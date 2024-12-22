Кабмин внес системы МРТ в перечень медизделий, которые закупают за счет госбюджета
Киев • УНН
Кабмин включил магнитно-резонансные томографы в перечень медизделий, которые закупаются за государственный счет. Также обновлен перечень медикаментов для лечения рассеянного склероза.
Кабинет Министров внес магнитно-резонансные томографы в перечень медицинских изделий, закупки которых осуществляются за средства государственного бюджета. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничука, внесены изменения в перечень лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, закупаемых за средства государственного бюджета для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья.
В разделе "Закупка оборудования для учреждений здравоохранения, в частности для кластерных и надкластерных, учреждений здравоохранения Минздрава и Государственного управления делами, а также для оснащения лабораторий Гослекслужбы, закупка товаров в рамках реализации проекта по созданию лабораторий синтеза радиофармацевтических лекарственных средств дополнен подраздел „Закупка оборудования для учреждений здравоохранения, в частности для кластерных и надкластерных" позицией "Система магнитно-резонансной томографии,
Он добавил, что раздел "Медикаменты для лечения больных рассеянным склерозом" дополнен новой номенклатурной позицией.
Напомним
НСЗУ разъяснила порядок получения бесплатного МРТ головного мозга для военных и гражданских. Обследование доступно по направлению врача в учреждениях с соответствующим договором.