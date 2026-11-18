путин и Трамп могут обсудить войну рф против Украины, этот вопрос поднимался на встрече с Си - кремль
Киев • УНН
В кремле заявили, что путин и Трамп могут обсудить войну рф против Украины и иранский вопрос на саммите АТЭС в Китае. Время встречи еще не согласовали.
Во время контактов главы кремля владимира путина с президентом США Дональдом Трампом в Китае могут подниматься вопросы войны рф против Украины. Его также обсуждали во время встречи путин и глава КНР Си Цзиньпин. Об этом, по данным росСМИ, 18 ноября сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, пишет УНН.
Детали
владимир путин и Си Цзиньпин обсудили "тему украинского урегулирования" на встрече в Шэньчжэне, сообщил песков.
По его словам, глава кремля также упоминал о контактах с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в москве.
путин назвал свои переговоры с главой КНР Си Цзиньпином "обстоятельной беседой с хорошим другом".
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В кремле утверждают, что у путина и Дональда Трампа будет "полноценный разговор" на саммите АТЭС в Китае, "независимо от формата встречи", о чем заявил помощник главы кремля юрий ушаков.
владимир путин и Дональд Трамп во время контактов "могут затронуть украинскую тему и иранский вопрос", рассказал пресс-секретарь путина дмитрий песков.
Он также сообщил, что время такой двусторонней встречи "пока не согласовано, будут искать промежуточный вариант". песков также не исключил, что владимир путин и Дональд Трамп пообщаются "на ногах".
В то же время до сих пор продолжается "интенсивная работа" над текстом трехстороннего заявления по итогам будущего саммита Китай-США-рф, "параметры уже просматриваются", сообщил помощник главы кремля юрий ушаков.
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