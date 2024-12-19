В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

В ночь на 19 декабря Силы обороны поразили производственные мощности АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", который находится в ростовской области рф. Возник пожар. Об этом сообщили в четверг в Генштабе, передает УНН.

Сегодня ночью силами и средствами Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", что в ростовской области рф - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что это единственный НПЗ, работающий в ростовской области. Он используется для обеспечения потребностей вооруженных сил рф. Специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. Проектная мощность переработки достигает 7,5 млн тонн нефти в год.

"Подтверждается пожар в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5. Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется", - добавили в Генштабе.

Дополнение

врио губернатора ростовской области юрий слюсарь подтвердил, что "в результате атаки БПЛА в новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов".

мо рф утверждает, что ночью их ПВО "уничтожено" 84 беспилотных летательных аппарата: 36 - над территорией ростовской области, 21 - над территорией брянской области, 14 - над территорией белгородской области, шесть - над территорией воронежской области, по три - над территориями курской и тамбовской областей и один - над территорией краснодарского края.