмотра

Комитет, отвечающий за надзор за разведывательной деятельностью ФРГ, считает положительным тот факт, что немецкая разведывательная служба провела расследование причин возникновения пандемии. Теперь представители комитета ожидают доклад.

Разведку Германии призвали обнародовать данные расследования о происхождении COVID-19

В ФРГ комитет, которому поручено осуществлять надзор за спецслужбами, призвал правительство Германии и федеральную разведслужбу поделиться с общественностью выводами о происхождении пандемии коронавируса.

Сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Комитет прямо приветствует интерес к разъяснению и самому процессу расследования

- говорится в заявлении, согласованном парламентским контрольным комитетом.

При этом комитет ожидает, что федеральное правительство сообщит общественности о результатах не позднее, чем после ближайшего завершения расследования.

Сразу несколько медиа-ресурсов сообщали на этой неделе, что Канцлерство попросило ученых изучить доказательства Федеральной разведывательной службы (BND) относительно утверждения о том, что вирус возник в лаборатории в центральном китайском городе Ухань.

Согласно информации ряда СМИ, BND имела правдоподобные доказательства так называемой "лабораторной теории". Они должны были быть оценены группой экспертов на встречах в последние месяцы.

В соответствии с "лабораторной теорией", вирус Sars-CoV-2 происходит из китайской биолаборатории, Института вирусологии Уханя. Именно там проводятся исследования коронавирусов.

Вторая теория заключается в том, что вирус, как и эпидемия SARS 2002-2003 годов, имел естественное происхождение.

Берлинский вирусолог Кристиан Дростен заявил, что хотя он был впечатлен итогом результатов BND, исходные данные не были предоставлены научному сообществу.

Я не могу сделать научное суждение просто из-за отсутствия доступа к данным

- заявил Дростен.Орган, отвечающий за надзор за разведывательными службами, объявил, что принял к сведению сообщения СМИ.

Однако федеральное правительство описало факты в некоторых аспектах иначе, чем они были представлены в медиа. Тем не менее, убеждены в комитете, правительство было обязано сообщить ранее о конкретных рабочих гипотезах о происхождении пандемии, которые BND расследовала и уточняла.

Дополнение

Служба внешней разведки Германии BND пришла к выводу, что вспышка всемирной пандемии коронавируса в 2020 году могла быть спровоцирована аварией в китайской лаборатории, которая занимается исследованием вирусов.

Сообщается, что еще в 2020 году немецкая разведка пришла к выводу, что Covid распространился из-за лабораторной ошибки. С вероятностью от 80 до 95% ответственность лежит на Уханьском институте вирусологии, методы исследования в котором были названы "рискованными". Кроме того, правила безопасности "постоянно нарушались".

Ранее в январе этого года ЦРУ пришло к выводу, что COVID-19 вероятнее всего возник из-за утечки в лаборатории Уханя.

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