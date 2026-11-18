глава кремля владимир путин, прилетев в китайский Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), уже встретился с главой Китая Си Цзиньпином и рассказал, чего ожидает от встречи с президентом США Дональдом Трампом и Си. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как отмечает South China Morning Post, Си Цзиньпин и путин во время встречи на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне в среду, 18 ноября, накануне их знакового трехстороннего саммита с Соединенными Штатами, пообещали поддерживать стабильные двусторонние связи и развивать многополярный мир на фоне растущей глобальной неопределенности.

После встречи стороны выступили с заявлениями. По данным росСМИ, путин отметил, что "внешнеполитическая связка" россии и Китая "работает стабильно", взаимный туристический поток растет, а совместная работа идет "по восходящей".

"В связи со сложной геополитической ситуацией мы остаемся приверженными конструктивным подходам к построению более справедливого многополярного мирового порядка", — сказал он, по данным SCMP.

Си Цзиньпин, в свою очередь, как пишут росСМИ, назвал отношения россии и Китая "нерушимыми, как гора, которая стоит несмотря на ветер и дождь", и не подверженными "сиюминутной мировой конъюнктуре".

Подчеркивая устойчивость двусторонних отношений, Си, по данным SCMP, также призвал к долгосрочной стратегической перспективе, чтобы привнести больше стабильности и определенности в мир.

путин, как отмечается, повторил призыв Си укрепить двусторонние связи, заявив, что две страны "будут работать плечом к плечу на благо обоих народов".

До встречи с Си Цзиньпином путин также обратился к Деловому совету АТЭС.

По данным росСМИ, путин там заявил, что рассчитывает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС принесет "большую пользу".

"... ожидаю и большую потенциальную пользу от предстоящей трехсторонней встречи между лидерами россии, Китая и США, которая запланирована на полях саммита АТЭС", — сказал путин.

путин там также отметил, что ЕС якобы не смог адаптироваться к последствиям санкций, введенных против россии, и добровольного отказа от российского рынка. По словам путина, в результате этого отказа ЕС якобы "теряет свой промышленный потенциал и позиции в конкурентной борьбе".

Отношения Китая и рф

Связи между двумя странами значительно потеплели за последние годы, чему, как отмечает SCMP, способствовало стратегическое смещение россии на восток после вторжения в Украину.

Торговля выросла до рекордных уровней, чему способствует взаимная безвизовая политика, направленная на стимулирование туризма и делового обмена.

В мае, всего через четыре дня после государственного визита президента США Дональда Трампа в Пекин, глава кремля совершил свою 25-ю поездку в Китай.

Этот визит завершился пакетом соглашений, охватывающих транспорт, энергетику, науку, образование и глобальное управление, поскольку обе стороны описали отношения как достигшие "беспрецедентного уровня".

Хотя Пекин неоднократно настаивал на том, что не поддерживает войну россии против Украины, некоторые китайские фирмы подверглись санкциям Запада за вероятные поставки военно-промышленному комплексу кремля или покупку российской нефти.

Хотя Пекин стремился диверсифицировать свои поставки энергоносителей, регулярный импорт из россии, как отмечает издание, обеспечил важный буфер против глобальных геополитических потрясений, включая перебои, вызванные войной между США и Израилем с Ираном.

Обе стороны также работают над достижением соглашения по трубопроводу "Сила Сибири 2", который предназначен для транспортировки природного газа из российской Арктики через Монголию в северный Китай.

Однако в течение последних двух десятилетий прогресс неоднократно останавливался. В мае москва заявила, что обе стороны близки к согласованию условий, но Пекин избегал публичных обязательств относительно цены и объемов поставок.

Дополнение

Встреча путина с Си состоялась за день до знакового трехстороннего саммита Китая, Соединенных Штатов и россии.

19 ноября на полях саммита АТЭС ожидается трехсторонняя встреча путина, Трампа и Си Цзиньпина. Идею этой встречи путин предложил Трампу в октябре во время телефонного разговора. The Wall Street Journal писала, что путин рассчитывал, в частности, поговорить о завершении войны россии против Украины на условиях, выгодных москве. Однако Трамп прежде всего хочет обсудить ядерное вооружение. По данным Financial Times, Китай, россия и США решили не согласовывать повестку трехсторонней встречи.

Китай, россия и США отказались согласовывать повестку саммита Си, путина и Трампа - СМИ

Позиция Украины относительно саммита

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее комментировал возможность такого саммита. "Трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и россии могла бы помочь быстрее завершить войну. Трехсторонняя встреча лидеров россии, Китая и США даст лишь противоположный результат: побудит путина продолжать эту войну. Приглашение путина на такую встречу лишь подпитало бы его манию величия и придало бы ему вес, которого он не заслуживает", — отмечал Сибига.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на сообщения о предложении главы кремля владимира путина провести саммит с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином и обсуждения вопроса войны рф против Украины.

"Я хотел бы понять, чтобы избежать дальнейших сюрпризов. Вопрос не только в том, встретятся ли они с нами или без нас: к сожалению, постепенный выход путина из изоляции уже начался. Это не будет первым шагом. Однако, если Украина будет в повестке дня, мы хотели бы, чтобы с Украиной проконсультировались. Я не могу комментировать остальное: я не знаю, что они будут обсуждать", — отметил Зеленский в ответ на вопрос о том, что "путин предлагает встречу с Трампом и Си без Украины", и обеспокоен ли он тем, "что они решат ваше будущее без вас".