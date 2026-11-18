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Полноформатные переговоры российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа завтра не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам пескова, лидеры россии и США не вели предметного разговора на торжественном приеме в среду.

На встречу путина, Си Цзиньпина и Трампа в четверг отводится час - уточнил пресс-секретарь российского диктатора.

Напомним

Президент Дональд Трамп пожал руку российскому диктатору владимиру путину вскоре после своего прибытия на приветственный банкет для лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Как сообщал УНН, глава Китая Си Цзиньпин встретил президента США Дональда Трампа после прибытия в КНР. В то же время он не встретил российского диктатора владимира путина лично.