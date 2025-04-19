Утечка из китайской лаборатории: США изменили официальную версию о происхождении COVID-19
Киев • УНН
США обновили данные о происхождении COVID-19, теперь считая наиболее вероятной утечку вируса из китайской лаборатории в Ухане. Белый дом указывает на необычную биологическую характеристику вируса и болезнь исследователей осенью 2019 года.
Соединенные Штаты Америки обновили данные по вопросу пандемии из-за коронавируса, изменив прошлую официальную версию относительно происхождения вируса SARS-CoV-2. Теперь Вашингтон склоняется к сценарию об утечке вируса из китайской лаборатории. Об этом говорится на сайте Белого дома, передает УНН.
Публикация "Ближайшее происхождение SARS-CoV-2", которая неоднократно использовалась должностными лицами здравоохранения и средствами массовой информации для дискредитации теории утечки из лаборатории, была подсказана доктором Фаучи, чтобы продвигать лучшую версию о том, что COVID-19 возник естественным путем
Отмечается, что данный вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе.
Данные показывают, что все случаи COVID-19 происходят от одного введения в организм человека. Это противоречит предыдущим пандемиям, когда было несколько побочных эффектов
Кроме того, в Белом доме обращают внимание, что Ухань является местом расположения "ведущей в Китае исследовательской лаборатории SARS, которая имеет историю проведения исследований усиления функций (изменения генов и перезарядки организма) при неадекватных уровнях биобезопасности".
Как указывает американская сторона, китайские исследователи из Уханьского института вирусологии (WIV) заболели COVID-подобными симптомами осенью 2019 года, то есть "за несколько месяцев" до того, как по миру начала распространяться эта болезнь.
По всем меркам науки, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились. Но их нет
В Белом доме отметили, что наиболее вероятным источником COVID-19 "является инцидент, связанный с лабораторией, связанный с исследованием повышения функции".
Напомним
Комитет, который отвечает за надзор за разведывательной деятельностью ФРГ, считает положительным тот факт, что немецкая разведывательная служба провела расследование причин возникновения пандемии.
Немецкая разведка BND считает, что пандемия COVID-19 в 2020 году могла начаться из-за аварии в китайской лаборатории. Они оценивают вероятность этого в 80-95%.
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