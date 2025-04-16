Государства-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду завершили разработку исторического соглашения об обмене медицинскими технологиями для подготовки мира к будущим пандемиям. Переговоры по этому поводу продолжались более трех лет, пишет УНН со ссылкой DW.

Детали

Теперь предложение будет рассмотрено на Всемирной ассамблее здравоохранения - форуме по принятию решений глобального органа здравоохранения - в мае.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что проект соглашения "продемонстрировал, что многосторонность жива и процветает, и что в нашем разделенном мире страны все еще могут работать вместе, чтобы найти общий язык и общий ответ на общие угрозы".

Что известно о проекте Соглашения ВОЗ о пандемии?

Соглашение о пандемии определяет меры, направленные на предотвращение пандемии и укрепление глобального сотрудничества после хаоса, который наблюдался во время вспышки COVID-19.

Одним из спорных моментов во время переговоров была статья 11, касающаяся передачи медицинских технологий развивающимся странам.

Во время пандемии COVID-19 развивающиеся страны обвиняли богатые страны в накоплении вакцин и тестов. Страны с большой фармацевтической промышленностью решительно выступали против идеи обязательной передачи технологий.

Соглашение, подписанное в среду, призвало стимулировать передачу технологий с помощью нормативных актов, лицензионных соглашений и благоприятных условий финансирования. Но оно содержит компромиссное положение о том, что любая передача должна быть "взаимно согласованной".

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Текст соглашения также предлагает такие шаги, как создание системы доступа к патогенам и распределения выгод. Он также включает подход "Одно здоровье" для предотвращения пандемии и создания глобальной цепи поставок и логистической сети.

Уважение к суверенным правам государств

Подтверждение суверенитета государств в решении вопросов общественного здоровья в пределах своих границ также является одним из ключевых принципов проекта соглашения.

Вокруг договора поднялся шквал дезинформации, включая ложные заявления о том, что ВОЗ будет вмешиваться в суверенитет государств, наделяя себя полномочиями вводить локдауны и предоставлять мандаты на вакцины.

Ничто в проекте соглашения не должно толковаться как предоставляющее ВОЗ какие-либо полномочия управлять, предписывать, изменять или предписывать национальные законы или политику, или обязывать государства принимать конкретные меры, такие как запрет или принятие путешественников, введение обязательной вакцинации, терапевтических или диагностических мероприятий или введение локдаунов - говорится в заявлении глобального агентства здравоохранения.

Также отмечается, что соглашение будет обязательным только для стран, которые решат его ратифицировать.

"В то время, когда многосторонность находится под угрозой, государства-члены ВОЗ объединились, чтобы заявить, что мы победим следующую угрозу пандемии единственным возможным способом: работая вместе", - сказала бывшая премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, сопредседатель Независимой группы ВОЗ по вопросам готовности к пандемии и реагирования на нее.

Дополнение

В ФРГ комитет, которому поручено осуществлять надзор за спецслужбами, призвал правительство Германии и федеральную разведслужбу поделиться с общественностью выводами о происхождении пандемии коронавируса.