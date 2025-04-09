По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
путин предлагает Трампу долю в арктических ископаемых, включая газ и редкоземы. Для россии это шанс получить технологии и обойти санкции.
Ракета Spectrum, разработанная Isar Aerospace, взорвалась вскоре после старта с космодрома Аньейа. Несмотря на неудачу, компания назвала испытание полезным для будущих миссий.
российский диктатор заявил о продолжении программы реновации военных городков в Арктике до 2030 года. Финансирование составит 10 млрд рублей ежегодно.
США и россия ведут переговоры о возможном сотрудничестве по добыче ресурсов в Арктике. Вашингтон рассматривает это как способ ослабить связи между москвой и Пекином, несмотря на беспокойство союзников по НАТО.
кремль через главу российского фонда прямых инвестиций предложил США соглашение по природным ресурсам. россия готова предоставить доступ к нефти и совместным проектам в Арктике.
НАТО рассматривает возможность значительного усиления военного присутствия в Арктическом регионе. Новые планы обороны 2023 года предусматривают усиление сдерживающего потенциала на Крайнем Севере.
Новое исследование прогнозирует полное таяние арктического морского льда летом уже к 2027 году. Компьютерные симуляции показали, что серия экстремальных погодных явлений может ускорить этот процесс.
Посол США по вопросам Арктики выразил обеспокоенность относительно совместных военных действий рф и Китая возле Аляски. Страны активизировали сотрудничество в регионе, включая совместные полеты бомбардировщиков и патрулирование.
В Арктике полностью исчез остров площадью 53 гектара, который образовался в 90-х годах у мыса Лунный. Ученые связывают это явление с таянием ледников и повышением уровня моря в результате изменения климата.
Более 40 климатологов обратились к министрам Северной Европы относительно изменений в Атлантическом океане из-за глобального потепления. Ученые призывают к срочным действиям для предотвращения коллапса океанических течений и климатических изменений.
Береговая охрана Китая впервые вошла в Арктику для совместного патрулирования с РФ. Западные аналитики видят в этом растущую ядерную угрозу и борьбу за власть в регионе.
Китайские военные корабли впервые вошли в Северный Ледовитый океан для совместного патрулирования с российскими. Это символизирует более тесные связи между Пекином и Москвой и их растущий интерес к Арктике.
США разворачивают флот и наземные силы вблизи Аляски в ответ на рост активности россии и Китая. Сенатор Дэн Салливан выразил обеспокоенность увеличением масштабов и частоты российско-китайских военных действий в регионе.
На отдаленной арктической станции радиолокации в Канаде два белых медведя убили рабочего. Инцидент произошел на острове Бревурт, один медведь был убит другими работниками. Начато расследование редкого смертельного нападения.
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками ASBM для расширения широкополосного покрытия в Арктике. Это был 22-й запуск этой ракеты-носителя, что сравняло рекорд компании по повторному использованию ракет.
Поставки российского СПГ во Францию выросли более чем вдвое за первое полугодие текущего года. Французские компании импортировали почти 4,4 млрд куб. м российского СПГ, что делает Францию крупнейшим импортером в ЕС.
Минобороны США считает военное присутствие россии в Арктике потенциальной угрозой. Пентагон также обеспокоен растущей активностью Китая в регионе и призывает укреплять безопасность через партнерство с НАТО.
Новый пакет санкций против россии запрещает перевалку сжиженного газа в ЕС, но не уменьшает объемы поставок природного газа в Евросоюз, пишут СМИ.
Норвегия еще больше ограничит въезд для российских туристов из-за продолжающейся войны россии против Украины, заблокировав почти все въезды, за исключением посещения близких родственников.
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал руководителям нефтяных компаний отменить экологические нормы в обмен на взнос в размере 1 миллиарда долларов на свою предвыборную кампанию, предлагая большие прибыли и меньше ограничений для отрасли.
Европейский Союз предлагает запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам принимать финансирование из россии, а также запретить использование системы финансовых сообщений российского центрального банка в рамках следующего пакета санкций против россии.
Европейская комиссия направила странам ЕС проект 14-го пакета санкций против России, предусматривающий ограничения на импорт российского сжиженного природного газа, запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах, санкции против российского "теневого флота", перевозящего нефть, ограничения торговли с более 50 компаниями из стран, не входящих в ЕС, которые помогают России избегать санкций, а также запрет на финансирование Россией политических партий и неправительственных организаций в ЕС.
Из-за западных санкций россия ожидает стагнации экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на уровне около 38,6 млн тонн ежегодно в течение примерно четырех лет.
Сильные снегопады и метели вызвали сложные условия проезда на основных автомагистралях по всей Латвии: на дорогах образовался снежный покров и используются противоскользящие материалы.
Похолодание с морозной температурой до -8 градусов по Цельсию поразило большую часть Польши из-за проникновения арктического воздуха из Центральной Европы.
Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины, осудили иранскую агрессию и подчеркнули важность сотрудничества на Севере из-за агрессивного поведения россии.
Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года, увеличив военные расходы до 1,76% ВВП к 2030 году, но все еще не достигнув целевого показателя НАТО в 2%.
Российское судно снабжения "Екатерина Великая" загорелось во Владивостоке, Россия, в результате чего один человек погиб и трое были госпитализированы.
Европейские компании в обход санкций, наложенных на россию, продолжают поставлять оборудование для проекта "Арктик СПГ 2", одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер геннадий тимченко, близкий друг владимира путина.