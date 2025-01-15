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В Танзании заподозрили новую вспышку вируса Марбург: 8 из 9 зараженных умерли

В Танзании заподозрили новую вспышку вируса Марбург: 8 из 9 зараженных умерли

Киев  •  УНН

 • 10418 просмотра

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В регионе Кагера в Танзании зафиксировано 9 случаев заражения вирусом Марбург, 8 человек умерли. ВОЗ ожидает результаты тестирования двух пациентов для подтверждения вспышки.

В результате предполагаемой вспышки вируса Марбург на северо-западе Танзании, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразилось девять человек, восемь из них умерли, через несколько недель после того, как вспышка заболевания была объявлена прекращенной в соседней Руанде, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вирусная геморрагическая лихорадка имеет уровень смертности до 88% и принадлежит к тому же семейству вирусов, что и вирус Эбола, который передается людям от летучих мышей, эндемичных для этой части Восточной Африки.

ВОЗ сообщила, что получила достоверные сообщения о предполагаемых случаях в регионе Кагера в Танзании 10 января с симптомами головной боли, высокой температуры, боли в спине, диареи, рвоты кровью, мышечной слабости и внешнего кровотечения.

Образцы от двух пациентов ожидают тестирования в национальной лаборатории Танзании для подтверждения вспышки, говорится в заявлении ВОЗ во вторник.

Контактные лица пациентов, включая работников здравоохранения, были идентифицированы и находятся под наблюдением, сообщила ВОЗ.

Дополнение

Во время вспышки в Руанде, которая граничит с регионом Кагера в Танзании, заразилось 66 человек и умерло 15 человек, прежде чем объявили о ее прекращении 20 декабря.

Вирус Марбург может передаваться от человека к человеку через прямой контакт или кровь и другие биологические жидкости инфицированных людей, включая зараженное постельное белье или одежду.

Вспышка в регионе Кагера в марте 2023 года унесла жизни шести человек и длилась почти два месяца.

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург04.11.24, 13:31 • 159547 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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