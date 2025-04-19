Утечка из китайской лаборатории: США изменили официальную версию о происхождении COVID-19

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета
18 апреля, 17:00 • 45462 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 64977 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

18 апреля, 13:23 • 71071 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

18 апреля, 10:59 • 76120 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
18 апреля, 08:50 • 111754 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
18 апреля, 08:41 • 93408 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 160049 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 54130 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 141455 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 85783 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
48%
751 мм
Популярные новости

124 боя на фронте за сутки: Генштаб обнародовал данные по всем направлениям фронта

18 апреля, 19:28 • 6154 просмотра

Запорожская область под атакой дронов рф, работает ПВО

18 апреля, 19:34 • 7190 просмотра

Ученые США обнаружили цвет, который можно увидеть только под лазерными импульсами

18 апреля, 20:42 • 4536 просмотра

Сбитие самолета МАУ: Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран

18 апреля, 21:23 • 9182 просмотра

В Одессе прозвучали взрывы: фиксировали дроны

18 апреля, 23:19 • 4874 просмотра
публикации

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 17:00 • 45462 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

18 апреля, 12:10 • 92321 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 147541 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

18 апреля, 08:05 • 160049 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

18 апреля, 05:00 • 141455 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Андрей Сибига

Иван Федоров

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Белый дом

Китай

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 18782 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 21453 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 23278 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 57187 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 69732 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Хранитель

Твиттер

Шахед-136

ТикТок

Утечка из китайской лаборатории: США изменили официальную версию о происхождении COVID-19

Киев • УНН

 • 3450 просмотра

США обновили данные о происхождении COVID-19, теперь считая наиболее вероятной утечку вируса из китайской лаборатории в Ухане. Белый дом указывает на необычную биологическую характеристику вируса и болезнь исследователей осенью 2019 года.

Утечка из китайской лаборатории: США изменили официальную версию о происхождении COVID-19

Соединенные Штаты Америки обновили данные по вопросу пандемии из-за коронавируса, изменив прошлую официальную версию относительно происхождения вируса SARS-CoV-2. Теперь Вашингтон склоняется к сценарию об утечке вируса из китайской лаборатории. Об этом говорится на сайте Белого дома, передает УНН.

Публикация "Ближайшее происхождение SARS-CoV-2", которая неоднократно использовалась должностными лицами здравоохранения и средствами массовой информации для дискредитации теории утечки из лаборатории, была подсказана доктором Фаучи, чтобы продвигать лучшую версию о том, что COVID-19 возник естественным путем

- говорится в сообщении.

Отмечается, что данный вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе.

Данные показывают, что все случаи COVID-19 происходят от одного введения в организм человека. Это противоречит предыдущим пандемиям, когда было несколько побочных эффектов

- сообщает Администрация президента США.

Кроме того, в Белом доме обращают внимание, что Ухань является местом расположения "ведущей в Китае исследовательской лаборатории SARS, которая имеет историю проведения исследований усиления функций (изменения генов и перезарядки организма) при неадекватных уровнях биобезопасности".

Как указывает американская сторона, китайские исследователи из Уханьского института вирусологии (WIV) заболели COVID-подобными симптомами осенью 2019 года, то есть "за несколько месяцев" до того, как по миру начала распространяться эта болезнь.

По всем меркам науки, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились. Но их нет

- сообщает ресурс.

В Белом доме отметили, что наиболее вероятным источником COVID-19 "является инцидент, связанный с лабораторией, связанный с исследованием повышения функции".

Напомним

Комитет, который отвечает за надзор за разведывательной деятельностью ФРГ, считает положительным тот факт, что немецкая разведывательная служба провела расследование причин возникновения пандемии. 

Немецкая разведка BND считает, что пандемия COVID-19 в 2020 году могла начаться из-за аварии в китайской лаборатории. Они оценивают вероятность этого в 80-95%.

В США могут изменить подход к COVID-прививкам: обновленную вакцину будут предлагать только группам риска16.04.25, 17:10 • 10303 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаCOVID-19
Белый дом
Вашингтон
Германия
Китай
Соединенные Штаты
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,019.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,604.13