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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Киев  •  УНН

11:31 • 1996 просмотра

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Специалисты сферы эпидемической безопасности оценивают риски возникновения эпидемии Марбург в Украине как низкие. В стране никогда не регистрировались случаи этой болезни, а условия для осложнения ситуации отсутствуют.

Риски возникновения в Украине эпидемии, вызванной лихорадкой Марбург, признаны специалистами сферы эпидемической безопасности низкими. Условия для осложнения эпидемической ситуации в стране также отсутствуют. Об этом журналисту УНН сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава. 

В Украине случаи болезни Марбург не регистрировались ни разу. Учитывая отсутствие бессимптомных и легких форм заболевания, существенно облегчающих диагностику, и введенный комплекс мер предосторожности, очерченных Международными медико-санитарными правилами (2005), риски возникновения эпидемии, вызванной лихорадкой Марбург, в Украине признаны специалистами сферы эпидемической безопасности низкими

- сообщили в Центре общественного здоровья. 

Также сообщается, что сейчас условия для осложнения эпидемической ситуации относительно лихорадки Марбург в Украине отсутствуют. 

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки8 октября 2024, 12:55 • 129870 просмотров

В ЦОЗ отметили, что лихорадка Марбург (болезнь зеленых обезьян) - острое вирусное заболевание с высокой контагиозностью. Возбудитель болезни впервые был выделен из крови лаборанта, инфицирование которого произошло в исследовательской лаборатории города Марбург при работе с культурами клеток органов африканских зеленых обезьян. 

Вирус Марбург включает два рода - Marburgvirus и Ebolavirus, распространяется капельным и контактным путями, особенно активно - при прямом контакте с кровью и другими биологическими жидкостями больных. Учитывая особенности эпидемического процесса болезни, в профессиональной зоне высокого риска инфицирования находятся медицинские работники, особенно в тех учреждениях здравоохранения, где система внедрения мероприятий по инфекционному контролю не является эффективной. Человек может заразиться вирусом Марбург также через контакт со слюной или другими биологическими жидкостями летучих мышей, которые являются основными природными резервуарами вируса. 

В ЦОЗ сообщают, что клинические признаки заболевания обычно проявляются в течение 5-10 дней, подобные симптомам лихорадки Эболы: лихорадка, головная боль, боль в мышцах, диарея, кровотечения. Тяжелое течение болезни обусловлено быстрым размножением вируса и его негативным влиянием на иммунную систему организма.

Показатель летальности среди таких пациентов колеблется от 23% до 90% в зависимости от доступа пациента к медицинской помощи. По статистическим данным, преимущественно вспышки заболеваний лихорадкой Марбург ограничиваются странами Африканского континента, активнее всего регистрируются в Уганде, Зимбабве и Кении. На Европейском континенте единственные случаи заболевания произошли в 1967 году в Германии и Югославии, были связаны с лабораторными исследованиями инфицированных обезьян. 

Тест на вирус Марбург у пассажиров поезда в Гамбурге оказался отрицательным3 октября 2024, 10:58 • 15130 просмотров

"Современная эпидемическая ситуация по распространению вируса Марбург в мире осложнилась осенью 2024 года вспышкой заболеваемости, зарегистрированной в восточной части Африки - в разных провинциях Руанды. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваемости, с 27 сентября 2024 года, когда зарегистрировали первые случаи в Руанде, и по состоянию на 30 октября 2024 года было зарегистрировано 66 случаев болезни (49 человек выздоровели), вызванной вирусом Марбург. Всего было 15 летальных случаев", - информирует ЦОЗ. 

Центр общественного здоровья также отметил, что правительство Руанды при поддержке экспертов CDC активно работает над ликвидацией вспышки, и комплекс введенных мер направлен не только на контроль вспышки в пределах страны, но и на обеспечение международной безопасности. Сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает общий уровень угрозы для Руанды как высокий, а на международном уровне - как низкий.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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