Президент США Дональд Трамп планирует отдельно встретиться с главой кремля владимиром путиным в четверг, 19 ноября, в Китае, в дополнение к уже запланированной трехсторонней встрече с главой Китая Си Цзиньпином. Это подтвердил американский чиновник, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Встреча Трампа с путиным станет первой встречей обеих сторон с момента их саммита в 2025 году на Аляске в США, который не смог привести к соглашению по смягчению войны россии в Украине, отмечает издание.

Трамп часто хвастался своими отношениями с путиным. Трамп отверг новые санкции против россии, а Украина пострадала от перебоев в спутниковой поддержке своих беспилотников во время войны, пишет издание.

Американский чиновник, подтвердивший встречу Трампа и путина в Китае, поговорил с Associated Press на условиях анонимности, чтобы поделиться планами, которые еще не были обнародованы.

В среду Трамп приземлился в Китае, стремясь укрепить статус США как ведущей мировой технологической державы, однако тревожная серия технических сбоев в стране вынудила администрацию попытаться успокоить американскую общественность, отмечает издание.

Эти проблемы, указывает издание, ставят администрацию в оборонительную позицию в тот момент, когда президент США хочет продемонстрировать силу и уверенность перед потенциально сложной трехсторонней встречей в четверг с Си и путиным.

Начиная свою поездку в Азию, Трамп поначалу безразлично относился к сбоям, которые заставляли людей в Соединенных Штатах беспокоиться о доступе к своей электронной почте, проверке банковских счетов или безопасном полете на самолете.

"Все в порядке", – заявил Трамп во вторник, 17 ноября, из столицы Филиппин Манилы, намекнув, что все это лишь следствие того, что США являются "великим и могущественным" государством.

Но затем сбои в работе Microsoft, Федерального управления гражданской авиации США (FAA), JPMorgan Chase и коммуникационной сети Агентства национальной безопасности (NSA) начали омрачать визит Трампа, отмечает издание. Они вызвали предположения, что ИИ может нарушить повседневную жизнь, на фоне того как выявленные новые киберуязвимости требуют постоянного обновления программного обеспечения для исправления недостатков или других дыр в безопасности, известных как "патчинг", что должно улучшить работу технологии.

Поэтому в начале второго дня поездки Трампа государственный секретарь США Марко Рубио вмешался, чтобы успокоить американцев от имени Трампа. Он сказал журналистам о "нулевых" доказательствах того, что сбои связаны или привязаны к странам-соперникам, киберхакерам или преступникам.

"Иногда, когда вы пытаетесь исправить свою систему, поскольку обнаружили уязвимость, это создает кратковременные сбои", – сказал Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности.

Си Цзиньпин лично встретил Трампа в Китае, путина — не встречал

Си оказал Трампу особую честь, приветствовав его на взлетной полосе после прибытия самолета Air Force One в Шэньчжэнь, Китай, ответив взаимностью на жест, сделанный президентом США во время государственного визита Си в Вашингтон в сентябре.

Два лидера поприветствовали друг друга у подножия трапа самолета рукопожатием, которое переросло в объятия, а группа танцоров махала цветами и флагами. Когда путин прибыл ранее в среду, Си не встретил его в аэропорту, несмотря на их давнюю дружбу.

Трамп дал понять, что хочет применить импровизированный подход во время своего пребывания в Шэньчжэне, технологическом центре, заполненном небоскребами, который принимает мировых лидеров на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. "Это ставка на то, что его непредсказуемая дипломатия, основанная на личных отношениях, сможет создать определенное наследие, которое может изменить мировую ситуацию в течение последних двух лет его пребывания в Белом доме", – говорится в публикации.

Рукопожатие путина и Трампа в Китае: диктатору рф не позволили стоять рядом с президентом США, видео

Когда лидеров представляли в среду вечером перед групповым фото АТЭС, путин подошел к Трампу. Они пожали друг другу руки и обменялись приветствиями.

Трамп заявил, что в четверг, 19 ноября, на первой в истории трёхсторонней встрече планирует поговорить с Си и путиным об ограничении ядерного оружия и прекращении войны в Украине, которая началась в 2022 году с вторжения россии. Аналитики не ожидают существенных прорывов, несмотря на беспрецедентный характер встречи.

путин и Трамп могут обсудить войну рф против Украины, этот вопрос поднимался на встрече с Си - кремль

Перед поездкой помощники Трампа сообщили журналистам, что войны в Украине не будет в повестке дня. Но во вторник Трамп заявил, что гибель десятков тысяч российских военнослужащих ежемесячно создала возможность для урегулирования конфликта.

"Я думаю, это очень близко к тому, чтобы быть сделанным, — сказал Трамп. — У нас будет хорошая встреча по этому вопросу".

Трамп также намекнул на возможность частной встречи с путиным и отдельной встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Но ни один из этих вариантов не был добавлен в его официальное расписание.

В кремле в свежих комментариях относительно потенциальной встречи путина и Трампа, а также трёхстороннего саммита с Си указали, что на трёхстороннюю встречу лидеров россии, Китая и США в Шэньчжэне отводится час, о чём сообщил пресс-секретарь путина дмитрий песков.

По его словам, "полноформатные переговоры владимира путина и Дональда Трампа 19 ноября не планируются".

Что стоит на повестке дня встреч Трампа с Си и путиным

Перспектива встречи Трампа с двумя крупнейшими геополитическими соперниками Америки вызывает обеспокоенность на фоне того, как президент США менее гостеприимно относится к историческим союзникам, таким как Канада и партнёры по НАТО в Европе, указывает издание.

Его таможенные тарифы, направленные на ограничение торгового профицита Китая, мало что сделали для остановки прогресса крупнейшего в мире производителя, который второй год подряд экспортировал товаров на 1 триллион долларов больше, чем импортировал.

Даже без цифровых сбоев в США над саммитом нависают вопросы о том, как обращаться с искусственным интеллектом.

Эта технология рассматривается как ключ к более быстрому экономическому росту, но её стремительное развитие означает, что она создаёт риски для национальной безопасности и может эволюционировать таким образом, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля человека, отмечает издание.

Близкий союзник Трампа в технологической отрасли Дженсен Хуанг недавно был уволен с должности генерального директора Nvidia после того, как признался в романе с женщиной, которая якобы является агентом китайского правительства. Пекин отрицает, что она была шпионкой, однако это дело вызвало обеспокоенность относительно того, как Китай смог получить доступ к компьютерным чипам Nvidia для разработки собственных моделей искусственного интеллекта, конкурирующих с американскими.

Когда на этой неделе Трампа спросили, почему США не были более агрессивны в прекращении доступа Китая к передовым компьютерным чипам, он ответил, что в его администрации существуют разногласия во мнениях и что "у нас очень хорошие отношения с Китаем, и мы не хотим их обижать".

В кремле заявили, что полноформатные переговоры Трампа и путина завтра не планируются