В кремле заявили, что полноформатные переговоры Трампа и путина завтра не планируются
Киев • УНН
Песков заявил, что предметного разговора Трампа и путина не было. На совместную встречу с Си Цзиньпином в четверг отведён час.
Полноформатные переговоры российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа завтра не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По словам пескова, лидеры россии и США не вели предметного разговора на торжественном приеме в среду.
На встречу путина, Си Цзиньпина и Трампа в четверг отводится час
Напомним
Президент Дональд Трамп пожал руку российскому диктатору владимиру путину вскоре после своего прибытия на приветственный банкет для лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
Как сообщал УНН, глава Китая Си Цзиньпин встретил президента США Дональда Трампа после прибытия в КНР. В то же время он не встретил российского диктатора владимира путина лично.