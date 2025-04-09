СМИ: странам ЕС разослали проект 14-го пакета санкций против рф, предусматривает ограничения по российскому СПГ и "теневому флоту"

Европейская комиссия направила странам ЕС проект 14-го пакета санкций против России, предусматривающий ограничения на импорт российского сжиженного природного газа, запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах, санкции против российского "теневого флота", перевозящего нефть, ограничения торговли с более 50 компаниями из стран, не входящих в ЕС, которые помогают России избегать санкций, а также запрет на финансирование Россией политических партий и неправительственных организаций в ЕС.