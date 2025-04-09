$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27949 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 40569 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47134 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54097 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66432 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56261 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55571 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119053 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81590 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225809 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86535 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19801 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16722 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15524 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17150 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86558 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119053 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225809 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402937 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395390 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10807 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15539 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16737 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19813 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75027 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Арктика

Новости по теме

Март этого года стал самым теплым в Европе за всю историю наблюдений - исследование

По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.

Общество • 8 апреля, 09:22 • 8462 просмотра

Чем российская Арктика так соблазнила Трампа: журналисты WP выяснили детали

путин предлагает Трампу долю в арктических ископаемых, включая газ и редкоземы. Для россии это шанс получить технологии и обойти санкции.

Новости Мира • 31 марта, 08:54 • 34591 просмотра

Первая запущенная из Европы орбитальная ракета взорвалась после запуска: полет назвали успешным

Ракета Spectrum, разработанная Isar Aerospace, взорвалась вскоре после старта с космодрома Аньейа. Несмотря на неудачу, компания назвала испытание полезным для будущих миссий.

Новости Мира • 30 марта, 20:56 • 13956 просмотра

путин заявил, что количество российских военнослужащих в Арктике будет расти

российский диктатор заявил о продолжении программы реновации военных городков в Арктике до 2030 года. Финансирование составит 10 млрд рублей ежегодно.

Новости Мира • 27 марта, 18:14 • 26181 просмотра

США и РФ обдумывают совместную добычу природных ресурсов в Арктике - Bloomberg

США и россия ведут переговоры о возможном сотрудничестве по добыче ресурсов в Арктике. Вашингтон рассматривает это как способ ослабить связи между москвой и Пекином, несмотря на беспокойство союзников по НАТО.

Новости Мира • 26 февраля, 22:57 • 25641 просмотра

Ответный ход: россия предложила США нефть и доступ к Арктике

кремль через главу российского фонда прямых инвестиций предложил США соглашение по природным ресурсам. россия готова предоставить доступ к нефти и совместным проектам в Арктике.

Новости Мира • 19 февраля, 12:58 • 28163 просмотра

НАТО рассматривает возможность значительного расширения своего военного присутствия в Арктике

НАТО рассматривает возможность значительного усиления военного присутствия в Арктическом регионе. Новые планы обороны 2023 года предусматривают усиление сдерживающего потенциала на Крайнем Севере.

Новости Мира • 31 января, 11:12 • 24931 просмотра

Арктические моря могут полностью освободиться ото льда к лету 2027 года: новое исследование

Новое исследование прогнозирует полное таяние арктического морского льда летом уже к 2027 году. Компьютерные симуляции показали, что серия экстремальных погодных явлений может ускорить этот процесс.

Новости Мира • 5 декабря, 01:21 • 18041 просмотра

В США видит "тревожные сигналы" в военном сотрудничестве рф и Китая в Арктике

Посол США по вопросам Арктики выразил обеспокоенность относительно совместных военных действий рф и Китая возле Аляски. Страны активизировали сотрудничество в регионе, включая совместные полеты бомбардировщиков и патрулирование.

Новости Мира • 2 ноября, 11:40 • 19425 просмотра

Исчезновение арктического острова: как глобальное потепление меняет карту мира

В Арктике полностью исчез остров площадью 53 гектара, который образовался в 90-х годах у мыса Лунный. Ученые связывают это явление с таянием ледников и повышением уровня моря в результате изменения климата.

Новости Мира • 2 ноября, 01:06 • 20053 просмотра

Ученые призывают министров Северной Европы защитить Атлантический океан от угроз глобального потепления

Более 40 климатологов обратились к министрам Северной Европы относительно изменений в Атлантическом океане из-за глобального потепления. Ученые призывают к срочным действиям для предотвращения коллапса океанических течений и климатических изменений.

Новости Мира • 22 октября, 01:11 • 16159 просмотра

На Западе намекают на растущую ядерную угрозу в связи с расширением сотрудничества РФ и Китая в Арктике

Береговая охрана Китая впервые вошла в Арктику для совместного патрулирования с РФ. Западные аналитики видят в этом растущую ядерную угрозу и борьбу за власть в регионе.

Новости Мира • 3 октября, 13:21 • 13601 просмотра

Китайские корабли впервые патрулируют Арктику совместно с российскими войсками

Китайские военные корабли впервые вошли в Северный Ледовитый океан для совместного патрулирования с российскими. Это символизирует более тесные связи между Пекином и Москвой и их растущий интерес к Арктике.

Новости Мира • 2 октября, 10:32 • 12803 просмотра

США наращивают военное присутствие в районе Аляски на фоне роста активности россии - СМИ

США разворачивают флот и наземные силы вблизи Аляски в ответ на рост активности россии и Китая. Сенатор Дэн Салливан выразил обеспокоенность увеличением масштабов и частоты российско-китайских военных действий в регионе.

Новости Мира • 21 сентября, 11:03 • 16882 просмотра

Два белых медведя убили рабочего на арктической станции в Канаде

На отдаленной арктической станции радиолокации в Канаде два белых медведя убили рабочего. Инцидент произошел на острове Бревурт, один медведь был убит другими работниками. Начато расследование редкого смертельного нападения.

Новости Мира • 14 августа, 05:36 • 17870 просмотра

SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками для расширения покрытия в Арктике

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками ASBM для расширения широкополосного покрытия в Арктике. Это был 22-й запуск этой ракеты-носителя, что сравняло рекорд компании по повторному использованию ракет.

Новости Мира • 12 августа, 22:02 • 26439 просмотра

Французский импорт российского сжиженного природного газа растет - СМИ

Поставки российского СПГ во Францию выросли более чем вдвое за первое полугодие текущего года. Французские компании импортировали почти 4,4 млрд куб. м российского СПГ, что делает Францию крупнейшим импортером в ЕС.

Экономика • 6 августа, 13:15 • 23275 просмотра

В Минобороны США видят угрозу в военной активности рф и Китая в Арктике

Минобороны США считает военное присутствие россии в Арктике потенциальной угрозой. Пентагон также обеспокоен растущей активностью Китая в регионе и призывает укреплять безопасность через партнерство с НАТО.

Новости Мира • 23 июля, 09:25 • 19815 просмотра

Новые санкции ЕС против рф в отношении СПГ не сокращают объемы газа, поставляемого в блок - СМИ

Новый пакет санкций против россии запрещает перевалку сжиженного газа в ЕС, но не уменьшает объемы поставок природного газа в Евросоюз, пишут СМИ.

Экономика • 20 июня, 13:32 • 18795 просмотра

Норвегия заблокирует въезд большинству российских туристов

Норвегия еще больше ограничит въезд для российских туристов из-за продолжающейся войны россии против Украины, заблокировав почти все въезды, за исключением посещения близких родственников.

Новости Мира • 23 мая, 06:35 • 15348 просмотра

Трамп обещает нефтяникам отменить экологические нормы в обмен на миллиард долларов для его избирательной кампании - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал руководителям нефтяных компаний отменить экологические нормы в обмен на взнос в размере 1 миллиарда долларов на свою предвыборную кампанию, предлагая большие прибыли и меньше ограничений для отрасли.

Новости Мира • 10 мая, 12:06 • 23438 просмотра

Bloomberg: ЕС собирается запретить российские средства партиям перед выборами в Европарламент и российскую версию SWIFT

Европейский Союз предлагает запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам принимать финансирование из россии, а также запретить использование системы финансовых сообщений российского центрального банка в рамках следующего пакета санкций против россии.

Экономика • 7 мая, 11:34 • 21662 просмотра

СМИ: странам ЕС разослали проект 14-го пакета санкций против рф, предусматривает ограничения по российскому СПГ и "теневому флоту"

Европейская комиссия направила странам ЕС проект 14-го пакета санкций против России, предусматривающий ограничения на импорт российского сжиженного природного газа, запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах, санкции против российского "теневого флота", перевозящего нефть, ограничения торговли с более 50 компаниями из стран, не входящих в ЕС, которые помогают России избегать санкций, а также запрет на финансирование Россией политических партий и неправительственных организаций в ЕС.

Война • 6 мая, 13:57 • 23756 просмотра

На фоне санкций россия готовится к стагнации экспорта СПГ на следующие несколько лет - Reuters

Из-за западных санкций россия ожидает стагнации экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на уровне около 38,6 млн тонн ежегодно в течение примерно четырех лет.

Новости Мира • 25 апреля, 09:01 • 20575 просмотра

В Латвии вернулась зима: из-за снегопада на дорогах затруднено движение

Сильные снегопады и метели вызвали сложные условия проезда на основных автомагистралях по всей Латвии: на дорогах образовался снежный покров и используются противоскользящие материалы.

Новости Мира • 22 апреля, 12:41 • 24118 просмотра

Предупреждение о заморозках действуют на большей части Польши - метеослужба

Похолодание с морозной температурой до -8 градусов по Цельсию поразило большую часть Польши из-за проникновения арктического воздуха из Центральной Европы.

Новости Мира • 22 апреля, 07:38 • 16858 просмотра

Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины и стратегическое партнерство

Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины, осудили иранскую агрессию и подчеркнули важность сотрудничества на Севере из-за агрессивного поведения россии.

Война • 19 апреля, 00:19 • 29411 просмотра

Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года

Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года, увеличив военные расходы до 1,76% ВВП к 2030 году, но все еще не достигнув целевого показателя НАТО в 2%.

политика • 8 апреля, 22:45 • 29918 просмотра

В России горело судно снабжения "Екатерина Великая": погиб человек

Российское судно снабжения "Екатерина Великая" загорелось во Владивостоке, Россия, в результате чего один человек погиб и трое были госпитализированы.

Криминал и ЧП • 8 апреля, 01:30 • 34946 просмотра

Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

Европейские компании в обход санкций, наложенных на россию, продолжают поставлять оборудование для проекта "Арктик СПГ 2", одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер геннадий тимченко, близкий друг владимира путина.

Новости Мира • 13 марта, 08:28 • 24464 просмотра