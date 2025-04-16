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В США могут изменить подход к COVID-прививкам: обновленную вакцину будут предлагать только группам риска

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

CDC рассматривает возможность рекомендовать обновленную COVID-вакцину только группам риска, что может повлиять на продажи вакцин Pfizer и Moderna. Окончательное решение ожидается в июне.

В США могут изменить подход к COVID-прививкам: обновленную вакцину будут предлагать только группам риска

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) могут изменить подход к вакцинации против COVID-19, сузив рекомендации по прививке только для групп с повышенным риском. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Такую возможность обсуждали во вторник члены Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) на открытом заседании.

Большинство участников выступили за подход, основанный на оценке риска, однако окончательное решение по рекомендациям будет принято в июне. Сейчас CDC рекомендует вакцинироваться всем американцам в возрасте от шести месяцев.

По информации, потенциальная рекомендация, основанная на оценке риска, может погубить продажи вакцины против COVID, которые и так сокращаются, для таких производителей лекарств, как Pfizer и Moderna.

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Консультативный комитет по практике иммунизации проведет в среду голосование по рекомендациям по использованию трех вакцин, которые также обсуждали во время двухдневного заседания: вакцины от респираторно-синцитиального вируса, вируса чикунгунья (болезни, которую переносят комары) и менингококковой вакцины.

Также комиссия планирует обсудить ситуацию с продолжающейся вспышкой кори в США, которая уже вызвала более 700 заражений, в основном среди непривитого населения Техаса и Нью-Мексико.

Обсуждение состоялось после нескольких месяцев задержек, в частности из-за политических изменений в руководстве министерства здравоохранения. Новое руководство CDC пока не утверждено Сенатом, поэтому решение пока будет рассматривать руководитель аппарата агентства Мэтью Баззелли.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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